Uns Gaudí molt previsibles

Ja a les nominacions d’enguany es va veure que els acadèmics catalans es decantaven per celebrar l’èxit popular de produccions nostrades, amb El 47, de Marcel Barrena, i Casa en flames, de Dani De la Orden, al capdavant. Sense ser artísticament res destacable cap de les dues, la de Barrena és cinematogràficament superior a la De la Orden i, de fet, els Gaudí així ho han reconegut, votant-la com a Millor Pel·lícula i emplenant-la d’altres guardons, més tècnics, i dels d’interpretació, en què Eduard Fernández, com era totalment previst, ha guanyat, com ho ha fet també Emma Vilarasau, un reconeixement tant a l’actriuassa que és i demostra ser com al capítol interpretatiu de Casa en flames, el millor de la pel·lícula.

Indiscutible em sembla a mi el premi a la Millor Direcció per a Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, per Segundo premio, el millor treball de directors catalans d’aquest any, justament aplaudit pels acadèmics (que també n’han guardonat la fotografia i el so). En canvi, he de reconèixer que m’ha sorprès que aquest film no s’hagi endut el premi dels de la llengua no catalana, que ha estat per Polvo Serán, de Carlos Marques Marcet; cinta que ha arreplegat igualment tot de premis especialment artístics: Muntatge, Direcció Artística i Música Original.