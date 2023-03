“Unicorns”, d’Àlex Lora, amb Greta Fernández, aterra al D’A

Presentada al Festival de Màlaga, “Unicorns“, d’Àlex Lora, arriba demà divendres, 31 de març, al D’A.

Poca broma: qui és Àlex Lora? Amb una dilatada carrera com a curtmetratgista, l’Àlex Lora ha guanyat un Emmy de Nova York; ha estat finalista als Oscars-Student Academy Awards; va ser nominat al Goya i guanyador de dos Gaudí, havent-hi estat nominat altres cops. Cineasta català (Barcelona, 19.09.1979) que viu a Nova York, se li han projectat dos curts a la Secció Oficial del Festival de Sundance. Considerat com un dels 10 directors espanyols més prometedors a tenir en compte a l’edició de Canes del 2014 de ‘Variety’, el seu treball ha rebut més de 100 premis, sent seleccionat oficialment en alguns festivals. L’Àlex també ha participat al Talent Campus de la Berlinale, Guadalajara Doculab, Dok.Incubator, Guionatge CineQuaNon lab, Sources lab i IFP independent Week. Ha impartit classes de cinema a diverses universitats i va rebre el seu MFA en producció d’arts multimèdia al City College de Nova York com a becari Fulbright, dirigit per Antonio Tibaldi i Chantal Akerman.

Després d’haver triomfat amb el documental “El cuarto reino. El reino de los plásticos“, que va codirigir amb Adán Aliaga, s’ha passat en solitari a la ficció amb “Unicorns“, en què Greta Fernández interpreta una noia de ciutat que, en aparença, sembla que ho té tot ben encarrilat. És una persona segura de si mateixa, poliamorosa, ha escrit una tesi i té una feina en una agència de màrqueting que elabora contingut per a ‘influencers’ i que pot suposar-li una bona porta d’entrada a la seva veritable vocació: la fotografia. Un dia, però, el seu xicot li proposa una relació monògama i ella no ho veu gens clar. La relació es trenca, torna a casa de la seva mare (Nora Navas) i, per rematar-ho, ha de treballar per a una fotògrafa (Elena Martín) a qui considera mediocre tot i envejar-ne l’estil de vida.

És un retrat generacional que reflexiona sobre la insatisfacció i les ganes d’agradar a tothom a l’era de les xarxes socials. A la seva òpera prima, Àlex Lora toca temes com el poliamor, el sexe, la gelosia, l’enveja, les comparacions o la llibertat, en diuen els responsables del Festival de Màlaga. Àlex Lora filma un retrat psicològic brutalment contemporani sobre el procés autodestructiu d’una noia devorada pels ‘followers’, la precarietat laboral i les pròpies contradiccions, hi afegeixen els del D’A.

El guió l’han escrit Marta Vivet, Pilar Palomero, Maria Mínguez i Àlex Lora. I el repartiment, encapçalat per Greta Fernández, el completen Nora Navas, Elena Martín, Pablo Molinero, Sonia Ninyerola, Alejandro Pau, Lídia Casanova, Jorge Cabrera, Agustín Sullivan.

Amb estrena comercial prevista pel 19 de maig de 2023, és una producció d’Inicia Films en coproducció amb Jaibo Films. Amb el finançament de l’ICAA, l’ICEC, l’IVC i MEDIA. Amb la participació de TV3, RTVE i LAAB i amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.