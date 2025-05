Una tarda (cinèfila) molt especial!

La tarda d’avui és molt especial, per a mi! És la tarda del dia que s’acaba el Festival de Canes. Dinar ràpid i ni migdiada (si pot ser). Cafè ben carregat i a posar-me davant de l’ordinador. És una tarda (frenètica) en què preparo (tant com puc) els apunts del blog sobre els premis oficials i paral·lels que es lliuren a les properes hores. Evidentment, no sé d’antuvi qui els guanyarà, però en deixo l’estructura preparada, pre-editada, perquè, a l’hora de la veritat, només hi hagi d’afegir la informació de les pel·lícules i els artistes guardonats. També, si tinc temps, és una tarda que ja començo a fer recopilació i afinament de tot el que he anat publicant aquests darrers dies (que és molt, com heu pogut veure). I, esclar, he de posar a punt l’enllaç (amb Youtubre, normalment de Brut), que una bona amiga (autèntica ànima caritativa) em passa i em permetrà poder seguir la ‘montée des marches’ (l’enfilada de les escales) de la Gala de Cloenda: són imatges que et donen pistes, perquè veus com van arribant al Palau de Festivals directors i actors que, si hi són, sol ser perquè tenen premi (quin? això ja forma part del misteri de la Gala!). De fet, la ‘montée des marches’ també la podria veure pel que en diuen el ‘Live’ del web del Festival de Canes, però si tinc l’enllaç amb Brut, ja em permetrà seguir a continuació el desenvolupament de la Gala. I, si res no ho canvien, me’n sé la ‘litúrgia’: feta la presentació a càrrec del mestre de cerimònies, Laurent Laffite, es donarà entrada al Jurat de la Càmera d’Or, perquè faci públic el seu veredicte sobre la millor òpera prima de Canes 2025; tot seguit entrarà el Jurat dels Curtmetratges, que anunciarà la Palma d’Or del Curtmetratge d’enguany, i, per fi, farà acte de presència Juliette Binoche i el seu equip, per desvelar ‘urbi et orbi’ el seu cobejat Palmarès. Per a tots els premis, sol fer-se aparèixer algú significatiu que en lliuri el guardó als que el reben. Jo, que aprofito la pujada a l’escenari del Gran Auditori Lumière, dels premiats i els seus discursos d’agraïment (i manifestos polítics/cinematogràfics, si escau -o no-) per a anar editant l’apunt corresponent i poder-lo publicar tan aviat com sigui possible, immediatament després que s’hagin fet públics, respectiavment, la Càmera d’Or, la Palma dels Curtmetratges i tot el Palmarès. Val a dir, tanmateix, que molt abans (de fet, a partir de quarts de quatre d’aquesta tarda) m’hauré hagut d’espavilar per a trobar els veredictes dels jurats no oficials de Canes 2025 (Ecumènic, FIPRESCI de la crítica, etc.), que costen una mica d’anar trobant, per a poder publicar-los de seguida (ahir ja els vaig preparar, només m’hi falta posar les pel·lícules guardonades).

FOTO: el meu despatx, en què passo aquestes intenses i meravellosament cinèfiles hores