Una coproducció catalana sobre Magallanes, al Festival de Canes 2025

Amb coproducció d’ Andergraun Films (Montse Triola, Albert Serra), en què el gran i premiat Artur Tort (“Tardes de soledad”, “Pacifiction”, “Liberté”…) ha assumir la fotografia i el muntatge, i el ben reconegut Marc Verdaguer n’ha compost la banda sonora, la pel·lícula “Magalhães” / “Magallanes” / “Magellan”, del filipí Lav DÍAZ, ha estat seleccionada per a la secció Cannes Première de la 78a edició del certamen (13-24 de maig de 2025).

Es tracta d’un drama històric que protagonitza Gael García Bernal.

FOTO: “Magalhães” (Andergraun).

De Lav DÍAZ, “Magalhães” / “Magallanes” / “Magellan”.

Producció: Catalunya, Portugal, Filipines. Any: 2025. Durada: pendent. Llengües: espanyol i portuguès.

Gènere: Drama històric.

Sinopsi (© Andergraun): En Magallanes és un navegant portuguès que es revela contra el poder del Rei, que no li dona suport en els somnis de descobrir el món. Convenç la corona espanyola perquè l’ajudi en l’audaç expedició a les llegendàries terres d’Orient. Els seus somnis passen per davant de tot. El viatge resulta més esgotador del que se n’esperava, amb gana i motins que duen la tripulació al límit de les seves forces. En arribar a les illes de l’arxipèlag malai, en Magallanes canvia d’opinió. S’obsessiona en la conquesta i la conversió, cosa que desencadena violents aixecaments que escapen al seu control. Aquest no és el mite d’en Magallanes, sinó la veritat del viatge.

Amb: Gael García Bernal (Fernão de Magalhães), Dario Yazbek Bernal (Duarte Barbosa), Roger Alan Koza (Alfonso de Albuquerque), Amado Arjay Babon (Enrique), Ángela Ramos (Beatriz)…

Guió: Lav Diaz. Fotografia i Muntatge: Artur Tort (“Tardes de soledad”, “Pacifiction”, “Liberté”…). Música: Marc Verdaguer.

Informació: A la producció, Andergraun Films (Montse Triola, Albert Serra). Fins a darrera hora, abans de presentar-se a Canes, aquest film duia per títol “Beatriu, la dona / “Beatriz, la mujer” / “Beatrice, the Wife” i la sinopsi era: La vida de Beatriz Barbosa de Magallanes en paral·lel amb l’incert i ardu viatge de Fernão de Maalhães, el seu marit. La Beatriz lluita per la seva supervivència i la dels seus fills, mentre que el navegant intenta dur a terme una expedició marítima impossible. La Beatriz morirà molt jove, en un món impossible per a ella.

Enllaços: Andergraun Films, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

FOTO: Albert Serra i Lav Díaz (Filmoteca de Catalunya).

Sobre el director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd.

Director: anteriorment, al Festival de Canes; és més un cineasta habitual de Locarno, Venècia i Berlín. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.