“Un soroll llunyà” i “Mestral”, curts al D’A

El D’A estrena mundialment avui “Un soroll llunyà“, el nou curtmetratge d’Adrià Guxens. Protagonitzat per Junyi Sun, Sebastián Cherta, David Cherta, Francisco Cherta, Alfonso Cherta i Mei Wang Shang i parlat en català i mandarí, ens situa al Delta de l’Ebre, en plena temporada de sembra de l’arròs. En Jun, un noi català d’origen xinès, hi treballa de temporer i, en els temps morts, balla, parla amb la seva mare i es relaciona amb els companys del camp.

Gastronomia, agricultura i art es fusionen hàbilment en un documental (..) que retrata el Delta amb tota la seva essència i bellesa, una cruïlla d’estímuls on no hi ha camins erronis, en diu el D’A.

Adrià Guxens (Tarragona, 1992) es va graduar en Periodisme a la UAB i en Direcció Cinematogràfica a l’ESCAC. Malgrt la seva joventut, és tot un veterà curtmetratgista Ha estat jurat en certàmens com Venècia, Sitges o Guadalajara. El 2017 s’uneix a l’equip de programació de Venice Days i des del 2021 exerceix com a cap de programació de curts LGBTI+ al Festival de Raindance. També treballa com a secretari del jurat del Festival de Sitges des del 2018 i és professor de direcció i guió a l’ESCAC, La Casa del Cinema Barcelona i a l’Estudi Karloff. Actualment està treballant en el seu primer llargmetratge, “Tres cançons”.

També s’estrena avui de manera absoluta el curt “Mestral“, de la barcelonina Cordelia Alegre. Protagonitzat, en català, per Serena Allepuz, Jordi Vilches, Àngels Gonyalons, Emma Arquillué, Eloi Sánchez i Pep Ferré, ens presenta la família Soldevila. S’han trobat un dissabte dematí, en ple hivern, a la casa de la platja, per a buidar-la. L’àvia Nuri acaba d’ingressar a una residència i els fills ja no poden mantenir aquella casa d’estiueig. Però la Júlia, la més jove de la família, no vol deixar que la casa i els records amb l’àvia en aquell lloc es perdin. Aquell matí, bregarà per a trobar la manera d’aturar les intencions de la família.

El D’A en diu: La fotografia és una manera de plasmar la realitat, però també pot condemnar moments, persones i llocs a ser simples souvenirs immaterials. Això cou especialment a Júlia, que veu com la casa de la seva àvia, de la seva família, s’està convertint en una col·lecció d’imatges sense cap altra finalitat que vendre la finca. Guiats per una direcció càlida i empàtica, seguim Júlia en aquest moment íntim de dol i subversió inesperada.

Cordelia Alegre (Barcelona) es va graduar en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, amb un curs realitzat a la Université Paris VII gràcies a una beca Erasmus. Com a treball final de grau va codirigir el documental “La distància dels noms”, tutoritzat per Jordi Balló i Isaki Lacuesta, que es presentà a la Seminci de Valladolid el 2016. Va cursar el Master de Documental de la UPF i féu d’assistent de direcció de Neus Ballús a “Sis dies corrents”. Actualment treballa com a realitzadora freelance i dirigeix la realització audiovisual de tots els concerts de la plataforma L’Auditori Digital. És cofundadora de l’Associació Nadir – Audiovisual i Educació, que desenvolupa tallers sobre cinema a diversos centres educatius. I està desenvolupant el guió del llargmetratge de ficció “La Unión”.