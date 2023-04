“Un sol radiant” i “Sóc vertical però m’agradaria ser horitzontal”, premiades al D’A 2023

Ens informen del D’A que: Quim Casas, Leticia Dolera i Alba Sotorra han conformat el Jurat Talents, que ha fallat el premi de la competició més internacional del D’A, amb òperes primes o segons llargmetratges dels seus directors. “Un imaginatiu relat de coming of age, senzill i poètic, que expressa la crisi de futur de la joventut contemporània”. Així expressava el Jurat les virtuts d’”Un sol radiant“, guanyadora del Premi Talents dotat amb 10.000 euros. Aquesta producció catalana, obra col·lectiva de Mònica Cambra, Ariadna Fortuny, Clàudia Garcia de Dios, Lucía Herrera i Mònica Tort, ja va endur-se el Premi D’A Film Lab l’any passat i ha tingut l’estrena mundial al D’A, suposant un èxit rotund d’assistència.

Protagonitzada per Laia Artigas, Núria Prims, Nunu Sales, Jaume Villalta i Mercè Pons, “Un sol radiant” ens parla de la Mila, que afronta els seus últims dies de vida abans de la fi del món. Alhora, la noieta lluita per comprendre el que això suposa i per mantenir la seva família unida amb la celebració d’una festa pel moment final.

I segueix la nota del D’A: L’altre migmetratge de la secció ‘Un Impulso Colectivo’ s’emporta el Premi OpenEcam, que concedeix el mateix jurat en col·laboració de l’escola de cinema de Madrid. El premi consta de la cessió gratuïta de material d’enregistrament i edició per part de l’ECAM per al proper film del cineasta guanyador. De “Sóc vertical però m’agradaria ser horitzontal“, de María Antón Cabot, en destaquen “la seva mirada càlida i lúdica, capaç d’atorgar una particular dimensió espai-temporal, que permet la trobada inesperada entre dues dones aparentment antagòniques”. El Jurat d’aquesta secció h estat conformat per Alberto Lechuga, Zaida Cardona i Eugenia Mumenthaler.

Amb Ruth Gabriel i Odette Galbally, com a Belén Esteban (la famosa de la premsa del cor) i Sylvia Plath (la poeta nord-americana), el migmetratge “Sóc vertical però m’agradaria ser horitzontal“, de Maria Antón Cabot, figura que ha reunit aquests dos personatges femenins, que no poden ser més distants, i les fa coincidir a Benidorm, on passen una nit juntes, passejant i bevent per una ciutat fantasmagòrica que les acull amb indiferència.