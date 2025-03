Un rumor situa “Romería”, de Carla Simón, a Canes 2025

Tot i que els indicis apunten que Romería, la nova pel·lícula de Carla Simón es presentarà mundialment al Festival de Sant Sebastià 2025, un rumor aparegut aquest començament de març, de la mà de World of Reel, la situa a Canes 2025.

Com a guanyadora de l’Ós d’Or de Berlín, Carla Simón està en bona posició per ser presa en consideració pels seleccionadors del Festival de Canes; però una cosa molt diferent és que a la productora i a la mateixa Simón els interessi entrar-hi en joc i certament és molt possible que en rebaixin expectatives i es conformin amb el certamen espanyol.

De Carla SIMÓN, “Romería“.

Producció: Espanya, Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent. Llengües: espanyol, amb diàlegs en espanyol, català, gallec i francès.

Sinopsi: La Marina té 18 anys i viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la noia intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els fa present amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí la que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat…



Amb: Llúcia García (Marina), Mitch Robles, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Sara Casasnovas.

Guió: Carla Simón. Fotografia: Hélène Louvart.

Informació: Pel·lícula sobre la (pròpia) memòria familiar que tanca la trilogia de la directora composta per ‘Estiu 1993‘ i ‘Alcarràs‘. A la producció, Maria Zamora. Anteriorment, en aquest blog: Notícia de “Romería”, la nova pel·lícula de Carla Simón després d’”Alcarràs”.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Vilaweb, 3Cat, La Voz de Galícia, Cineuropa, Academia espanyola de cinema. VI: MK2. DE: Elástica.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; NO; a la Berlinale 2022, Ós d’Or per Alcarràs; a Jornades dels Autors Venècia 2022, Carta a mi madre para mi hijo; a la Berlinale 2017, Millor Òpera Prima, per Estiu 1993. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.