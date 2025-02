Un pastitx de segona a la Tarantino, visualment molt potent, divideix del tot la crítica a Berlín 2025

Hi ha enviats especials que asseguren que “Reflet dans un diamant mort” és del millor que es porta vist a la Berlinale 2025 i n’hi ha d’altres que se la carreguen molt i molt. Un pastitx de films d’espies, ‘giallo’, ‘fumetti neri’, cinema B dels anys seixanta i setanta, europudings… i els nord-americans en comparen (molt a la baixa) els autors amb Tarantino…

D’ Hélène CATTET i Bruno FORZANI, “Reflet dans un diamant mort” / “Reflection in a Dead Diamond”.

Producció: Bèlgica, Luxemburg, Itàlia, França. Any: 2025. Durada: 1h27.

Amb Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen.

Sinopsi: Quan la misteriosa dona de l’habitació del costat desapareix, un exespia de 70 anys que viu en un hotel de luxe a la Costa Blava s’enfronta als dimonis i als amors d’un passat espantós en què el cinema, els records i la bogeria xoquen.

Guió: Hélène Cattet, Bruno Forzani.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: True Colours. DF: UFO Distribution*. EF: 02.07.2025.

Directors: Hélène Cattet i Bruno Forzani són marit i muller, viuen a Brussel·les i comparteixen la carrera cinematogràfica (a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies). Seleccionts i amb premi als festivals de Sitges i Fantasporto.

Ressons:

Nando Salvà, a la crònica per al diari ‘El Periódico’: (..) aquesta capacitat absorbent de la ficció és alhora el tema de la nova pel·lícula dirigida a duo per Hélène Cattet i Bruno Forzani, que també competeix a la Berlinale i que, al costat de la de Hadzihalilovic, és el millor que s’ha presentat fins ara en el certamen. “Reflection in a dead diamond” juga a ser un homenatge al cine d’agents secrets a fi d’oferir un exercici metatextual intrèpid i compost d’imatges tant indescriptibles com inoblidables. Si les pel·lícules prèvies de la parella eren sobretot exercicis d’estil en homenatge al ‘giallo’, aquest nou treball seu és una constatació que l’estil i el contingut són bàsicament la mateixa cosa i que, en realitat, la narració ho és absolutament tot.

Violeta Kovacsics, a la ressenya per a ‘Otros Cines’: (..) Si a “La Tour de Glace”, de Lucile Hadžihalilović, el gènere emergeix a partir del conte, a “Reflet dans un diamant mort” ho fa a través del record, el d’un home gran assegut davant de la platja; però també el dels mateixos cineastes, que rememoren les formes d’un cinema passat. // Allò que és interessant en la mirada de Cattet i Forzani és que l’exercici no és únicament mimètic ni nostàlgic, sinó summament festiu i afectiu. Així, la pel·lícula es planteja com un divertiment on la trama al voltant d’uns diamants és una excusa per a un desplegament fragmentari d’una sèrie d’escenes amb un portentós poder audiovisual (sí, la música també juga un rol essencial). // (..) A més a més, “Reflet dans un diamant mort” té tant de ‘giallo’ com de còmic a partir d’un maneig molt juganer del muntatge i de la posada en escena, de les textures i del ritme, sobretot en una escena en un bar, en què la dona vestida de làtex despatxa un grup d’homes, fent-los sagnar a l’entrecuix. // El còctel que fan servir Cattet i Forzani és molt agosarat: hi ha lluentons que es converteixen en armes i diamants que brillen sobre els mugrons; hi ha plans calidoscòpics que semblen sortits del cinema d’avantguardes dels anys ’20 i zooms que semblen dels ’70. I, no obstant, en aquesta barreja, la pel·lícula aconsegueix una experimentació tan atrevida com gaudible.

Roger Koza, a l’article per a ‘Con los ojos abiertos’: (..) El plaer que suscita “Reflet dans un diamant mort”, d’Hélène Cattet i Bruno Forzani, és indesmentible. N’hi ha prou que els records d’un vell espia que descansa al costat del mar es tornin imatges perquè tota la pretèrita tradició del ‘giallo’ ressusciti en pantalla amb el vigor formal i l’audàcia conceptual d’aquelles pel·lícules d’un gènere caracteritzat per la desobediència i l’experimentació: els zooms típics de l’estètica del 70 certs detalls a la feina sonora i un relat que prefereix un muntatge lúdic amb múltiples escenes magnífiques (com la baralla d’una dona contra dos homes que juguen al ‘metegol’) en comptes d’un grapat d’actes definits enllaçats i un epíleg amb benefici simbòlic (..).

Gregoty Couteaut, a la ressenya per a ‘Le Polyester’: Un home vell sol davant del mar, assegut a la terrassa d’un palau, de sobte se sent revifat pel desig provocat per un cos jove que es presenta a la seva vista. En aquesta seqüència, que serveix de punt de partida (..), ressona “La mort a Venècia”, però aneu amb compte. Encara que Hélène Cattet i Bruno Forzani confirmen aquesta fugaç referència a Visconti, el cor de la seva nova pel·lícula batega en tròpics cinematogràfics molt diferents. Fins i tot podem dir que aquesta és la primera il·lusió d’una pel·lícula de trencaclosques que té mil i una il·lusions. // Amb “Amer” (2009), la fascinant filmografia de Cattet i Forzani s’obre amb un homenatge postmodern al ‘giallo’ italià. Els seus altres films han revisat amb gana i virtuosisme altres facetes de la història del cinema de gènere europeu però han mantingut com a fil conductor una narració lliure on diferents nivells de realitats de vegades contradictòries responen i es superposen com en una tira de Moebius o els rebus fílmics de Satoshi Kon. “Reflection in a Dead Diamond”, la història de la qual es construeix al voltant de la pèrdua d’orientació d’un antic espia entre el passat i el present, la ficció i les fantasies, el cinema i la realitat, beu aquesta vegada del registre de la història d’espies transalpina, tant si troba els seus orígens en el cinema com en les historietes, com a la sèrie ‘Diabolik’, aquí citada directament. // Retrobem des del primer pla l’enginy visual vertiginós de Cattet i Forzani. El seu vocabulari cinematogràfic sembla tan ric i inesgotable com el que ofereix aquí una visió per pla. També hauríem de parlar menys de la visió que de l’orgasme ocular, ja que la pel·lícula navega amb gràcia i velocitat d’esclat en esclat. Seríem culpables de revelar massa detalls sobre la cascada de descobriments de posada en escena i d’escriptura, però el banquet resultant ens ha deixat sense alè en repetides ocasions de sorpresa i admiració. Poques vegades tenim l’oportunitat de trobar-nos davant d’una pel·lícula que pretén com aquesta atraure tant a la mirada com a l’oïda i fins i tot al tacte. El cuir cruix, els diamants brillen i les múltiples referències a l’Op Art donen la impressió de veure la pel·lícula a través d’un calidoscopi 3D. // Parlant d’ambició, “Reflection in a Dead Diamond” simplement en té massa per acontentar-se amb ser un pastitx irònic o una reconstrucció fetitxista. Cattet i Forzani no compilen les referències, les remesclen segons una recepta única que seria difícil d’explicar i reproduir. El resultat és alhora molt seriós i ple d’idees fantasiosses sense caure mai en el fàcil cinisme de la paròdia. Des de la distància, la pel·lícula podria semblar una bobina de demostració esgotadora d’efectes estilístics, però això li donaria una visió massa superficial. Això significaria que el duet belga només ret homenatge als efectes i aparicions de les pel·lícules que els van inspirar. Això és fals. “Reflection in a Dead Diamond” és una pel·lícula que ret homenatge tant al que hi ha a la pantalla d’una pel·lícula com al que surt: la sensació única, hiperbòlica i melancòlica de la cinefília.

Ola Salwa, a la crítica per a ‘Cineuropa’: (..) una barroca pel·lícula d’espies amb esbojarrats girs i voltes, tan divertida com esgotadora. // Si no existeix el terme “thriller d’espies amb espaguetis”, s’hauria d’inventar només per a “Reflection in a Dead Diamond”, el quart llarg d’Hélène Cattet i Bruno Forzani. I aquells espaguetis s’han de consumir amb una forquilla que tingui 007 dents i servir en un plat fet de tires còmiques. Si aquesta descripció sona una mica massa exagerada, és només perquè sembla oportú reunir una sèrie de frases enrevessades i ornamentades per a parlar d’aquesta pel·lícula belga a la competició de la 75a Berlinale. L’afecte del duet de directors pel gènere i l’estil, sens dubte, proporciona una mica de combustible d’alt octanatge, i això fa que veure-la sigui un viatge emocionant per a alguns i cansat per a altres. Per tant, el millor és acceptar els termes i condicions que ofereixen els conductors o, en cas contrari, baixar del vehicle immediatament. // Però de què tracta aquesta raresa? En definitiva, un septuagenari (Fabio Testi) que viu en un hotel de luxe al sud de França, amb la seva única companyia que són els còctels i els ecos de la seva glòria passada. La visió inesperada d’una dona estirada a la platja, gaudint del sol i deixada per les onades salades, l’empeny pel camí de la memòria. Recorda el moment àlgid de la seva feina com a espia internacional als anys seixanta: la intensa amalgama de violència sagnant, tensió sexual i perseguint la identitat d’una misteriosa dama amagada darrere d’una màscara. // La trama s’esmicola com un vidre, i de manera ben intencionada. Pot representar l’estructura polièdrica d’un diamant, un objecte clau en la història d’espionatge, però no cal. És igualment possible que la narració reflecteixi la manera com funcionen algunes ments envellides: com substitueixen el raonament fred i dur per una forma de lògica basada en associacions i emocions. // A mesura que “Reflection in a Dead Diamond” avança amb el seu ritme salvatge i les cites d’altres pel·lícules, també es fa evident amb quina freqüència aquestes narracions es poden destil·lar en una batalla de sexes (en lloc d’una batalla entre el bé i el mal). La violència és exagerada d’una manera que interessaria a Dario Argento, però tot i així resulta impactant i sufocant, com un malson del qual no es pot despertar. No és del tot obvi si es tracta d’un comentari deliberat sobre aquest aspecte particular de la cultura pulp i pop, o si és només una de les moltes lectures que naturalment acompanyen aquesta història tan abundant en detalls i amb una estructura tan fluixa. Dubtes com aquest es poden deixar anar –com un dau o un diamant– en molts aspectes de la història, però de nou, no és gaire problemàtic, també perquè el muntatge coherent i rítmic facilita la nostra connexió amb aquesta pel·lícula esbojarrada i intensa. En un món on els homes porten barrets de feltre i les dones porten màscares de pell, res no ha de ser seriós o definitiu.

Peter Debruge, a la ressenya per a ‘Variety’: Si una imatge val més que mil paraules, aleshores cada pla de la caleidoscòpica pel·lícula de Hélène Cattet y Bruno Forzani, “Reflection in a Dead Diamond”, val el seu pes en zirconi (..). L’últim orgasme visual d’aquesta parella (..) continua el seu culte pop-art al cinema de culte dels seixanta. Aquesta vegada, la seva principal inspiració han estat els ‘fumetti neri’, els còmics pulp italians que van donar peu al personatge emmascarat de ‘Diabolik’ i a un subgènere elegant (tot i que de mala qualitat) de pel·lícules de crims i aventures, la majoria de les quals eren imitacions de James Bond amb imatges vives de ‘giallo’. //(..) Sergio Leone va ser millor director que no pas els que van fer la majoria d’aquestes pel·lícules (..), però és la posada en escena gràficament agosarada de tot aquell moviment el que fa pessigolles a Cattet i Forzani. Clarament, també són fanàtics de les pel·lícules d’espionatge kitsch, com ara cotxes esportius amb fars de metralladora, màscares de goma d’estil “Mission: Impossible” i un anell de raigs X que pot veure a través de les parets (i el dors de les cartes de pòquer per llegir la mà del teu oponent), tots els quals destaquen. Al principi, fins i tot homenatgen les emblemàtiques seqüències de crèdit de la pel·lícula de principis del 007 de Robert Brownjohn, amb siluetes suggeridores i imatges projectades a parts del cos. // Com en Quentin Tarantino, els Cattet i Forzani són artistes del pastitx: han absorbit centenars d’obscures produccions d’Europudding, han marcat mentalment les imatges i les idees que els emocionen i després han remesclat el millor d’aquests ingredients en una obra d’homenatge reverent. Però no tenen l’instint de l’espectacle de Tarantino, que eleva la base de la pel·lícula B de la qual es va cuinar la seva obra. A diferència del duet de “Reflection in a Dead Diamond”, reconeix de manera intuïtiva que el públic encara necessita narracions de suspens i personatges per cuidar-se. // En aquesta pel·lícula, el diàleg és pla (..), les interpretacions són rígides (amb actors de talent, com Yannick Renier, reduïts a un trajo de pit ample i una mandíbula tancada) i la trama és pràcticament incomprensible (..).

Jordan Mintzer, a la ressenya per a ‘The Hollywood Reporter’: “Reflection in a Dead Diamond”, una altra pel·lícula sanguinolenta, glamurosa i que deixa esbalaïts els ulls, dels directors francesos Hélène Cattet i Bruno Forzani, llueix més cuir i làtex que una botiga especialitzada de Times Square als anys setanta. // Una opció agosarada per competir a la Berlinale, i clarament més apta per a programes de mitjanit o festivals de gènere, el quart llargmetratge de Cattet i Forzani és sens dubte el seu treball més ambiciós fins ara. Salta constantment del passat al present, de l’escenografia exquisidament dissenyada a la sanguinolenta gresca d’assassinats, de la pel·lícula antiga a la creació d’una pel·lícula antiga fins a una mena de realitat alternativa de l’època disco, alhora que ofereix una trama d’espionatge internacional cursi que no és precisament interessant de seguir. // En termes de pura artesania cinematogràfica, els directors i el seu habitual director de fotografia, Manuel Dacosse, s’han superat aquesta vegada, creant un conjunt d’imatges desbaratades que se’t graven literalment a la retina. Però això no fa que sigui més fàcil suportar-ho: “Reflection in a Dead Diamond” és menys una pel·lícula que dotzenes de pel·lícules alhora, i totes són tan difícils d’empassar que 90 minuts sovint semblen una dotzena de vegades més llarga que no pas això. // (..) Molts espectadors, que, si no han vist abans una pel·lícula de Cattet-Forzani, ràpidament descobriran que la narració concisa és menys important que bombardejar-nos amb trucs visuals i homenatges als amants del cinema (..). // (..) “Reflection in a Dead Diamond” no té cap sentit, ja que és tan sols un altre vehicle que permet a Cattet i Forzani imitar les seves pel·lícules favorites de mala qualitat, deconstruint-les en gestes d’abstracció hiperestilitzada. Gestes que pot ser impressionant contemplar-les en dosis limitades, però que en el llargmetratge s’acumulen en un piló de fatiga cinematogràfica. // No obstant això, cal felicitar aquest parell, que segueixen anant amb audàcia on van pocs directors, esquivant el cinema de gènere comercial o ‘elevat’ en favor d’una cosa més estranya i potser més pregonament personal. D’una manera purament experimental, estan fent el que Tarantino fa en un sentit convencional, agafant pel·lícules curioses dels anys seixanta i setanta i convertint-les en faules desquiciades que tenen molt és a veure amb el cinema que no pas amb la realitat. En una època que molta gent pensa que el cinema s’està morint, les seves creacions estranyes i salvatges proporcionen una tipus únic de suport vital.

Emanuele Di Nicola, a l’article per a ‘Cinematografo’: Magnífica reescriptura dels films italians d’espies, de Cattet i Forzani: 87 minuts que estan fora de tot, desmunten la dictadura de la narració i confien només en l’art de la imatge. // Hélène Cattet i Bruno Forzani arriben com dos extraterrestres a la competició de Berlín 75. La seva pel·lícula, “Reflection in a Dead Diamond”, és una cosa totalment diferent. Fora de la lògica habitual: la primacia de la trama, la dictadura de la narració, la necessitat de dir alguna cosa. Si es mira més de prop, els que coneixen la parella de cineastes francesos no se n’estranyen: ja el seu sensacional debut, “Amer”, i les posteriors “L’Étrange Couleur des larmes de ton corps” i “Laisser bronzer les cadavres” eren una declaració d’essència tancada, un cosmos que és suficient en si mateix. Així, aquesta nova pel·lícula, que conforma una quadrilogia i torna els autors a l’àmbit que estimen: el del cinema de gènere dels anys seixanta i setanta. 8..) // La seva nova pel·lícula és una història d’espies. Per dir-ho d’alguna manera, perquè el primer que cal fer en aparèixer els crèdits inicials del duo és renunciar a qualsevol etiqueta, decantar prejudicis de crítics i espectadors, abandonar-se a la construcció de la imatge (..). // Així és com Cattet i Forzani arriben exactament allà on volen en pocs minuts: en el gènere eurospy dels anys seixanta, i en particular en l’italià Spy -a la pel·lícula es parla sovint l’italià-, és a dir, en aquells derivats de Bond impagables que van crear perversions com “James Tont” de Lando Buzzanca o operacions intel·ligents de pel·lícula B com “O.K. Conney” de De Martino amb el germà de Sean Connery. Aquesta és la taula sobre la qual es juga el joc: la pel·lícula, com sempre, es desenvolupa, o millor dit, esclata en una llarga cadena d’imatges, cadascuna de les quals està curosament construïda, pensada al mil·límetre, amb atenció al detall, en definitiva, estimada pels directors. En l’espai de 87 minuts trobem un munt d’idees impensables a les “grans pel·lícules” amb un gran temps d’execució: veure com el vestit de diamants de la noia negra es converteix en una arma mortal per exterminar enemics, un cop de geni que n’hi ha prou per obrir i tancar el joc. El diamant en si és una metàfora de l’ull: s’utilitza, en el sentit buñuelià, per obrir les portes de la visió, de manera tan provocativa com posar un diamant sobre un mugró. Cattet i Forzani juguen amb el cinema, en definitiva: així ho demostra la tenacitat magistral amb què deixen algunes seqüències i les reprenen, atorguen una visió i després la tallen (aquest personatge és viu o mort?) i només aporten la imatge de conjunt al final. La discussió és, òbviament, metafílmica: tant és així que de sobte som catapultats al plató de l’obra que es filma. La ment senil d’en John està confusa, alternant records reals amb mirades inventades i fictives. // (..) És el moment de reconèixer Cattet i Forzani com a dos grans directors del present, potser amb un premi al millor director.