Un mirada femenina al Festival de Berlín 2025: ‘Filmtopia’

Amb el significatiu títol Les directores no són una excepció a Berlín!, la catalana Filmtopia remarca la important presència de dones cineastes a la selecció oficial d’enguany al Festival de Berlín, i assegura que La incorporació de Tricia Tuttle a la direcció artística del festival, i el fet que tres dels quatre membres del Comitè de Selecció siguin dones, ha permès un notable augment de les pel·lícules dirigides per dones presents al certamen que se celebra entre el 13 i el 23 de febrer.

A l’article s’hi ha recollit els films de realitzadores presents a les seccions principals del festival (Competició, Special, Perspectives i Panorama) i s’hi afirma que La nombrosa presència de noms femenins de països molt diferents és la millor prova que les dones, a poc a poc, estan deixant de ser una excepció als festivals internacionals. No s’hi estan de lamentar que molts dels films que es projecten a la Berlinale no s’acabin estrenant a Espanya (ai, las!) i que hi hagi poc cinema espanyol seleccionat (tornem-hi: ai, las!), considerant que El bon estat de salut i de creativitat del nostre cinema hauria d’estar una mica més ben representat en un dels festivals més importants d’Europa.

I, a continuació, enllisten els films dirigits per dones en aquestes seccions més importants.

FOTO: “Sorda”, producció catalana dirigida per Eva Libertad