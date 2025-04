Un jurat seriós per a Juliette Binoche, al Festival de Canes 2025

Un cop se sap qui presidirà el jurat d’un festival de cinema, queda sempre el dubte de quin serà l’equip que li assignaran, perquè les decisions del palmarès poden ser per unanimitat o no, però sempre es prenen amb la suma de vots de tots els seus membres. Enguany, a l’alegria de saber que Juliette Binoche presidirà el de la 78a edició del Festival de Canes, hi hem de sumar que l’han envoltada d’un jurat que, si m’ho permeteu, considero dels més seriosos dels darrers anys.

Cal remarcar en primer lloc la presència de Payal Kapadia, la directora i guionista índia que va ser la revelació de l’any passat, amb la magnífica La llum que imaginem (2024). Al seu costat, hi trobem el prolífic i extraordinari cineasta sud-coreà Hong Sangsoo i el personalíssim, selectiu, autor cinematogràfic mexicà Carlos Reygadas. Aquests tres noms i el de la presidència, gairebé garanteixen el rigor de les seves valoracions; sense desmerèixer d’antuvi el paper que hi poden tenir la valuosíssima actriu italiana Alba Rohrwacher, l’escriptora franco-marroquina Leïla Slimani, el director, documentalista i productor congolès Dieudo Hamadi i el premiadíssim i prestigiós actor (del ‘mètode’) nord-americà Jeremy Strong.

Als del Festival els agrada que hi hagi al Jurat alguna presència estelar, de les que fan bavejar els paparazzi. Enguany ho han centrat en la figura de l’actriu i cineasta americana Halle Berry.

Crèdits de les fotos: D’esquerra a dreta, Jeremy Strong © Paola Kudacki / Alba Rohrwacher © Stephanie Gengotti / Dieudo Hamadi © Gertrude / Leila Slimani © Francesca Mantovani – Gallimard / Juliette Binoche © Brigitte Lacombe / Halle Berry © Randy Holmes ABC / Carlos Reygadas © DR / Payal Kapadia © Ranabir Das / Hong Sangsoo © DR.

FOTO DE L’APUNT: Payal Kapadia © Ranabir Das