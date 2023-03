Un curt d’Oscar i BAFTA: “Un adiós irlandés”

“Un adiós irlandés” / “An Irish Goodbye”. Any 2022. Directors i guionistes: Tom Berkeley i Ross White. Repartiment: James Martin (Lorcan), Seamus O’Hara (Turlough), Paddy Jenkins (pare O’Shea). Durada: 0h22. Vist el dia 15.03.2023, en VOSE, per Movistar +.

Sinopsi: En una zona rural d’Irlanda del Nord, dos germans es retroben ran de la prematura mort de la mare. El capellà els acompanya a casa després de la incineració i, en acomiadar-se’n, els revela que el forense ha trobat, en una butxaca del vestit de la mare, una llista de cent coses que la dona tenia pendents de fer abans que la malaltia se n’apoderés. Els germans, doncs, tenen les cendres de la mare i moltes coses per fer-hi, en aquests dies de dol i de despedir-se’n… La llista ho capgira tot.

Festivals i premis: Oscar Millor Curtmetratge de Ficció | BAFTA Millor Curt Britànic. | Altres premis i festivals.

Comentari.

El curtmetratge és simpàtic, però és embafadorament cinema del bon rotllo, que compta amb la nostra predisposició a encaixar bé un noi amb síndrome de Down, entremaliat i trapella, ben tossut i més llest que la gana, capaç d’empescar-se el que calgui per a sortir-se’n amb la seva. Com a contrapunt, el germà seriós, que no pot endur-se’l amb ell a Anglaterra -on s’està- i el vol deixar a Irlanda amb una tia, venent-se la propietat -les 20 Ha de la mansió i les terres que l’envolten-. No cal dir que el noi amb síndrome de Down no està disposat a canviar de casa i s’aferrarà a la llista de coses de la mare per a ajornar el que sembla inevitable. De tant que costa tombar-lo, el germà accedeix a aquesta peculiar manera d’acomiadar-se de la mare, que és fer-li realitat aquella mena de darreres voluntats; però…

La comicitat dels cineastes també els serveix per a tractar igualment amb simpatia el personatge del capità, posseït per una mena d’humor negre…

La nota discordant és el germà seriós, que va encaixant tot el que convé al guió per ser tan humà…