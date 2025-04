Un curt amb coproducció catalana, a la Quinzena dels Cineastes de Canes

“+10K“, curtmetratge de 33 minuts de Gala Hernández López, una coproducció França-Catalunya-Espanya, ha estat seleccionat a la Quinzena dels Cineastes de Canes 2025.

Sinopsi: En Pol té 21 anys i viu amb la seva àvia. Somia viure a Miami i generar més de 10.000 dòlars al mes. Assisteix a esdeveniments de desenvolupament personal, segueix ‘coaches’ en línia i inverteix en criptomonedes. En Pol no sap quan aconseguirà els seus objectius de convertir-se en la millor versió de si mateix. L’única cosa que sap és que algun dia ho farà. Frase: Si ajuntéssim els somnis d’un moment històric determinat, veuríem emergir una imatge exacta de l’esperit d’aquell període (G. W. Hegel).

Amb: Pol Gasco Robles (Pol), Lidia Aparicio.

Guió: Gala Hernández López, Quentin Faucheux-Thurion, Julián Génisson. Muntatge: Dinah Ekchajzer, Gala Hernández López. Fotografia: Artur-Pol Camprubí. Música: Pierre Desprats.

Informació: A la producció, entre d’altres, Carlota Coloma i Adrià Lahuerta.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

Sobre la directora: a Wikipedia-esp.

Directora: És una artista i investigadora que viu entre París i Berlín. La seva obra articula la recerca interdisciplinària amb la producció d’assajos fílmics sobre subjectivitats i capitalisme digital, abordant-ho des d’un prisma feminista, poètic i crític. Després d’estrenar el seu migmetratge La mecánica de los fluidos, guanyador d’un Premi César i del premi a la millor pel·lícula de la secció Un Impulso Colectivo del D’A 2023, va estrenar For here am i sitting in a tin can far above the world a la secció Forum Expanded de la Berlinale (D’A). Nascuda a Múrcia el 1993, és filla de l’escriptora i psicoanalista Lola López Mondéjar i del gestor cultural Patrício Hernández, es va graduar en Cinematografia a la Universitat de Barcelona, va fer un màster d’Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis a la Universitat Pompeu Fabra, un màster en Audiovisual and Cinema Studies (IMACS) a la Université Sorbonne Nouvelle (París 3) i Universitat Paris-X (Nanterre) (Wikipedia-Esp).

FOTO: Cartell de presentació del film a la Quinzena dels Cineastes (Tmdb)