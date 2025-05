Última hora: el Festival de Canes incorpora 4 pel·lícules més

Ha saltat la sorpresa: a primera hora d’aquesta tarda, a menys d’una setmana que comenci la 78a edició del Festival de Canes (13-24 de maig de 2025), els organitzadors han comunicat que afegien 4 títols més a la selecció oficial.

En aquest apunt en recullo una breu informació i, als properes dies, l’ampliaré als apunts corresponents de cada secció (ja publicats, els actualitzaré).

COMPETICIÓ.

De Bi GAN, “Resurrection” / “Kuang ye shi dai”.

Producció: Xina, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: L’any 2068, una dona es desperta d’una operació cerebral i es troba que és l’únic ésser viu en un món en ruïnes, llevat d’un biònic mig home, mig robot. Cada vespre, com Scheherazade, somia una història per a ell, un conte metafòric que relata gairebé un segle de solitud per a la Xina. Al final de les seves històries, ha de triar: tornar al món real o quedar-se sol amb aquest ésser biònic, per a qui ha començat a tenir sentiments reals.

Amb: Shu Qi, Jackson Yee, Mark Chao.

Guió: Bi Gan.

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: Fanta Kebe i Shirel Nataf, protagonistes de “Ma frère”, en una imatge de la web serie ‘Tu préfères’ (2020), també de Lise Akoka i Romane Guéret ©Arte

De Lise AKOKA i Romane GUERET, “Ma frère“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: París, en un barri obrer del 19è districte. Shai i Djeneba tenen 19 anys i són amigues des de sempre. Una està atabalada per una família nombrosa, atapeïda. L’altra pateix massa soledat. Durant un estiu, com a líders d’un casal d’estiu, lluny de les torres als peus de les quals van créixer, són oficialment responsables d’una tribu de nens d’entre 6 i 10 anys. A l’alba de l’edat adulta, hauran de prendre decisions per créixer i reinventar la seva amistat.

Amb: Shirel Nataf, Fanta Kebe, Zakaria-Tayeb Lazab, Mouctar Diawara.

Guió: Lise Akoka, Romane Gueret, Catherine Paillé. Muntatge: Albertine Lastera. Fotografia: Jean-François Hensgens.

Informació: Es va rodar l’estiu passat. Algunes fonts apunten que aquest segon llargmetratge de les autores és la continuació de la seva web-sèrie Tu préfères (2020).

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO (© Jack Taylor_Getty Images-IndieWire): Julian Assange, objecte del documental d’Eugene Jarecki, cineasta fidel al Festival de Sundance, on l’havia de presentar, però el va retirar a darrera hora, per a refer-lo, davant les novetats en el cas Assange.

D’ Eugene JARECKI, “The Six Billion Dollar Man“.

Producció: EUA, si més no. El documentalista Eugene Jarecki, multipremiat a Sundance, va anunciar a principis de gener que havia de retirar la seva nova pel·lícula sobre Julian Assange de la selecció de Sundance 2025 a causa d’ “evolució inesperada”, i va especificar en un comunicat de premsa que “La veritat és que importants novetats recents i inesperades han aparegut al cor de la història que, si no s’incorporen a la versió prevista per a Sundance, no representarien una pel·lícula completa. Sundance ha donat forma a la meva carrera i ha estat una pedra angular del meu viatge: només un esdeveniment d’aquesta magnitud podria fer-me’n retirar». Sigui com sigui, el fundador de WikiLeaks ha pogut després arribar a Austràlia. Què passarà amb en Jarecki? Anirà cap a Canes gràcies a “The Six Billion Dollar Man”?.

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO (Imdb): L’actor Roschdy Zem encarna el comandant Mohammed Bida en la lluita per a evacuar l’Ambaixada Francesa a Kabul, per l’arribada dels talibans, a “13 Jours, 13 Nuits”, de Martin Bourboulon.

De Martin BOURBOULON, “13 Jours, 13 Nuits” / “13 days, 13 nights: In the Hell of Kabul”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Kabul, 15 d’agost de 2021. Mentre que les tropes americanes es preparen a abandonar el territori, els talibans prenen per assalt la capital i s’apoderen del poder. Enmig del caos, el comandant Mohamed Bida i els seus homes asseguren la seguretat de l’ambaixada de França, encara oberta. Atrapat, el comandant Bida decideix negociar amb els talibans per organitzar un comboi de l’última oportunitat amb l’ajuda d’Eva, una jove humanitària francoafganesa. Comença llavors una carrera contra-rellotge per conduir els evacuats fins a l’aeroport i fugir de l’infern de Kabul abans que sigui massa tard.

Tràiler: VOSF.

Amb: Roschdy Zem (comandant Mohammed Bida), Lyna Khoudri (Eva), Sidse Babett Knudsen (Kate), Christophe Montenez (Martin), Yan Tual (JC), Fatima Adoun (Amina).

Guió: Martin Bourboulon i Alexandre Smia, adaptació de 13 jours, 13 nuits dans l’enfer de Kaboul, el relat de l’heroica evacuació de l’Ambaixada Francesa a Kabul escrit pel comandant Mohammed Bida. Fotografia: Nicolas Bolduc. Música: Guillaume Roussel.

Director: Fill de Frédéric Bourboulon, productor de Bertrand Tavernier, entre d’altres, va començar com a ajudant de direcció, després va fer alguns curtmetratges i passà a la publicitat, però el 2014 fa al salt als llargmetratges amb la comèdia Papa ou maman, tan exitosa que en va fer una segona part, per a després canviar de registre, amb Eiffel (2021) –obra a la cruïlla de la pel·lícula històrica, explicant l’aventura èpica de la construcció de la Torre Eiffel, i la història d’amor, fent èmfasi en la de Gustave Eiffel amb el seu amor de joventut redescobert (AlloCiné)– i tot seguit encadenà la direcció de Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan (2023) i Les Trois Mousquetaires: Milady (2023). Ha dirigit 3 episodis de la sèrie Carême (2025-), amb Benjamin Voisin en el paper principal.

