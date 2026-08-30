Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

  • Qui soc?
    • 30 d'agost de 2026
    62.05. TOT VENÈCIA
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    Tot Venècia 2026

    Del 2 al 12 de setembre tindrà lloc la 83a edició de la Mostra de Venècia. En la mesura que pugui, en faré un cert seguiment i, per això, em cal aquest apunt que recull els enllaços amb els altres apunts que he dedicat al festival. Però com que no recullen tota l’oferta veneciana, de les seccions a les quals no n’he fet apunt específic, hi he enllaçat l’apartat corresponent al web oficial del festival (així com també als webs de les Jornades dels Autors i a la Setmana de la Crítica).

    També hi ha el vincle amb l’apunt Premis i Jurats de Venècia 2026 i amb els que dedico al seguiment del certamen.

    Cartell de la Mostra 2026, obra de Manuele Fior

    Mostra de Venècia 2026: les pel·lícules a concurs

    Musk | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Venice Open – Fuori Concorso 2026: ficcions, documentals, curts i sèries que no competeixen

    Un détour par Diane | Foto, gentilesa de Pyramide Distribution

    Venècia 2026: l’Horitzó de noves tendències, cineastes emergents, autors desconeguts

    Ground floor | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Focus Venècia 2026: vuit films seleccionats per la seva voluntat d’innovació i originalitat creativa

    Angelo azzurro | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Els curtmetratges de la Mostra de Venècia 2026

    Viaggio in Italia | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Venezia Classici

    Being In You | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Venice Immersive

    Demetra in esilio | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Biennale College Cinema

    La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 2001-2012 | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Proiezioni speciali

    Peau d’homme | Foto, gentilesa de les Jornades dels Autors · Venècia 2026

    Giornate degli Autore

    Prima della guerra | Foto, cortesia de la Setmana Internacional de la Crítica · Venècia 2026

    Settimana Internazionale della Critica

    Maggie Gyllenhaal, presidenta del Jurat Internacional | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Premis i Jurats de Venècia 2026.

    Pendent

    El seguiment del festival en aquest blog

    Seguiment de Venècia 2026 en aquest blog.

    Enllaç amb cròniques en català de Venècia 2026.

    Ressons de Venècia 2026.

    PORTADA: Sala Grande del Palazzo del Cinema de Venècia | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

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