Tot Venècia 2026

Del 2 al 12 de setembre tindrà lloc la 83a edició de la Mostra de Venècia. En la mesura que pugui, en faré un cert seguiment i, per això, em cal aquest apunt que recull els enllaços amb els altres apunts que he dedicat al festival. Però com que no recullen tota l’oferta veneciana, de les seccions a les quals no n’he fet apunt específic, hi he enllaçat l’apartat corresponent al web oficial del festival (així com també als webs de les Jornades dels Autors i a la Setmana de la Crítica).
També hi ha el vincle amb l’apunt Premis i Jurats de Venècia 2026 i amb els que dedico al seguiment del certamen.
Pendent
Seguiment de Venècia 2026 en aquest blog.
Enllaç amb cròniques en català de Venècia 2026.
Ressons de Venècia 2026.
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PORTADA: Sala Grande del Palazzo del Cinema de Venècia | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia
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