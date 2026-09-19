Des que he començat a editar apunts de la mena Seguiment de Sant Sebastià 2026 al blog ‘Club 7 Cinema’, em plantejo si té gaire sentit publicar aquests del tipus Tot Sant Sebastià 2026. Hi ha una diferència clau, entre uns i altres: mentre els primers estan enfocats sobretot per fer el seguiment del festival durant la seva celebració, els segons estan concebuts com a columna informativa sobre tot el certamen, és a dir, per a accedir, en qualsevol moment, al màxim d’informació que genera. Tanmateix, estic rumiant si l’any que ve, potser començant per Berlín 2027, els fusiono amb un sol i nou tipus d’apunt, que englobi el contingut d’aquestes dues línies.
En aquest apunt, sota els cartells de les diverses seccions del Festival a què paro (més o menys) atenció, hi ha l’enllaç: en el cas de la Secció Oficial, amb l’apunt que li he dedicat; a la resta de seccions, l’enllaç amb la corresponent web oficial de la secció. I, pel que fa als Jurats, du a la web oficial, que conté la composició dels diversos jurats, amb informació sobre cadascun dels seus membres.
Pendent
Seguiment de Sant Sebastià 2026 al blog ‘Club 7 Cinema’
Enllaç amb cròniques en català de Sant Sebastià 2026
Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 (només enllaços)
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PORTADA: Naomi Watts, a la Roda de Premsa del 19 de setembre | Foto © SSIFF – Jorge Fuembuena
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