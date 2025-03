Tot Canes 2025

Des d’aquest apunt es pot navegar directament als diferents apartats del ‘Club 7 Cinema’ dedicats a Canes 2025. Es tracta d’un apunt operatiu que em permet navegar pels que publico de les diverses seccions del certamen i per fer-ne el seguiment durant el seu desenvolupament (enguany el publico algunes setmanes abans, perquè també em va bé per a editar-ne els altres apunts previs a la celebració del Festival, la Quinzena i la Setmana de la Crítica). Quan arribi el moment, aniré activant-ne els respectius enllaços. I permeteu que recordi que l’enllaç a les categories “Programa diari”, “Ressons de Canes” -des d’on miraré d’anar-hi reflectint les reaccions a les projeccions de les pel·lícules- i “Premis” -per a recollir-hi el palmarès de les diverses seccions- ha de permetre fer un seguiment a distància d’aquesta 78a edició del Festival.. Aquests són els enllaços:

NOTA: AQUEST APUNT TINDRÀ UN REDISSENY QUAN ES PUBLIQUI LA IMATGE GRÀFICA DEL FESTIVAL.

Festival de Canes 2025 – la Competició.

Festival de Canes 2025 – Cannes Première.

Festival de Canes 2025 – Sessions Especials.

Festival de Canes 2025 – Fora de Competició i Mitjanit.

Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard.

Cannes Classics 2025.

Festival de Canes 2025 – els curtmetratges en competició.

La Cinef 2025 (films d’escoles de cinema).

Festival de Canes 2025: la Selecció.

Festival de Canes 2025: complements de la Selecció.

Quinzena dels Cineastes de Canes 2025: els llargmetratges.

Quinzena dels Cineastes de Canes 2025: els curtmetratges.

Quinzena dels Cineastes de Canes 2025: la Selecció.

Setmana de la Crítica de Canes 2025: els llargmetratges.

Setmana de la Crítica de Canes 2025: els curtmetratges.

El Jurat de la Setmana de la Crítica de Canes 2025.

Els premis de la Setmana de la Crítica Canes 2025.

Setmana de la Crítica de Canes 2025: la Selecció.

L’ACID – Canes 2025.

Canes 2025: programa diari.

Enllaç amb cròniques en català.

Ressons de Canes.

Premis de Canes.

El Jurat de la Competició.

El Jurat d’Un Certain Regard.

El Jurat dels Curts i de la Cinef.

El Jurat de la Càmera d’Or.

Alguns jurats no oficials de Canes 2025.

Al voltant de la selecció oficial.

Notícies i apunts generals del Festival de Canes.

Rumors i especulacions sobre Canes 2025.