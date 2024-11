Todd Haynes presidirà el Jurat del Festival de Berlín 2025

Encara no s’ha acabat el 2024, que ja s’estan cuinant els primers festivals de cinema de l’any que ve, especialment els primers, els més matiners: Sundance i Berlín. El primer ja fa temps que he deixat de seguir-lo (llevat que generi alguna notícia rellevant), però al segon darrerament li he parat certa atenció. Enguany, la Berlinale compta amb nou equip directiu (encapçalat per Tricia Tuttle) en substitució dels destituïts Mariëtte Rissenbeek i Carlo Chatrian, que havien dotat el festival d’una personalitat diferenciada, molt defensora del cinema d’autor, centrada en les pel·lícules i no tant en el renom dels cineastes (com sol ser en el cas de Canes i Venècia). Miraré d’estar atent a les notícies que arribin de la capital alemanya, pendent sobretot de veure els canvis significatius que hi hagi a la programació del certamen. De moment, ja sabem que s’han carregat la interessantíssima secció Encounters, creada per l’equip anterior, si bé els nous responsables han remarcat que la Berlinale seguirà buscant de perfilar obres estèticament i estructuralment atrevides de cineastes independents en diferents seccions del festival, i hi han creat Perspectives, un nou concurs internacional de debuts de llargmetratges de ficció, que -segons diuen- vol reforçar el perfil dels nous talents dins del festival. Igualment s’han refermat en la promoció de sèries. I ja s’ha anunciat que la retrospectiva del 75è Festival Internacional de Cinema de Berlín serà “Wild, Weird, Bloody”: allò poc convencional i allò esbojarrat, barreja-ho amb acció, emocions i imatges gràfiques en 15 pel·lícules de gènere seleccionades d’Alemanya de l’Est i l’Oest fetes als anys setanta.

el director, guionista i productor nord-americà Todd Haynes en serà el president del jurat. Tanmateix, la primera notícia d’autèntic pes d’aquesta 75a edició (que tindrà lloc del 13 al 23 de febrer de 2025) ha estat que Todd Haynes és un escriptor i director enlluernadorament talentós, amb una paleta impressionant; la seva obra és alhora versàtil estilísticament però també inconfusiblement seva. Des que el seu primer llargmetratge “ Poison ” va guanyar el Teddy Award l’any 1991, la Berlinale ha seguit i estimat la seva realització cinematogràfica, i estem molt contents que s’uneixi al festival com a president del jurat internacional de la nostra 75a edició, diu la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle.