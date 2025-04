Todd Haynes, Carrossa d’Or 2025

El 2024, Andrea ARNOLD; el 2023, Souleymane CISSÉ; el 2022, Kelly REICHARDT; el 2021, Frederick WISEMAN; el 2019, John CARPENTER; el 2018, Martin SCORSESE; el 2017, Werner HERZOG; el 2016, Aki KAURISMÄKI; el 2015, JIA Zhangke; el 2014, Alain RESNAIS; el 2013, Jane CAMPION; el 2012, Nuri Bilge CEYLAN; el 2011, Jafar PANAHI; el 2010, Agnès VARDA; el 2009, Naomi KAWASE; el 2008, Jim JARMUSCH; el 2007, Alain CAVALIER; el 2006, David CRONENBERG; el 2005, Ousmane SEMBENE; el 2004, Nanni MORETTI; el 2003, Clint EASTWOOD; el 2002 Jacques ROZIER.

I el 2025, Todd HAYNES.

Són els cineastes que, a Canes, han rebut la prestigiosa Carrossa d’Or. Es tracta d’un guardó que es va crear el 2002 per tal de retre homenatge a un cineasta que hagi marcat la història del cinema, per la seva audàcia, la seva exigència i la seva intransigència en la posada en escena. El concedeix la Societé des Réalisateurs et Réalisatrices de Films (SRF).

I es lliura cada any, al marc de la Quinzena dels Cineastes, en la seva sessió inaugural.

De la concessió a Todd Haynes se’n fa ressò la premsa especialitzada:

El pioner del cinema ‘queer’ [Todd Haynes], la filmografia del qual inclou Carol, Far From Heaven, Velvet Goldmine, I’m Not There i May December, rebrà el guardó el 14 de maig en la cerimònia d’inauguració de la Quinzena dels Cineastes, la secció paral·lela del Festival de Canes organitzada per la SRF.

“Des de Superstar: The Karen Carpenter Story fins a Safe, Velvet Goldmine, Carol i May December, les seves pel·lícules han estat impregnades d’una gran fe en les possibilitats experimentals i narratives del cinema”, ha manifestat la SRF sobre Haynes en un comunicat. “El seu geni rau a commoure’ns i captivar-nos en un sol gest, combinant virtuosisme formal amb empatia i tendresa infinites. Les seves pel·lícules són un refugi per a qualsevol que sàpiga el preu que ha pagat pels seus sentiments i la seva diferència. Ha estat sacsejant sense parar les normes i estructures de la representació cinematogràfica per qüestionar millor les nostres representacions socials, racials i de gènere, si totes les representacions socials, racials i de gènere; com si tot l’amor i la violència del món es trobessin en el seu cinema per a transportar-nos en una riuada d’emocions”. (The Hollywood Reporter, 01.04.2025)

FOTO (THR): Todd Haynes, al Festival de Berlín 2025, on va presidir-ne el Jurat Internacional.