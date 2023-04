Thierry Frémaux anuncia que enguany hi haurà ‘menys’ pel·lícules a Canes

La revista ‘Variety’ va publicar el 28 de març de 2023 una entrevista d’Elsa Keslassy amb Thierry Fremaux, delegat general del Festival de Canes, en la qual es van dir algunes coses interessants. La podem llegir íntegra, en anglès, a ‘Variety‘, i, en francès, a Festival de Canes. Jo, tot seguit, en recullo (traduïdes) algunes declaracions que considero destacables (les fotografies les hi afegit jo).

NOMBRE DE PEL·LÍCULES AL FESTIVAL. (..) Aquests darrers dos anys, havíem d’absorbir un excedent de producció vinculat al confinament, per a pel·lícules que no s’havien estrenat en sales. El Festival va voler obrir-se a més films per tal d’ajudar-los a existir. És per això que, el 2021 i el 2022, la selecció era més abundant. Va ser una decisió. Però aquest 2023, volem tornar a les xifres tradicionals, per tal d’oferir a les pel·lícules millors condicions de llançament. (..) El nombre de pel·lícules de la Competició i d’ Un Certain Regard serà el mateix. El 2021 i el 2022, hi ha hagut més sessions especials i de documentals, però ara reduirem aquest tipus de programació. Hem sentit a dir que Canes ho vol agafar tot perquè els altres festivals en tinguin menys. És ridícul. Nosaltres respectem els ters moments d’una temporada: l’hivern amb Berlín, Sundance, Rotterdam; la primavera amb Canes; la tardor amb Telluride, Venècia, Toronto i Sant Sebastià. Són importants. Canes treballa amb perfecta harmonia amb Sant Sebastià, Telluride i Toronto, que poden seleccionar films presentats el maig a la Croisette.

LES RELACIONS AMB VENÈCIA. M’uneix una llarga amistat amb Alberto Barbera i Roberto Ciccuto i els lligams històrics de Canes i Venècia són ben coneguts. Les situacions de competència hi han sigut sempre, oimés perquè Venècia està, a començament de la tardor, molt ben situat.

EL FESTIVAL I ELS TRES ANYS DE PANDÈMIA. Estem molt orgullosos de la manera que hem passat la pandèmia. Canes 2020 no va tenir lloc, però vam ajudar els films atribuint-los una ‘etiqueta Canes’. Això ens ha permès de mesurar la nostra força d’impacte. No vam voler fer-lo virtualment perquè un festival és una concentració humana. Res no pot substituir l’acollida ‘física’ d’una pel·lícula, el clamor, les estats d’ànim, els aplaudiments, el treball de la premsa. Sobre aquest tema, vull saludar els crítics sense els quals Canes no seria Canes. D’entrada, la premsa ha donat molt de suport al Festival aquests tres darrers anys. A més a més, una crítica sana significa que el cinema té bona salut. És la crítica el que manté el nivell d’exigència. Som al costat seu, volem millorar-ne l’acolliment, millorar la feina dels caps de premsa per exemple. Estem pensant de crear un espai dedicat a les entrevistes al Palau dels Festivals. Cal que les pel·lícules, les obres, es vegin en pantalla gran i que siguin descobertes per tots junts. Durant el confinament, hem estat molt al costat dels productors i els cineastes. El 2021, el Festival va fer-se el juliol i em sembla que tothom en té un record magnífic! I l’any passat, el 2022, va ser una edició forta pels films, pel mercat i per l’atmosfera general. Perquè ens vam retrobar tots plegats, vam etrobar el ‘nostre’ Canes endut per la convicció col·lectiva de la importància d’un festival. Vam retrobar els turistes, els que passegen per la Croisette. I després del Majestic i el Martinez, el Grand Hotel i sobretot el Carlton, que retroba un aspecte sumptuós, tornen totalment renovats.

CANNES PREMIÈRE, LA NOVA SECCIÓ. Cannes Première ha estat un èxit i demostra que el festival encara pot evolucionar. es tracta d’una ‘mini-secció’ que ens permet mostrar pel·lícules de cineastes consagrats fora de la competició i de fer-ne un llançament espectacular. Films com “La nit del 12”, de Dominik Moll, o “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen, en van treure molt de profit. A més a més, les pel·lícules es projecten a la Sala Debussy, la sala preferida de Jean-Luc Godard, de qui em permeto el plaer de citar-ne el nom. Cannes Première ha imposat la seva lògica. L’experiència ha estat positiva i la continuarem.

UN CERTAIN REGARD: PERSPECTIVES. Més que mai, Un Certain Regard es abans que res una secció destinada al cinema jove o al cinema innovador, experimental. Es posiciona en la descoberta i valoració de cineastes que faran el cinema de demà (..)

EL CINEMA JOVE. No hi ha abonats a Canes i el Festival sempre ha donat suport a la creació jove. Una selecció necessita vitalitat creativa nodrint-se del punt de vista de totes les generacions. El conjunt de les iniciatives destinades a donar suport i a acompanyar la creació jove les hem reagrupat en un únic estendard, el del ‘Cinema de Demain’: la Competició dels curtmetratges, la Càmera d’Or, la selecció dels films d’escola de la Cinef, la Residència d’escriptura del Festival de Canes o fins i tot el programa ‘3 jours à Cannes’ que permet a joves cinèfils de tot el món de descobrir i viure el Festival de Canes. És una de les innovacions de què em sento més orgullós.

VIATJAR I PROCÉS DE SELECCIÓ. (..) Els viatges ja no els fem servir per veure pel·lícules, que circulen més fàcilment gràcies al digital, sinó per a trobar els artistes, els professionals a casa seva. Anar a l’Àsia, a l’Amèrica Llatina, a l’Àfrica, als països europeus. I evidentment, als Estats Units. veure la gent on viu, on treballen.

UNIVERSALITAT DEL FESTIVAL DE CANES. (..) Canes no és un festival francès, sinó un festival internacional a França. Durant 15 dies, és un territori planetari protegit que situa el cinema al cor del món. Estic content de seguir amb aquesta tradició (..) El cinema explica la història del món i cal que Canes expliqui la història de tothom, i no només la del món occidental, com fa cinquanta anys (..) I Canes és el teatre d’aquesta universalització i no només a la Competició, ja que aquestes pel·lícules són en selecció a Un Certain Regard, als curtmetratges, a la Cinef, etc.

EL FESTIVAL RED SEA D’ARÀBIA SAUDÍ. Hi he anat, m’he trobat amb gent jove, activa i que en saben. L’Aràbia Saudí és un país de 35 milions d’habitants, que promou el cinema local, una voluntat de cinema, que vol produir pel·lícules i fer emergir artistes. És una voluntat nova d’explicar històries que en cal aplaudir la possibilitat. Certament, hi ha consideracions geopolítiques a fer-hi. Però ‘Aràbia Saudí evoluciona, especialment pel lloc que dona a les dones. Això progressa, sens dubte no prou de pressa des del nostre punt de vista occidental, però quan veus el que passa a l’Iran i a l’Afganistan no pots sinó observar aquesta evolució de manera positiva. En resum, com més el cinema s’escampa pertot arreu més n’hem d’estar contents. (..)

QATAR FINANÇA EL FILM DE MAÏWENN. (..) Qatar finança el club de futbol de París, potser volen fer el mateix amb el cinema francès? Caldria preguntar-los-ho. El cinema és un objecte intangible del qual se n’ha de respectar la incertesa, la fragilitat, la màgia. Abocar-hi calés a dojo mai no h fet millors les pel·lícules. Els films, per a fer-los existir, demanen primer de tot artistes i professionals. (..) I llibertat d’expressió, per descomptat. Fins i tot els estudis de Hollywood, la vocació dels quals és guanyar diners, sempre han respectat una regla immutable: un projecte, artistes, la recerca de qualitat, la proximitat amb el públic. D’altra banda, cal esperar que els films dels grans autors americans es retrobaran amb el seu públic als Estats Units, que el gran públic d’allà retrobi el gust per les històries ‘adultes’ grans i belles. Fa bo de veure que aquestes pel·lícules funcionen bé a França, em sembla que el nostre país ha estat el millor territori internacional per a “Babylon”, de Damien Chazelle, i el meravellós film de Steven Spielberg “The Fabelmans” hi va molt bé.

CINEMA AMERICÀ I MERCAT FRANCÈS. El mes de juny de 2022 [la recaptació] ha estat equivalent al juny de 2019. Per què? Perquè hi havia “Top Gun:Maverick”, “Elvis” i “Jurassic World…”. Doncs sí, la vida econòmica del cinema mundial depèn molt d’aquesta mena de pel·lícules. És una regla, que també és la de Canes: les grans produccions protegeixen les petites. A França, la part de mercat del cinema americà és menys important que en altres països, però en termes absoluts és més forta perquè el nostre mercat és més alt. Els estudis han comprès del tot aquesta posició singular de França.

EL RETORN DELS ESTUDIS DE HOLLYWOOD A CANES. L’amistat entre França i Hollywood és històrica. Els estudis sempre han volgut venir al Festival de Canes. Es va crear el 1939 i finalment fou organitzat el 1946 per França i els Estats Units. Aquest 2023 demostrarà un altre cop la força d’aquest lligam, n’estic convençut! Amèrica és un extraordinari país de cinema i està content de veure que després del període que hem travessat alguna cosa torna a passar. I el retorn de l’estimació per les sales és inestimable (ningú no vol que desapareixi i, pel que fa als estudis, els és fonamental). Perquè els seus films de plataformes existeixin, es diferenciïn, han de ser forts i per a això, no hi ha com la sala de cine, la crítica, el públic, el ‘box-office’. A part d’això, com tothom sap, prefereixen que els films d’autor americans s’estrenin a finals d’any, més a prop de la campanya dels Oscar. Però jo he d’insistir-hi: es pot nàixer el maig a Canes i estar encara ben viu al març al Dolby Theater! Ho demostrem cada any. (..) És magnífic veure “Top Gun: Maverick” o “Elvis” ben rebuts als Oscar com a Canes. Els estudis sempre m’han rebut calorosament, testimoni del que el Festival representa pel cinema però també perquè lluitem per la gran pantalla. També tinc bones relacions personals amb els dirigents de les plataformes. Hem convidat Netflix des del 2017, i encara abans, a en Ted Sarandos a una conferència al Mercat del Film. El 2016, Amazon va venir amb les pel·lícules de Jarmusch, Park Chan-wook i Woody Allen. HBO o Apple també han presentat films a la Selecció Oficial. (..)

NETFLIX I CANES. [A Canes] els films de Netflix són benvinguts. Com que no s’estrenen en cines, els podem acollir fora de competició. Netflix té molt d’èxit i és una terra d’acollida per als professionals del cinema, les seves pel·lícules serien rebudes triomfalment i es beneficiarien d’un llançament magnífic gràcies al Festival. M’agradaria convèncer-los que vinguin, de no quedar-se’n al marge. Però sé que ells volen que els seus films entrin en competició (en Ted és competitiu!). (..) Canes és un festival de cinema que defèn les sales i la idea que la noblesa de la presentació d’una obra, és la gran pantalla. Això és una idea forta, no? Però l’arribada de les plataformes, el que fan possible en matèria de creació és també ben important en la creació mundial. La cronologia francesa dels mitjans ja evoluciona i seguirà fent-ho. El Consell d’Administració del Festival dedica molt de temps a reflexionar-hi i són debats molt enriquidors. (..) És clar que la Mostra [de Venècia] treu profit dels films de Netflix. Però nosaltres no tenim la mateixa cultura ni la mateixa història recent: a Canes, ens obliguem a tenir un film inaugural que s’estreni el mateix dia als cines, mentre que a Venècia 2022, la pel·lícula inaugural va estar reservada a una plataforma. Això fóra inconcebible a França.

ESTRELLES I HOMES PER A PRESIDIR EL JURAT. Estrelles i cinema d’autor no són pas incompatibles, Cate Blanchett ho va demostrar essent recentment una magnífica presidenta del Jurat. Aquest any, Ruben Ostlund, que ha guanyat dos cops la Palma d’Or, és la garantia que es parlarà de cinema. (..) De polític el Festival sempre ho ha estat gràcies a les obres que presenta. Parlar de política ha de ser reservat als artistes. És Ken Loach que parla de les malifetes del liberalisme. És Wajda que proposa “L’home de ferro” al cap de sis mesos del cop d’estat de Jaruzelski i s’endú la Palma d’Or. Spike Lee, director extraordinari, personalitat irresistible i compromesa, ha estat el primer president negre dels jurats de tots els grans festivals. Però hi era per a parlar de cinema, com ho prova la seva Palma d’Or lliurada a “Titane”, de Julia Ducournau. Vincent Lindon és gairebé un personatge polític a França. I la mirada de Ruben Ostlund sobre el món parla molt del seu compromís. Cate Blanchett va presidir amb Agnès Varda una extraordinària ‘pujada d’escales de les dones’. Però tots hi han participat per sobre de tot pel cinema. (..) Ens agradaria reafirmar que el cinema no es circumscriu només als cineastes i als actors, sinó també als tècnics, als músics, als guionistes, als productors. Però cada cop és més difícil conformar jurats (..) Tothom té molta feina! Quan ets director, estàs fent una pel·lícula pel cinema o per una plataforma. Fas una sèrie, produeixes un documental. Quan ets actor, fas films i sèries. El mateix pels tècnics. I quan tenen dues setmanes per descansar, es queden a casa amb els fills! (..) Aquests darrers anys, hi ha hagut més dones que han presidit el Jurat. El jurat [de la Competició] és paritari des de fa temps, igual com la resta dels jurats (..) Però centrant-nos en aquest 2023: teníem una bona llista de potencials presidentes del jurat i cap no ha estat disponible. I no és perquè no hi hàgim esmerçat esforcos. N’és l’únic motiu i ho lamento.

ESTRELLES A CANES. És absolutament important tenir estrelles a Canes. Des d’un bon començament, el Festival ha encarnat el glamur, l’estora vermella, les estrelles, els mitjans, és un dels criteris que cal garantir. És el que vam fer l’any passat conjuntament amb Tom Cruise i Paramount, amb Joseph Kosinski i Christopher McQuarrie (entre parèntesi, dos molt bons cineastes). Va ser Forrest Whitaker qui va rebre la Palma d’Or Honorífica, va ser Julia Roberts que enfilà les escales i va lliurar el Premi Chopard a joves actors. Va ser Virginie Efira qui va presentar la cerimònia inaugural.

DONES DIRECTORES A LA COMPETICIÓ. (..) El lloc de les dones al cinema progressa innegablement. Cal que les seleccions i les nominacions deixin testimoni més fort d’aquesta progressió. Alhora, no es diu prou que el 2021, les directores han guanyat Canes, Berlín, Venècia i Sant Sebastià. Va ser la primera vegada a la història. Aquell mateix any, 2021, a Canes, les directores van guanyar TOTS els premis: la Palma d’Or, el curtmetratge, la càmera d’or, l’ull d’or del millor documental, la Cinef, etc. També cal saber felicitar-se de l’evolució de les coses, no només alçar els braços com si res no canviés. Perquè les coses canvien.

SÈRIES DE CINEASTES, A CANES. (..) Nosaltres presentem les ‘sèries dels cineastes’ quan es tracta de les de Jane Campion, David Lynch, Olivier Assayas, Nicolas Winding Refn o Marco Bellocchio, o les d’actors que homenatgem. Això ha de ser minoritari (..) Quant a ‘The Idol’ només n’he vist un episodi, que em sembla prometedor.

FILMS D’ANIMACIÓ. Sí, m’agradaria que aquest fos altre cop el cas. Fa poc he estat rebut molt calorosament per l’equip de Disney, Pixar, Searchlight a Los Angeles. Tots tenim un bon record d’ “UP” que va inaugurar el Festival. Les experimentacios sempre han fet evolucionar els festivals.

PEDRO ALMODÓVAR I EL FILM INAUGURAL. És un curtmetratge, em sembla, i per tant, res d’inauguració. És un rumor, m’agraden els rumors, formen part de la mitologia ‘cannoise’.

EL CINEMA DEL GRAN PÚBLIC I EL CINEMA D’AUTOR S’ALLUNYEN. Jo sóc sempre [optimista], mal si a vegades tinc la sensació que el cinema gran públic i el cinema d’autor, que són els dos pilars fonamentals, s’allunyen l’un de l’altre. Cal acostar-los novament. A França som a punt de recuperar les xifres de 2019, d’abans de la crisi. Ara, cal preocupar-se pel futur, ensenyar als joves que tenen altres maneres de consumir imatge, a anar al cine, i fer-los comprendre que és també la seva responsabilitat protegir-ne el futur. Que és una experiència inoblidable i fundadora: el meravellós llibre d’en Tarantino, ‘Cinema Speculation’, ho demostra.

L’OSCAR AL MILLOR FILM HAURIA DE SER PEL CINEMA AMERICÀ. La cerimònia [dels Oscar d’enguany] m’ha semblat bé i m’ha agradat que Michelle Yeoh hagi estat guardonada (i decebut que Steven Spielberg no ho hagi estat ja que el seu film és una declaració d’amor al cinema). Tampoc no entenc perquè “El triángulo de la tristeza” no ha pogut concórrer en la categoria de millor film internacional, encara que sigui en anglès. Com és que una pel·lícula no americana pot guanyar l’Oscar al millor film quanés una cerimònia en honor del cinema americà? “Parasite” va guanyar, magnífic, però és un film coreà. L’Oscar del millor film ha d’anar a una pel·lícula americana, com el César del millor film ha d’anar a un film francès i el Goyya a un d’espanyol (..).

TIK TOK, FRANCE TV, BRUT. El 2022, i va ser una de les últimes accions de Pierre Lescure [l’antic president del Festival], el Festival de Canes va renovar les seves col·laboracions audiovisuals, associant-se amb la televisió pública francesa amb France TV i amb un nou mitjà, Brut, que completen l’ofert tant en el pla quantitatiu com en el qualitatiu. La manera com exposen el Festival és absolutament formidable. També vam lligar una col·laboració amb TikTok, per a sensibilitzar un públic jove i internacional. A França, TikTok s’ha acostat als mitjans culturals, treballant amb el Louvre, el Castell de Versailles i ara amb Canes. Estem contents de contribuir a fer per manera que els joves puguin veure contingut d’aquest cinema que Canes defensa. I les xifres són realment impressionants. Sabem també que TikTok obre molts interrogants al més alt nivell dels Estats. Pel que fa als resultats, n’estem molt satisfets, igual que amb la relació humana amb l’empresa però estem, amb la nova presidenta Iris Knobloch, ben atents a l’evolució d’aquesta col·laboració.

IRIS KNOBLOCH, LA NOVA PRESIDENTA. El traspàs de poder amb Pierre Lescure s’ha fet de manera harmoniosa, tal i com ell i la ministra de Cultura volien. La Iris ha estat d’entrada una presidenta que ha transmès molta presència i força. Protegeix l’equip dels assalariats i de seguida ha comprès com ha de treballar amb els administradors, públics i sindicals, les tuteles però també amb els col3laboradors privats i els patrocinadors. Dirigeix el consell d’administració amb autoritat i competència. Alimenta el ebat sobre els temes que són importants per al Festival. Treballem ella i jo de comú acord. Quan ella treballava a la Warner, on es mostrava fidel a Canes, estava a l’altra banda. Està impacient de viure el Festival des de dins.