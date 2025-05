“The President’s Cake”, guanya la Càmera d’Or de Canes 2025

D’entre totes les òperes primes que s’han projectat a Canes 2025, el Jurat presidit per la directora italiana Alice Rohrwacher ha decidit premiar:

Càmera d’Or 2025 .

FOTO: “The President Cake” (Doha Film Institute).

De Hasan HADI, “The President’s Cake” / “Mamlaket al-Qasab”.

Producció: Iraq, Qatar, EUA. Any: 2025. Durada: 1h42.

Nota sinòptica: És el “dia del sorteig” a tot l’Iraq, quan les escoles seleccionen els estudiants que tindran l’honor de portar regals a les celebracions locals obligatòries de l’aniversari del president Saddam Hussein. La Lamia, de 9 anys, viu als aiguamolls històrics amb la seva àvia enèrgica, la Bibi. Abans que vagi a l’escola, la Bibi li ensenya trucs enginyosos per evitar ser escollida per al pastís del president. Tanmateix, quan en Musa, el professor autoritari, crida el nom de la Lamia per a la tasca més difícil, el pastís d’aniversari, no té més remei que acceptar-ho. Negar-s’hi podria significar empresonament o fins i tot la mort.

Sinopsi: A l’Iraq de Saddam Hussein, la Lamia, de 9 anys, rep la difícil tasca de fer un pastís per celebrar l’aniversari del president. La seva recerca d’ingredients, acompanyada del seu amic Saeed, li capgira lavida quotidiana.

Amb: Banin Ahmad Nayef (Lamia), Sajad Mohamad Qasem (Saeed), Waheed Thabet Khreibat (Bibi), Rahim AlHaj (Jasim).

Guió: Hasan Hadi. Muntatge: Andu Radu. Fotografia: Tudor Vladimir Panduru. Música: diversos.

Informació: Òpera prima. Estrena mundial. A la producció executiva, Eric Roth i Marielle Heller.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes, Museum of the Moving Image.

Director: Muntador, professional del so, Hasan Hadi ha dirigit el curtmetratge Swinnsuit (2021) -en què una dona intenta incansablement escapar-se de portar un burkini per a la competició de natació de l’escola secundària, avergonyida per la seva forma i significat cultural – film amb el qual va guanyar un premi qualificat per a l’Oscar a Urbanworld i va ser distribuït per HBO Max. És becari de Guió i Direcció del Sundance Institute 2022 i va rebre el premi Sundance Institute/NHK Award 2022 i la beca SFFILM Rainin Grant pel seu debut. També ha treballat com a professor adjunt al programa de cinema de postgrau de la NYU i va rebre el premi Black Family Short Film Award.

Menció Especial del Jurat de la Càmera d’Or .

FOTO: “My Father’s Shadow” (Festival de Canes).

D’Akinola DAVIES, “My Father’s Shadow“.

Producció: Nigèria, Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h34.

Nota sinòptica: film semi-autobiogràfic que es desenvolupa en un sol dia a la capital nigeriana, Lagos, després de la crisi electoral de 1993.

Sinopsi: En Remi i l’Akin són germans i petits. Poden passar un dia amb el seu desconegut pare, en Folarin. Junts, van de viatge a Lagos i prenen consciència de la magnitud colossal de la ciutat, així com de les lluites diàries del seu pare. Tot això passa durant la crisi electoral nigeriana de 1993 i el malestar polític els posa en perill el viatge de retorn a casa.

Amb: Sope Dirisu (Folarin), Godwin Egbo, Chibuike Marvellous Egbo, Efon Wini (Bola).

Guió: Akinola Davies, Wale Davies. Muntatge: pendent. Fotografia: Jermaine Canute Edwards. Música: CJ Mirra, Duval Timothy.

Informació: Òpera prima. El co-guionista és germà del director. L’actor Sope Dirisu és especialment conegut pel seu treball a la sèrie de TV Gangs of London. A la producció, Element Pictures (la de Lanthimos, entre d’altres).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | Ressons |

anglès d'arrels africanes, debuta en el llargmetratge aquí, havent realitzat tot de curts, entre els quals Lizard (2021), també ambientat a Lagos i coescrit amb son germà, premiat a Sundance i nominat als BAFTA.