“The Fabelmans”, de Steven Spielberg, ja té el Globus d’Or

I ara, l’Oscar. La nova pel·lícula de Steven Spielberg, The Fabelmans , ha guanyat els Globus d’Or a la Millor Pel·lícula Dramàtica i a la Millor Direcció, situant-se en molt bona posició per a triomfar als Oscar (nominacions, el 24 de gener; lliurament, el 12 de març), on l’any passat Spielberg fou injustament decantat amb la seva magnífica “West Side Story”. Amb guió de Tony Kushner i del mateix Spielberg, The Fabelmans és una obra autobiogràfica en què es parla d’un adolescent envoltat de problemes familiars que descobreix la passió pel cinema. A Catalunya Nord hi arriba el 25 de gener de 2023, a Catalunya s’estrena el 10 de febrer de 2023 i al mercat italià ja l’han vista des del 22.12.2022. No ha funcionat a la taquilla nord-americana, malgrat comptar amb un ampli suport crític i tractar-se, segons diuen, d’un film molt emotiu: cal esperar que, si triomfa als premis, trobi el seu públic.

Tanmateix, la pel·lícula que ha acumulat més guardons als Globus d’Or -per allò que desdoblen les categories Dramàtica i Musical/Comèdia- ha estat The Banshees of Inisherin / Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola, de Martin McDonagh (A Bruges, Tres anuncios en las afueras), que ha d’haver arribat a Catalunya Nord el 28.12.2022 i s’estrenarà al mercat italià el 02.02.2023 i a Catalunya el 03.02.2023. S’ha endut els Globus d’Or a la Millor Comèdia/Musical, Millor Actor en Comèdia/Musical –Colin Farrell– i Millor Guió.

Austin Butler ha guanyat el guardó a Millor Actor Dramàtic, per Elvis, i Cate Blanchett el de Millor Actriu Dramàtica, per Tár.

En la categoria de Millor Film de Parla No Anglesa, ha triomfat Argentina, 1985, de Santiago Mitre. I en la de Pel·lícula d’Animació, Pinotxo de Guillermo del Toro, de Guillermo del Toro.

Llegim-ne la notícia a Vilaweb: ‘The Banshees of Inisherin’ i ‘The Fabelmans’ triomfen en els Globus d’Or i la llista de nominacions i guanyadors de IMDB.

PS: si fem recompte per festivals, Venècia 2022 guanya de carrer, perquè The Banshees of Inisherin / Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola, de Martin McDonagh; Tár, de Todd Field, i Argentina, 1985, de Santiago Mitre, van participar-hi, a la Secció Oficial; mentre que a Canes, de les guardonades ara, només hi va ser, fora de competició, Elvis, de Baz Luhrmann.