Tenen públics diferents “Casa en flames” i “El 47”?

Aquesta setmana ha saltat la notícia que “El 47” ja és el film en català (..??..) més taquiller del que portem de segle, que ja ha recaptat més que “Casa en flames“. I això que du molt menys temps a la cartellera. La pel·lícula de Dani de la Orden es va estrenar a final de juny i la de Marcel Barrena, el setembre. Tanmateix, diria que l’assistència de públic ha d’haver estat més intensiva en el cas d’ “El 47“, perquè els cines ja l’estan retirant, mentre que “Casa en flames” hi ha durat moltíssimes més setmanes.

Tot i que ambdós films són èxits populars indiscutibles al nostre país i que som molts els que els hem anat a veure tots dos, em fa la impressió que, parlant en general, els espectadors de l’un i l’altre no són ben bé els mateixos, que n’hi ha que han volgut veure “Casa en flames” i han passat de llarg d'”El 47” i viceversa.

No sé si pot ser indicatiu, però les estadístiques de visualitzacions d’aquest blog, “Club 7 Cinema” són aquestes:

“Casa en flames“: Fitxa i comentari, 896 visualitzacions; Altres veus, 578.

“El 47“: Altres veus, 103 visualitzacions; Fitxa i comentari, no n’apareix la xifra perquè és molt més baixa.

Esclar que la visualització d’un apunt no vol pas dir que se l’hagi llegit i és possible que s’hi hagi anat a parar en posar a un cercador el títol de la pel·lícula. Sigui com sigui, sembla clar que hi ha hagut més interès per a llegir sobre “Casa en flames” que no pas sobre “El 47“. Per bé que hem de tenir en compte que poc n’ha escrit la crítica catalana sobre “Casa en flames” i, per tant, és possible que els cercadors hagin anat a parar privilegiadament al meu apunt dedicat a la de Dani de la Orden; mentre que s’ha publicat més sobre la de Marcel Barrena, amb la qual cosa els cercadors probablement han anat a raure a aquests altres articles. O… és que hi ha hagut diferències significatives en el tipus d’espectadors de cada pel·lícula? És possible que els sectors més ‘catalanistes’ s’hagin decantat per “Casa en flames“?

Per cert, l’estadística de visualitzacions dels apunts del blog “Club 7 Cinema” dels darrers 12 mesos és la següent:

Blog: 3.459 visualitzacions.

“Anatomia d’una caiguda“: Altres veus, 850 visualitzacions.

“Perfect Days“: Altres veus, 819 visualitzacions.

“Casa en flames“: Altres veus, 578 visualitzacions.