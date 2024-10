“Tardes de soledad”, d’Albert Serra, no pot entrar als Gaudí d’enguany

Malgrat haver guanyat la Petxina d’Or al Festival de Sant Sebastià 2024 i que el dia 3 de desembre de 2024 la pel·lícula es projecti al Cinema Truffaut de Girona, al marc del Festival Temporada Alta, “Tardes de soledad“, d’Albert Serra, no pot optar als premis Gaudí d’enguany, ja que no s’estrena comercialment fins al gener de 2025. Suposo que pel mateix motiu tampoc deurà poder accedir als Goya, però en canvi, ves per on, la data d’estrena fa pensar…. en els Oscar? Ho va apuntar Paco Vilallonga, a la seva crònica per al ‘Diari de Girona’ sobre el triomf d’en Serra a Sant Sebastià: aquell premi podia ser una passarel·la per entrar a les nominacions a l’Oscar al Millor Documental. I el mes gener és habitual que s’hi estrenin films d’art-i-assaig amb certa presència als guardons de l’acadèmia de Hollywood. Ves que Andergraun -la productora- i la distribuïdora no ho hagin tingut en compte!