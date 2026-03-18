També diran que és catalana la nova pel·lícula de l’Almodóvar?

A veure: la muntadora d’Amarga Navidad (Pedro Almodóvar, 2026) és la gran Teresa Font (Gallifa, 1956), el director de fotografia és l’acreditat i també premiat Pau Esteve Birba (Barcelona, 1981) i, si més no, al repartiment hi ha l’actor Quim Gutiérrez (Barcelona, 1981). Ah! I les vendes internacionals les porta la companyia barcelonina Film Factory Entertainment.
Els (moltíssims) que diuen que la catalanitat de les pel·lícules rau en el fet que hi hagin intervingut tècnics i artistes catalans, potser encara ens diran que Amarga Navidad és catalana. O potser no, per allò que no n’hi ha gaires, que el percentatge de “catalans” no és prou com perquè tingui “identitat catalana”.
Certament, ni tan sols té empresa productora resident fiscalment a Catalunya. I, si ens atenem a la cosa burocràtica que estableix la vigent llei catalana del cinema, no deu poder ser considerada ‘catalana’, perquè no arriba, sí, no arriba al percentatge normativament establert. I, per tant, de ben segur que tampoc podrà aspirar als Gaudí.
Situem-nos. Agafem el cas recent d’un film que ha estat etiquetat, identificat, reiteradament, com a ‘català’: Sirât (Olivar Lax, 2025). És clar, els números, les xifres, els percentatges, aquí eren més grans. A la producció: els catalans Los desertores Films/Uri Films, d’Oriol Maymó; però, no perdéssim el nord, que es tractava d’una participació minoritària, ja que la important era de les espanyoles El Deseo i Movistar+ (per cert, les mateixes que a Amarga Navidad). I, a la plantilla tècnica i artística: Sergi López, Amanda Villavieja, Laia Casanovas, etcètera, etcètera…
Rebaixar la “identitat” d’una pel·lícula a percentatges, a domicilis fiscals de les productores… és un error. De fet, seria millor deixar-nos estar d’ “identitats nacionals” o fins d'”identitats culturals” de les creacions cinematogràfiques i admetre que, en el cas del cinema d’autor, si més no, la “identitat” rau en el seu creador i no pas en la part de col·laboradors o participacions industrials.
Amarga Navidad és cosa d’un cineasta manxec, parteix argumentalment de Madrid i fa marrada per Lanzarote. Com Sirât és cosa d’un gallec (força rodamon, amb tirada cap al desert nord-africà i la cosa islàmica) i s’ambienta al Marroc. Cada autor, centra les seves pel·lícules on creu que les ha de centrar (o pot…).
A hores d’ara, penso que, per esmentar un altre cas, no es pot dubtar de la catalanitat de l’Albert Serra (Banyoles, 1975), ni de la seva productora Andergraun Films (Barcelona), que tenen participacions majoritàries a les pel·lícules pròpies i molt important en les d’altres; però dir que, per això Pacifiction (2022), Tardes de soledad (2024) o la que està enllestint Out of this world (2026) són pel·lícules ‘catalanes’, no. El que sí, indiscutiblement, són films de l’Albert Serra i, amb ell, de tots els col·laboradors catalans (i forasters). Per cert, el primer d’aquests tres s’ambienta a la Polinèsia, la segona, a places de braus de diferents indrets i la tercera.. va d’«Una delegació nord-americana, que viatja a Rússia enmig de la guerra d’Ucraïna per intentar trobar una solució a una disputa econòmica vinculada a les sancions. S’hi explora l’eterna rivalitat entre Rússia i els Estats Units».
PS: per cert, al repartiment d’ Amarga Navidad, hi té un paper important Victoria (Vicky) Luengo, mallorquina (Palma,1990) -que va viure a Barcelona dels 4 als 18 anys-, que va guanyar el Gaudí com a Millor Actriu per Suro (Mikel Gurrea, 2022) i a qui, entre altres treballs, podem recordar per la seva participació a la sèrie de TV3, La Riera (2010-2017). I, deixem-ne constància, si més no de la presència de les actrius, amb trajectòria centrada sobretot en el cinema produït a Madrid: Rossy de Palma (Palma de Mallorca, 1964) i Milena Smit (Elx, 1996) -si bé va créixer a Múrcia, regió amb la qual s’identifica-.
—
FOTO: de l’inici del rodatge d’ Amarga Navidad (autor: Iglesias Mas, El Deseo | Pathé Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!