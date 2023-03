“Sushi” i “Amb la boca petita”, més curts al D’A

Aquesta nit serà la primera vegada que en Jaume, guàrdia urbà d’una petita ciutat, menjarà sushi. I també serà el primer cop, i segurament l’últim, que passi unes hores amb el seu fill biològic, en Betu, un noi que aviat serà pare. Aquesta és la sinopsi del curtmetratge “Sushi“, d’Iván Morales, que, en versió original catalana, rodat a Barcelona i protagonitzat per Àlex Monner, Xavi Sáez i Blanca Valletbó, es presenta avui al D’A.

El festival en diu: I, com el sushi que comparteixen, Àlex Monner es menja la pantalla en aquesta història sobre paternitats i absències. Iván Morales escriu i dirigeix un film ple d’encerts i troballes, de guió i d’interpretació, amb un subtext riquíssim que, tot i que parla de mancances vitals i afectives, posa l’esperança com a cap de taula.

Nascut a Barcelona el 23 de febrer de 1979, Ivan Morales va debutar l’any 2000 com a guionista, a “Mi Dulce“, de Jesús Mora, i va seguir en aquesta tasca a “El truco del Manco“, de Santiago Zannou, i a la sèrie d’animació per a adults de TV3, ‘Heavies Tendres‘, creada per Juanjo Sáez. També el 2000 va començar la carrera com a director de curtmetratges amb “Ha llegado el momento de contarte mi secreto“, que es va estrenar al Festival de Xixón”, i el 2008 va dirigir “Dibujo de David“, que va guanyar el Premi al Millor Guió al festival de curtmetratges de Madrid. Igualment, té una notable carrera com a actor.

També avui es projecta al D’A el curt en català “Amb la boca petita“, de Mór G. Dulcet, que tracta el tema de la violació dins de la parella i està protagonitzat per Álex Gómez Llort, Ferran Rull, Laura Gaja, Laura Mamey, Mireia Ruiz, Quique Muro López.

Sinopsi: És estiu. Amics, amigues, piscina, música, alcohol i jocs. La Laia passa uns dies de vacances amb la seva colla i el seu xicot en una casa rural. Una nit, però, té lloc un fet tan terrible com desconcertant que la deixa ferida i fora de joc. Com ha de reaccionar? Amb qui ha de parlar?

En diu el festival: Estrena absoluta d’un film sòlid i revelador que camina amb fermesa per terrenys pantanosos sense enfonsar-se en tòpics ni moralismes.

La santcugatenca Mór G. Dulcet n’és la directora. Es tracta del seu treball de fi de grau de Cinematografia de l’ESCAC.