“Suro” s’estrena en català (VOSF) a Perpinyà

Al Cinema Castillet de Perpinyà s’ha estrenat “Suro“, de Mikel Gurrea, en versió original catalana subtitulada en francès.

Protagonitzada per Vicky Luengo (Elena), Pol López (Ivan) i Ilyass El Ouahdani (Karim), ens explica que, havent heretat una propietat a pagès, l’Elena i l’Ivan, urbanites que esperen el seu primer fill, deixen enrere la ciutat i se n’hi en van. Allà tenen una masia que, com a arquitectes que són, volen reformar, però també tenen plantacions de suro que poden explotar. Sobreïxen aviat les diferències entre ells dos, pel que fa a com enfocar la vida en aquell indret, fent perillar el seu futur com a parella.

Premis Gaudí a les millors interpretacions masculina i femenina; Premi FIPRESCI de la crítica internacional i premi del Cinema Basc al Festival de Sant Sebastià 2022.