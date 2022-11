“Suro” s’estrena el 2 de desembre

La pel·lícula -VO en català- Suro, opera prima de Mikel Gurrea, s’estrenarà en cinemes el dia 2 de desembre de 2022.

Protagonitzada per Vicky Luengo, Pol López i Ilyass El Ouahdani, ens parla d’ Ivan i Elena que, per a sortir-se’n, reactiven l’antiga explotació de suro que acaben de rebre en herència. El fet que siguin propietaris forasters i la tensió creixent entre peladors locals i immigrants els durà a decidir-se entre canviar el seu nou entorn o adaptar-s’hi.

És un thriller dramàtic ambientat a l’Empordà i al repartiment compta també amb actors no professionals de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva o el Maresme, que es van incorporar a la producció després d’un llarg procés de càsting realitzat durant un any i mig per tot el territori català.

Ha participat en la Secció Oficial del Festival de Sant Sebastià de 2022, on ha rebut el premi FIPRESCI de la crítica internacional, el Premi al Millor Guió que atorga l’associació de guionistes del País Basc i el Premi Irizar al Cinema Basc.

Mikel Gurrea, el director, és basc, graduat a la Universitat Pompeu Fabra i guanyador d’una beca de l’Obra Social de “la Caixa” per a estudiar el Master Artístic a la London Film School.

Fitxa.

Direcció: Mikel Gurrea | Guió: Mikel Gurrea, Fran Kosterlitz | Intèrprets: Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani | Produïda per: Laura Rubirola Sala, Tono Folguera, Clàudia Maluenda, Xabier Berzosa Producció executiva: Laura Rubirola Sala, Clàudia Maluenda, Ariadna Dot | Direcció de fotografia: Julián Elizalde | Direcció artística: Isona Rigau | Ajudant de direcció: Albert Auladell | Direcció de producció: Mayca Sanz | So directe: Leo Dolgan | Muntatge: Ariadna Ribas | Vestuari: Ester Palaudaries | Maquillatge i perruqueria: Vicen Betí, Vero Pastor.