Solidaritat amb Hamdan Ballal, codirector de “No other land”

Hi ha notícies que t’esgarrifen. Les que arriben dels fronts bèl·lics, siguin els d’Ucraïna, els de Palestina, els del Sudan… fan fredat. Avui m’han avisat que el codirector palestí del documental No other land ha estat brutalment agredit per colons israelians, després ha estat detingut per militars, que l’han fet baixar de l’ambulància que el duia a l’hospital i ha desaparegut. Esgarrifós!

A la violència salvatge del colons israelians, enemics de la convivència, s’hi suma el desastre que ha estat Hamàs, amb el seu terrorisme institucional, que ha acabat de posar el poble israelià en actitud gravíssima (i violenta, també, com a resposta) d’autodefensa (marc en què els ultres israelians se les campen, evidentment, engrescats pel nefast i extremista govern de Netanyahu). Tot plegat és una bogeria que du a actes criminals contra la més elemental humanitat!

De Basel ADRA, Hamdan BALLAL, Yuval ABRAHAM i Rachel SZOR, “No Other Land“.

Producció: Palestina, Noruega. Documental. Any: 2024. Durada: 1h32.

Sinopsi: Aquesta pel·lícula realitzada per un col·lectiu palestí-israelià mostra la destrucció de Masafer Yatta, a Cisjordània, per part de les autoritats israelianes i la improbable aliança que es desenvolupa entre l’activista palestí Basel i el periodista israelià Yuval.

Nota: òpera prima.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Podem veure “No other land” a FILMIN.

La notícia de l’agressió i desaparició de Hamdan Ballal:

Vilaweb: El codirector del guanyador de l’Oscar ‘No other land’ és apallissat i retingut a Israel.

El Punt Avui: Apallissen i detenen a Israel el codirector palestí de l’oscaritzat “No other land”.

Ara: El director palestí del documental guanyador de l’Oscar, atacat per colons israelians i en parador desconegut.