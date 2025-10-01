Sobre el tractament de la llengua catalana en algunes produccions catalanes

L’Albert Serra va fer que la seva Pacifiction (2022), rodada bàsicament en francès (s’ambienta a la Polinèsia francesa), s’estrenés aquí amb títols en català i en VOSC. Era una producció catalana (Andergraun), en llengua estrangera, que se’ns oferia en versió original i presentada en català (insisteixo, en els títols de crèdit i en els subtítols), demostrant tot el respecte per la versió original i alhora per la llengua del país.
He vist Romería (2025), de Carla Simón, a un multicine de Blanes (La Selva), i la còpia que ens n’han projectat tenia els intertítols en català (corresponen a les dates remarcades del diari cinematogràfic de la protagonista, en el present de 2004) i aquesta noia parla en la nostra llengua amb la seva família catalana, així com també en català verbalitza fragments del diari escrit per la seva mare: és tot un tractament lingüístic responsable, seriós (si més no cap al català), en un film ambientat a Vigo, en què els altres personatges parlen castellà, francès, portuguès… Val a dir que, d’una banda, els fragments en català no han estat subtitulats al castellà i que, per altre costat, els títols de crèdit del film són en castellà.
Passem al cas d’ El 47 (2024). Allà, segons que va declarar el mateix director del film, Marcel Barrena, es van fer tota mena de càlculs, forçant les coses perquè, tot i tractar-se d’una pel·lícula sobre la immigració sud-espanyola al barri barceloní de Torre Baró, hi hagués prou diàlegs en català, per tal de poder-se acollir a la subvenció més grossa, destinades a films majoritàriament rodats en la nostra llengua. Estrenada doncs com a versió catalana, els títols de crèdit també hi anaven en català. I no recordo pas que se la subtitulés en castellà, si més no en la còpia que vaig veure’n jo (també al multicine de Blanes).
I arribem a Mi amiga Eva (2025). Producció catalana, d’un cineasta català, ambientada majoritàriament a Barcelona, en la qual s’hi parla un 8% en la nostra llengua. Els crèdits són en castellà i, en la còpia que n’he vist al mateix multicine blanenc, n’han subtitulat els diàlegs en italià i en català (no pas el breu fragment en francès). O sigui, presentada aquí exactament igual a com l’han rebuda a Espanya, sense cap consideració envers els espectadors catalans. Quant al tractament que s’hi fa de la llengua, hi ha una pràctica dúctil del bilingüisme hispano-català, passant de manera lleugera d’una a altra parla al decurs de les converses; reservant-se el català per a la relació entre la protagonista i els seus fills adolescents i també amb alguns amics (i entre l’Eva i sa mare). Res, però res, de res, de “mantinc el català”: a l’inrevés d’ El 47, aquí els personatges es passen el castellà o se n’hi han introduït amb calçador alguns que així parlen (el cas del tiet de l’Eva, per exemple), clarament perquè el castellà hi sigui prou majoritari i, com ha declarat en Cesc Gay a Vilaweb, que, a Espanya, no li hagin de doblar la pel·lícula. Potser sí és un tractament lingüístic realista de la Barcelona actual; però em sembla que també seria ben realista que, per exemple, no tants personatges siguin castellanoparlants i que , algunes vegades, els que són catalanoparlants s’adrecessin en la seva llengua a alguns dels castellanoparlants, al decurs informal d’un sopar animat, en una trobada a peu de carrer, etc., ja que, certament, hi ha l’hàbit adquirit de dirigir-se en la parla de l’altre (la parella, l’amic…), però també hi ha la realitat de la dinàmica de les converses entre coneguts, en què, de barreges idiomàtiques, n’hi ha…
PS: per cert, Albert Serra va estrenar a casa nostra la també producció catalana Tardes de soledad (2024) només en castellà (títols de crèdit inclosos).
***
FOTO: “Mi amiga Eva” (Filmax)
