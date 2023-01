“She came to me”, de Rebecca Miller, inaugurarà Berlín 2023

La 73a edició del Festival Internacional de Berlín s’inaugurarà el 16 de febrer de 2023 amb l’estrena mundial de la producció nord-americana She came to me. Aquesta comèdia romàntica de la directora i guionista Rebecca Miller compta amb un repartiment que inclou Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James i Anne Hathaway.

Deliciosa comèdia sobre l’amor en totes les seves formes, trena les històries d’un ventall encantador de personatges que viuen a una romàntica i bulliciosa metròpoli com és la ciutat de Nova York. El compositor Steven Lauddem (Peter Dinklage) està bloquejat creativament i no pot acabar la partitura de la gran òpera amb què vol reaparèixer. A instàncies de la seva dona Patrícia (Anne Hathaway), que havia estat la seva terapeuta, se’n va a la recerca d’inspiració. El que descobreix és molt més del que esperava o imaginava.

She came to me es projectarà fora de competició com una Berlinale Special Gala al Berlinale Palast.

A la nota de premsa del Festival, que estic traduint, els directors de la Berlinale, Mariëtte Rissenbeek i Carlo Chatrian, diuen: “Estem molt contents d’obrir aquesta edició del festival amb una comèdia irresistible que es basa en els conflictes quotidians de la societat occidental. Els personatges, concebuts per Rebecca Miller i encarnats per actors fantàstics opten per seguir la inspiració del moment en lloc de ser dirigits pels dictats de la societat. Com una pel·lícula pre-codi de Hollywood, “She Came to Me” és una oda màgica a la llibertat d’expressió“.