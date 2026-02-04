S’ha mort en Tomàs Pladevall

Me n’acabo d’assabentar per l’apunt a les xarxes de l’acadèmia catalana del cinema: s’ha mort el gran director de fotografia Tomàs Pladevall:
«Avui ens llevem amb una notícia molt trista.
El mestre de la llum i Gaudí d’honor Tomàs Pladevall ens ha deixat. Responsable de la fotografia d’obres com “Tatuatge”, de Bigas Luna, “El silenci abans de Bach”, de Pere Portabella, o “Tren d’ombres”, de José Luís Guerín, entre molts altres. Si no el coneixeu, podeu gaudir-lo a “Ombres”, el documental que li va dedicar Joan Tisminetzky, disponible a 3Cat
i FilminCAT
.
—
FOTO DE PORTADA: Tomàs Pladevall (Acadèmia del Cinema Català)