S’ha estrenat “Escanyapobres”, adaptació cinematogràfica de la novel·la de Narcís Oller

Me n’han parlat (molt) malament i, francament, ho tinc difícil per veure-la; però vull deixar constància que s’ha estrenat: “Escanyapobres”

Direcció: Ibai ABAD. Producció: Catalunya. Any: 2024. Durada: 1h42. Guió: Ibai Abad i Elisenda Gorgues, basat en la novel·la ‘L’escanyapobres‘, de Narcís Oller. Gènere: Western. Fotografia: Maria Codina. Música: Raquel Sánchez. Muntatge: Ona Bartrolí, Gerard Vila Nebot. Càsting: Pep Armengol. Versió original: en català.

Repartiment: Alex Brendemühl (Oleguer), Mireia Vilapuig (Cileta), Marc Almodóvar (obrer), Laura Conejero (Tuies), Biel Costa (Toto), Quim Àvila (Eloi), Juli Mira (Don Magí), Ricardo Català (capellà), Boris Ruiz (Pere).

Sinopsi: Finals del s. XIX. L’arribada del tren a un poble aïllat hi porta l’anhelat progrés, però també a l’Oleguer, un fosc usurer amb negocis tèrbols. Quan expropia la masia de la Cileta i la seva família, la jove pagesa farà tot el possible per recuperar la casa. Encara que això impliqui seguir els obscurs passos de l’usurer.

Tràiler: VO.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity.

Articles publicats a la premsa:

‘L’escanyapobres’: de lectura obligatòria a ‘western’ anticapitalista. La novel·la de Narcís Oller, l’últim clàssic literari català que arriba als cinemes. Article de Xavi Serra, al diari ‘Ara‘, que l’ha complementat amb aquest altre: De ‘Terra baixa’ a ‘Pa negre’: el viatge intermitent de la literatura catalana al cinema. Les adaptacions cinematogràfiques de llibres i obres de teatre en català al llarg de la història.

Mireia Vilapuig (Actriu): “He hagut de fer un esforç per retrobar-me com a actriu adulta”. Estrena ‘Escanyapobres’, adaptació de la novel·la clàssica de Narcís Oller en clau de ‘western’, que ha estat dirigida per Ibai Abad. Bernat Salvà l’entrevista al diari ‘El Punt Avui‘.