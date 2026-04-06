Setmana del 6 al 12 d’abril, als cineclubs…

Dijous, 9 d’abril de 2026, 20h, le Clap Ciné. En VOF. La projecció anirà seguida d’un debat sobre el tema ‘De la pàgina a la pantalla’, conduït per l’associació Canet Accueil – Activité Lecture.
D’Arnaud LARRIEU i Jean-Marie LARRIEU, Le Roman de Jim — La història d’en Jim — La historia de Jim — Jim’s Story.
Els germans Larrieu adapten i duen a la pantalla la premiada novel·la Le Roman de Jim, de Pierric Bailly: L’Aymeric (Karim Leklou) surt una nit a prendre alguna cosa i, per casualitat, es troba amb la Florence (Laetitia Dosch), una antiga companya de feina que està soltera i embarassada. Aviat comencen una relació amorosa i l’Aymeric es fa càrrec del petit Jim com si fos realment fill seu. Passen uns anys feliços, fins que, quan en Jim (Eol Personne té uns vuit anys, reapareix en Christophe (Bertrand Belin), el pare biològic d’en Jim, i demana una segona oportunitat… Podria ser l’inici d’un melodrama, però també és el començament d’una odissea de la paternitat.
Dijous, 9 d’abril de 2026, 20.30h, Ateneu de Cerdanyola.
De Richard LINKLATER, Nouvelle Vague.
Relat de la gènesi i del rodatge d’ À bout de souffle, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la.
Dimarts, 7 d’abril, i dijous, 9 d’abril de 2026, 20.30h i 22.30h, als Moix Negre Cinemes.
De Shih-Ching TSOU, Left-Handed Girl – La chica zurda –
Primer llargmetratge en solitari de l’americano-taiwanesa Shih-Ching Tsou, productora habitual d’en Sean Baker, guanyador de la Palma d’Or i de 4 Oscar, amb “Anora”. En Sean Baker ha produït, co-escrit el guió i muntat aquest «melodrama urbà de ritme desfermat que segueix de prop una mare soltera i les seves dues filles, recentment arribades a Taipei i ja colgades per deutes i problemes. Portada per un trio d’actrius fenomenal, aquesta tragicomèdia es transforma gradualment en una odissea extraordinària, plena de girs i emocions que colpejar l’asfalt i els cors» (Setmana de la Crítica – Canes 2025)
Dimarts, 7 d’abril, i dijous, 9 d’abril de 2026, 20.30h, a CatCinemes.
De PARK Chan-wook, No other choice — No hay otra opción — Aucun autre choix — Non c’è altra scelta — Eojjeolsuga eobsda.
Gràcies a Old Boy (2003), molts vam descobrir el cineasta sud-coreà Park Chan-wook, un prodigi de la direcció cinematogràfica que tanmateix, després d’un interessantíssim treball temàtic amb l’anomenada Trilogia de la venjança, s’ha anat decantat cap al lluïment (de guió -a base d’enrevessar-los molt-, de posada en escena -enlluernadora, no ben bé en el millor sentit del terme-…) per damunt de la substància del contingut fílmic, cosa especialment notòria al seu polèmic film anterior, Decision to leave (2022). Ara torna, amb una adaptació (a 4 mans!) de la novel·la de Donald Westlake, que anteriorment ja va dur a la gran pantalla en Costa-Gavras, a Le couperet (2005). I aquest nou títol d’en Park Chan-wook, sobre un aturat que decideix eliminar tots els competidors per a un lloc de treball, està dedicat a en Costa-Gavras, la família del qual l’ha coproduït.
Dijous, 9 d’abril, 19h; dissabte, 11 d’abril, 20.30h; dilluns, 13 d’abril de 2026, 19h. Cinema Edison. En VOSE.
D’ Arnaud DUFEYS i Charlotte DEVILLERS, On vous croit — Jo et crec — Yo te creo — We Believe You.
En aquesta pel·lícula, una mare ha de defensar la custòdia dels seus fills: avui, l’Alice es presenta davant d’una jutge, sabent que no hi ha marge per a errors. Ha de parlar per aquests fills, ja que és la seva custòdia la que està en qüestió. Pot protegir-los del pare abans que sigui massa tard? Es tracta de l’òpera prima de l’existós curtmetratgista belga Arnaud Dufeys i de la francesa Charlotte Devillers, que també en signen el guió, en el qual es planteja la qüestió de la veu de les dones i de l’atenció per part de la justícia a la violència familiar i domèstica.
Divendres, 10 d’abril, 19h; dissabte, 11 d’abril, 18h; diumenge, 12 d’abril, 19h; dilluns, 13 d’abril de 2026, 11h. Cinema Edison. En VOE.
De Maryam TOUZANI, Calle Málaga — Rue Málaga.
Maryam Touzani, la directora de “Calle Málaga”, va nàixer i créixer a Tànger (el 18.07.1980), la seva àvia era espanyola, s’havia establert en aquella ciutat marroquina de ben jove i s’hi va estar fins que va morir (fins hi està enterrada). Explica Touzani que ha fet “Calle Málaga” per a explorar-hi el vincle d’aquella gent que, com l’àvia, van fer de Tànger casa seva, amb un fort arrelament, sovint incomprès pels respectius fills que se’ls volien endur amb ells de retorn a la península. I, alhora, aquesta reconeguda cineasta -de qui recordem especialment Le bleu du caftan – El caftán azul – Il caftano blu (2022)- ha volgut parlar de l’envelliment, amb la història «vibrant, sensual, desafiadora» d’una persona gran plena de vida.
Divendres, 10 d’abril de 2026, 21.30h, Centre Cultural.
De Jim JARMUSCH, Father mother sister brother.
Se t’encomana l’entusiasme dels crítics, quan llegeixes el que han escrit sobre Father mother sister brother (2025), la nova pel·lícula de Jim Jarmusch, Lleó d’Or al Festival de Venècia, en què es retroben els membres d’una família, després d’anys sense veure’s, forçats a enfrontar-se a tensions no resoltes i a reavaluar les seves tibants relacions amb uns pares emocionalment distants: Excel·lents interpretacions –Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps- / L’inimitable segell del cineasta: serenitat tonal, càmera relaxada, brots de malenconia, una mirada atenta i suaument irònica capaç d’extreure or dels petits detalls i una genuïna sensibilitat per captar l’aire del nostre temps /Vocació poètica, trobant rimes en els diàlegs, en els gestos dels seus actors o en el color de la roba dels seus personatges / Amb el seu humanisme i també la seva ironia…
Dijous, 9 d’abril de 2026, 20.30h, Multicines Manacor.
De Jim JARMUSCH, Father mother sister brother.
El retrobament de membres d’una família. Uns germans ja adults es tornen a ajuntar després d’anys sense veure’s, forçats a enfrontar-se a tensions no resoltes i a reavaluar les seves tibants relacions amb uns pares emocionalment distants. Pel·lícula dividida en tres actes, és doncs un tríptic, en què cadascuna de les tres històries té lloc a l’actualitat i en un país diferent: “Father” està ambientada al Nord-Est dels EUA, “Mother” a Dublín, i “Sister Brother” a París. Una sèrie de retrats íntims, observats sense judici, en què la comèdia s’entrellaça amb subtils moments de malenconia.
Dijous, 9 d’abril de 2026, 19h, Auditori Plana de l’Om. Entrada gratuïta. En col·laboració amb DocsBarcelona i Kursaal.
De Juanjo PEREIRA, Bajo las banderas, el sol — Under the Flags, the Sun.
Documental, viatge totalment arxivístic pels 35 anys del règim d’Alfredo Stroessner al Paraguai, que revela imatges inèdites i explora un dels les dictadures més llargues de la història, els efectes de les quals encara ressonen avui dia.
Diumenge, 12 d’abril de 2026, 18.30h, Auditori Plana de l’Om.
De Kelly REICHARDT, The Mastermind.
En un racó tranquil de Massachusetts, cap al 1970, en JB Mooney (Josh O’Connor), un fuster a l’atur convertit en lladre d’obres d’art aficionat, planeja el seu primer gran atracament. Sí, en Mooney i dos còmplices entren en un museu a plena llum del dia i roben quatre quadres (de l’artista Arthur Dove). Però conservar-los els serà més difícil que robar-los i en Mooney es veurà obligat a viure com un fugitiu.
Dissabte, 11 d’abril de 2026 (i també dilluns, 13; dimecres, 15; dijous, 16), en VOSE. Cines El Teler. Altres dies, en VE.
De Quentin TARANTINO, Kill Bill: The Whole Bloody Affair.
«Ara, amb The Whole Bloody Affair, Tarantino recupera la intenció original. La venjança de ‘La Núvia’ ja no s’administra per dosi, sinó que s’ingereix d’una vegada. I eixa diferència, més física que conceptual, canvia el pols emocional de la història, convertint-la en una caiguda lliure» (CCU)
Dimarts, 7 d’abril de 2026, 20.30h, Cinéma Le Vauban. Sessió de preludi del festival Confrontation (Perpinyà, 6 – 10 de maig).
De Spike JONZE, Her.
En un futur proper, en Theodore (Joaquin Phoenix), un home solitari a punt de divorciar-se que treballa en una empresa com a escriptor de cartes per a terceres persones, compra un dia un nou sistema operatiu basat en el model d’intel·ligència artificial, dissenyat per satisfer totes les necessitats de l’usuari . Per sorpresa seva, es crea una relació romàntica entre ell i la Samantha (Scarlett Johansson, la veu), la veu femenina d’aquest sistema operatiu.
Dimarts, 7 d’abril de 2026, 20.30h, Cinéma Le Lido.
De Raoul PECK, Orwell: 2+2 = 5.
“Orwell: 2+2 = 5” es presenta com el llargmetratge documental definitiu sobre el visionari autor George Orwell. Entrelligant imatges d’arxiu d’anteriors adaptacions de 1984 amb un tapís d’imatges significatives del segle XXI, el prestigiós i activista cineasta Raoul Peck (Port-au-Prince, Haití, 1953) dissecciona la visió precientífica d’Orwell i les seves lliçons vitals per als nostres temps i el futur de la nostra societat. Amb imatges d’arxiu en què significativament apareixen, entre d’altres: George W. Bush, Viktor Orbán, Colin Powell, Silvio Berlusconi, Joseph Stalin, Malcolm X, Ernest Hemingway, Salman Rushdie, Andreu Nin, Charlotte Brontë, Simone de Beauvoir, Albert Einstein, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch, Edward Snowden, Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Marine Le Pen, Elon Musk, Donald Trump, Augusto Pinochet, Ferdinand Marcos, Vladimir Lenin, Francisco Franco….
Divendres, 10 d’abril de 2026. Cinema Montgrí.
El Cineclub Torroellenc presenta una sessió doble dedicada a la Nouvelle Vague, un viatge que va de la recreació contemporània d’aquell moment fundacional fins a una de les pel·lícules que van canviar per sempre la història del cinema. La sessió començarà a les 21.00 h amb una presentació a càrrec d’Àngel Quintana.
De Richard LINKLATER, Nouvelle Vague.
«A través del rodatge de À bout de souffle, seguim un jove Jean-Luc Godard i el seu entorn creatiu mentre intenten fer una pel·lícula trencadora, amb mètodes improvisats i una mirada radicalment nova. Un homenatge viu i cinèfil al moment en què el cinema es va reinventar» (CCT)
Després de la projecció hi haurà un descans de 15 minuts. Cap a les 23.00 h, aproximadament, començarà la segona pel·lícula:
De Jean-Luc GODARD, À bout de souffle — Al final de l’escapada.
En Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) és un exfigurant de cinema admirador de Humphrey Bogart. Després de robar un cotxe a Marsella per anar a París, mata fortuïtament un motorista de la policia. Sense cap remordiment pel que acaba de fer, continua el viatge. A París, després de robar diners a una amiga, busca la Patricia (Jean Seberg), una jove burgesa americana que aspira a ser escriptora i ven el New York Herald Tribune pels Camps Elisis; també somia matricular-se a la Sorbona i escriure algun dia en aquest diari. A Europa creu haver trobat la llibertat que no va conèixer a Amèrica. El que Michel ignora és que la policia l’està buscant per la mort del motorista.
Dijous, 9 d’abril de 2026, 19h, Cines Babel. Amb col·loqui.
De Paolo SORRENTINO, La Grazia.
Un president italià vidu i marcat per la solitud del poder (que no té res a veure amb cap president real i és producte de la imaginació del director de la pel·lícula, Paolo Sorrentino) ha de prendre decisions crucials que l’obliguen a enfrontar-se als seus propis dilemes morals: dos indults presidencials i un projecte de llei altament controvertit. L’imprescindible actor Toni Servillo, que torna a treballar (per setena vegada, ja) amb Sorrentino, va guanyar la Copa Volpi de la Mostra de Venècia per la seva interpretació d’aquest polític, a “La Grazia”.
Dimecres, 8 d’abril de 2026, 18h, Sala d’Actes del Centre de Cultura Contemporània Octubre. Presenta: Jaime Millás Covas. Col·loqui posterior amb: Sandra López, Carlos Montenegro, Angela Pedraza Munar.
De Juanjo PEREIRA, Bajo las banderas, el sol — Under the Flags, the Sun.
Documental, viatge totalment arxivístic pels 35 anys del règim d’Alfredo Stroessner al Paraguai, que revela imatges inèdites i explora un dels les dictadures més llargues de la història, els efectes de les quals encara ressonen avui dia.
Dimarts, 7 d’abril de 2026, 20h, Espai ETC.
De Kleber MENDONÇA FILHO, O agente segreto — El agente secreto — L’agent secret — L’agente segreto — The Secret Agent.
Ficció sobre un mestre atrapat en l’agitació política dels últims anys de la dictadura militar brasilera, premiadíssima al Festival de Canes, als Globus d’Or, als Independent Spirit Awards, nominada a 4 Oscar (entre les quals, millors Pel·lícula, Actor i Pel·lícula Internacional) i als BAFTA… té en la interpretació de l’actor Wagner Moura el valor unànimement més destacat.
Dijous, 9 d’abril, 20.15h; divendres, 10 d’abril de 2026, 21h. Sala Zazie-Casal (Kubrick Cinema).
De Diego CÉSPEDES, La misteriosa mirada del flamenco – The Mysterious Gaze of the Flamingo.
Òpera prima del xilè Diego Céspedes. Premiat drama, ambientat en una ciutat minera l’any 1984 en què una noia lluita contra els rumors d’una malaltia que es diu que es contagien els homes gai a través de la seva mirada.
Divendres, 10 d’abril, 18.30h; dissabte, 11 d’abril, 20h; diumenge, 12 d’abril, 19h; dimecres, 15 d’abril de 2026, 20h. Sala Zazie-Casal (Kubrick Cinema).
De Júlia de PAZ SOLVAS, La buena hija.
Arran de la separació dels seus pares, la Carmela i la seva mare es traslladen a casa de l’àvia. Mentre intenta adaptar-se a la seva nova situació, la Carmela desitja passar més temps a casa del seu pare, un artista plàstic a qui admira i idolatra. L’ombra d’aquest portarà les tres generacions de dones de la família a decidir el futur que mereixen.
