Setmana del 16 al 22 de març, als cineclubs…

Comencem el repàs setmanal a l’activitat dels cineclubs, amb un clàssic, vital, carismàtic, etern, i seguim amb un esplet impressionant de les millors pel·lícules d’aquesta temporada, més un cert tast del que ha ofert enguany l’Americana Film Festival, així com la programació del Cicle Gaudí i fins una pre-estrena al mercat francès…
Divendres, 20 de març de 2026, 21h, Sala Centre Recreatiu. Dins de la Setmana de la Música. Sessió gratuïta.
De Stanley DONEN i Gene KELLY, Singin’ in the Rain — Cantant sota la pluja — Cantando bajo la lluvia.
Abans de conèixer l’aspirant a actriu Kathy Selden (Debbie Reynolds), l’ídol del cinema mut Don Lockwood (Gene Kelly) es pensava que ho tenia tot: fama, fortuna i èxit. Però, després de conèixer-la, s’adona que ella és el que realment faltava a la seva vida. Amb el naixement del cinema sonor, en Don Lockwood vol filmar els musicals amb la Kathy, però entre tots dos s’interposa la reina del cinema mut Lina Lamont (Jean Hagen).
Dimecres, 19 de març de 2026, 20.30h, Ateneu de Cerdanyola.
De Joachim TRIER, Sentimental Value — Valor sentimental — Affeksjonsverdi.
Quan la seva mare mor, la Nora i l’Agnès veuen com el pare, en Gustav, reapareix a les seves vides. Havent estat un reconegut director de cinema, ha escrit un guió del qual li agradaria que la Nora, actriu, en fes el paper principal, però aquesta s’hi nega categòricament. Durant una retrospectiva que li dedica un festival francès, en Gustav coneix una jove estrella de Hollywood que, aclaparada per una de les seves pel·lícules, li expressa el desig de treballar amb ell. Li ofereix el paper escrit inicialment per a la Nora, veient-ho com una oportunitat inesperada per rellançar la seva carrera. Filmar a Noruega es converteix en una oportunitat per a en Gustav d’enfrontar-se als seus dimonis i li dóna una darrera oportunitat de retrobar-se amb les seves filles.
Dimarts, 17 de març de 2026 i dijous 19 de març de 2026, 20.30h i 22.30h, als Moix Negre Cinemes.
De Kleber MENDONÇA FILHO, O agente segreto — El agente secreto
Ficció sobre un mestre atrapat en l’agitació política dels últims anys de la dictadura militar brasilera, premiadíssima al Festival de Canes, als Globus d’Or, als Independent Spirit Awards, nominada a 4 Oscar (entre les quals, millors Pel·lícula, Actor i Pel·lícula Internacional) i als BAFTA… té en la interpretació de l’actor Wagner Moura el valor unànimement més destacat.
Dimarts, 17 de març, i dijous, 19 de març de 2026, 20.30h, a CatCinemes.
De François OZON, L’Étranger — El extranjero.
Adaptació de la prestigiosa novel·la ‘L’Estrany’, d’Albert Camús, ambientada a l’Algèria dels anys trenta, on la vida quotidiana d’en Meursault, un francès buit, passiu, indiferent i sense capacitat per a participar veritablement en la comunitat, es veu sacsejada per la mort de la seva mare i una trobada fatídica a la platja.
Dimarts, 17 de març de 2026, 19h, Cinema Edison. Cicle Gaudí.
De Judith Colell, Frontera.
L’any 1943, en plena guerra a Europa, el règim franquista bloqueja el pas dels jueus que fugen dels nazis pels Pirineus. A la duana d’un poble fronterer, en Manel Grau, un funcionari amb passat republicà, decideix desobeir les ordres i ajudar-los a travessar-la. Compta amb la complicitat de la Juliana, una veïna del poble, i en Jérôme, un passador francès. Entre tots, inicien una croada per a ajudar a fugir de la guerra a tanta gent com els sigui possible. És llavors quan en Manel es veurà atrapat en una perillosa odissea que els despertarà, a ell i a la seva dona Mercè, vells fantasmes de l’encara recent guerra civil espanyola.
—
Dijous, 19 de març, 19h, dissabte, 21 de març, 20.30h i diumenge, 22 de març, 19h -totes tres sessions en VOSE-, Cinema Edison.
D’ Eva VICTOR, Sorry, Baby.
Alguna n’hi ha passat a l’Agnes. Mentre el món segueix endavant sense ella, la seva amistat amb la Lydie continua sent un refugi preciós. Entre rialles i silencis, el seu vincle indestructible li permet entreveure el que vindrà després: “Sorry, Baby“, comèdia fosca -dramàtica- qualificada com un dels films independents nord-americans de l’any, amb guió premiat a Sundance, que ha escrit, protagonitzat i dirigit Eva Victor, actriu de gènere fluïd, que ha treballat al cinema i a la televisió, especialment famosa per la seva activitat al web feminista satíric Reductress, els seus vídeos a X (Twitter) i per a Comedy Central, així com pels seus articles a The New Yorker. Havent dirigit 4 episodis de la sèrie de TV Eva vs Anxiety (2019-2020), debuta ara en la realització de llargmetratges.
—
Divendres, 20 de març de 2026, 19h, en VOSE, Cinema Edison -també en VOSE, dilluns 23 de març, 19h-. I hi ha una altra sessió, però en VE.
De Stéphane DEMOUSTIER, L’inconnu de la Grande Arche — L’arquitecte — El arquitecto.
L’Arc de la Défense, a París, és avui en dia una conegudíssima peça arquitectònica, que identifica visualment la capital francesa, gairebé tant com la famosíssima Torre Eiffel. Monumental, és reflex i fruit de la grandesa es pot dir faraònica de la política menada pel president François Mitterrand, que va confiar-ne la creació, el disseny, la construcció a un arquitecte que aleshores era tot un desconegut i, al damunt, no era ni francès: el danès Johan Otto von Spreckelsen. D’aquesta trobada entre creativitat i política, entre idealisme i praxi, entre personalitats tan diferents que s’hi van implicar, de tota aquella època (que ha quedat enrere, en tots sentits)… tracta aquesta pel·lícula, que en recrea lliurement i en clau de ficció els fets, ocorreguts entre 1983 i 1987. Es tracta de l’aplaudit quart llargmetratge de Stéphane Demoustier (Lille, França, 1977) que, diplomat en ciències polítiques, va treballar al departament d’Arquitectura del Ministeri de Cultura de França, produint-hi i realitzant-hi documentals, abans de deixar-ho per a dedicar-se al cinema. És autor d’un gran nombre de curtmetratges i entre els seus llargs anteriors, destaca La fille au bracelet – La chica del brazalete – La ragazza con il braccialetto (2019).
Dijous, 19 de març de 2026, 20.30h, Teatre de Lloret, en VOSC.
De Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab — La veu de la Hind — Sawt al-Hind Rajab.
29 de gener de 2024. Els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d’emergència. Una nena de 6 anys està atrapada en un cotxe atacat bèl·licament a Gaza, suplicant que la rescatin. Mentre intenten mantenir-la al telèfon, fan tot el possible per enviar-hi una ambulància. El seu nom, Hind Rajab.
Divendres, 20 de març de 2026, 21.30h, Centre Cultural, en VOSC. Americana Film Festival.
De Max WALKER-SILVERMAN, Rebuilding.
En Dusty (Josh O’Connor) és un vaquer amb ranxo arrasat per un incendi forestal. Juntament amb altres damnificats, el govern els ofereix unes caravanes perquè les converteixin en habitatges, de manera temporal. Allà, haurà de conviure amb els seus “veïns” mentre es retroba amb la seva filla, a qui tenia mig abandonada des del seu divorci. La ràbia inicial per la nova situació anirà deixant pas a emocions intenses i a vincles afectius inesperats.
—
Dissabte, 21 de març de 2026, 18.30h, Centre Cultural, en VOSC. Americana Film Festival.
De Matthew SHEAR, Fantasy Life.
Un noi en la trentena accepta una feina de cangur. Quan conegui la mare de les criatures, una actriu atrapada en un matrimoni conflictiu, la seva vida farà un gir de 180 graus. Matthew Shear (“Between the Temples”) dirigeix, escriu i protagonitza l’òpera prima “Fantasy Life”.
Dijous, 19 de març de 2026, 19h, Auditori Plana de l’Om. Cicle Gaudí.
De Judith Colell, Frontera.
—
Diumenge, 22 de març de 2026, 18.30h, Auditori Plana de l’Om
De Radu JUDE, Kontinental ’25.
L’Orsolya és agutzil de Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desallotjar un home sense sostre d’un celler, una acció amb tràgiques conseqüències que desencadenen una crisi moral que Orsolya ha de superar com pugui.
També, el diumenge 22 de març, 11.30h, Auditori Plana de l’Om, PETIT CINECLUB: El gat Tabby.
Divendres, 20 de març de 2026, 21.30h.
De Kelly REICHARDT, The Mastermind
En un racó tranquil de Massachusetts, cap al 1970, en JB Mooney (Josh O’Connor), un fuster a l’atur convertit en lladre d’obres d’art aficionat, planeja el seu primer gran atracament. Sí, en Mooney i dos còmplices entren en un museu a plena llum del dia i roben quatre quadres (de l’artista Arthur Dove). Però conservar-los els serà més difícil que robar-los i en Mooney es veurà obligat a viure com un fugitiu.
Divendres 20 de març i dissabte 21 de març a les 18.00, 20.15 i 22.30; també diumenge 22, dilluns 23, dimarts 24, dimecres 25 i dijous 26 a les 18.00 i 20.15. En VOSC. Cines El Teler.
De Anders Thomas JENSEN, The Last Viking — L’Últim Viking — El último vikingo — Den Sidste Viking
Diumenge, 22 de març de 2026, 17h i 19.15h, Teatre Municipal de Palafrugell.
De Daniel SÁNCHEZ ARÉVALO, Rondallas.
Dos anys després del tràgic naufragi d’un vaixell pesquer que va sacsejar un petit poble mariner gallec, els habitants decideixen que ja és hora de recuperar la il·lusió i deixar enrere el dol. Amb aquest objectiu, es reuneixen per posar en marxa la rondalla, una agrupació de música tradicional en què participen des de nens fins a gent gran, amb la intenció de competir en un concurs.
Dimarts, 17 de març de 2026, 20.30h, Cinéma Le Lido. Pre-estrena.
De Marie-Elsa SGUALDO, À bras-le-corps (Silent Rebellion).
Embarassada als 15 anys, l’Emma desafia la repressiva comunitat protestant del seu poble. Enfrontant-se a la hipocresia moral i a l’ombra de la Segona Guerra Mundial, transforma el seu trauma en una capacitat d’emancipació.
Més informació: AlloCiné | Mercat francès, D: Wayne Pitch Distribution, E: 27.05.2026.
Dijous, 19 de març de 2026, 20.30h, Teatre Bartrina.
De Joachim TRIER, Sentimental Value — Valor sentimental — Affeksjonsverdi.
Dijous, 19 de març, 20.00h i 22.30h, Cinema Imperial.
De GUAN Hu, Black Dog – Gou Zhen.
A la vora del desert de Gobi, al nord-oest de la Xina, en Lang torna a la seva ciutat natal després de ser alliberat de la presó. Tot treballant amb l’equip local de patrulla canina per netejar la ciutat dels gossos de carrer abans dels Jocs Olímpics de 2008, estableix una connexió molt especial amb un gos negre. Aquestes dues ànimes solitàries…
Diumenge, 22 de març de 2026, 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo.
De Joachim TRIER, Sentimental Value — Valor sentimental — Affeksjonsverdi.
Dimarts, 17 de març de 2026, 20h, Espai ETC.
De Max WALKER-SILVERMAN, Rebuilding.
—
FOTO DE PORTADA: Rebuilding (© Jesse Hope), l’ Americana Film Festival 2026 de ruta pel nostre territori, de la mà d’alguns cineclubs.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!