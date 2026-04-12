Setmana del 13 al 19 d’abril, als cineclubs…

Aquest apunt setmanal que dedico als cineclubs té avui una estructura especial, de mínims, perquè estic centrat bàsicament en la Qüestió del Cinema Truffaut i no disposo del temps que em caldria per editar l’apunt com solc fer habitualment.
Vull aprofitar l’ocasió per agrair a la Federació Catalana de Cineclubs el seu missatge de suport al Col·lectiu de la Crítica Cinematogràfica de Girona i al model de gestió que hem dut endavant durant més de 25 anys; així com vull fer extensiu l’agraïment a tots els cineclubs que ens estan donant suport. Moltes gràcies!
Divendres, 17 d’abril de 2026, 20h, Teatre de Bescanó.
Comèdia sorpresa. «El Cinemaclub Bescanó compleix 5 anys compartint cinema i emocions…i com cada any, ho celebrarem plegats amb la projecció d’una comèdia sorpresa. Després de la projecció hi haurà pastís d’aniversari i cava per tots els assistents. La passió pel cinema es fa gran…»
Dijous, 16 d’abril de 2026, 20h, le Clap Ciné. En VF.
D’ Etienne PÉRIER, Un si joli village.
Més informació: Ciné-club Canétoiles → Un si joli village | AlloCiné.
Dissabte, 18 d’abril de 2026, 18h, Sala Centre Recreatiu. Dins els actes del cicle de concerts Jazzà.
De Yuzuru TACHIKAWA, Blue Giant.
Més informació: Imdb, Filmaffinity.
Dijous, 16 d’abril de 2026, 20.30h, Auditori Miquel Pont.
De Joel BADIA VILA, Everest 1985.
Més informació: Club cinema Castellar del Vallès → Everest 1985 | Nota | Auditori Miquel Pont → Everest 1985 | Web de Joel Badia | Viquipèdia.
—
Diumenge, 19 d’abril de 2026, 19h, Auditori Miquel Pont.
De Cesc Gay, Mi amiga Eva.
Més informació: Club cinema Castellar del Vallès → Mi amiga Eva. En aquest blog: Comentari sobre el film.
Dijous, 16 d’abril de 2026, 20.30h, Ateneu de Cerdanyola.
De Kaouther BEN HANIA, La veu de Hind — La voz de Hind — The Voice of Hind Rajab — Sawt al-Hind Rajab.
Més informació: Cineclub Xiscnèfils → La voz de Hind. En aquest blog: Recull d’articles sobre el film.
Dimarts, 14 d’abril i dijous 16 d’abril de 2026, 20.30h i 22.30h, als Moix Negre Cinemes.
De Raoul PECK, Orwell: 2+2 = 5.
Més informació: Cineclub Ciutadella → Orwell: 2+2 = 5. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | | Recull d’articles d’altri: Altres veus i declaracions sobre la pel·lícula.
Dimarts, 14 d’abril i dijous 16 d’abril de 2026, 20.30h, a CatCinemes.
De José Luís GUERÍN, Historias del buen valle — Històries de la bona val.
Més informació: Cineclub Diòptria → Historias del buen valle. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Recull d’articles d’altri: Altres veus | La crítica catalana i el jurat aplaudeixen “Historias del buen valle”, de José Luís Guerín | El senyoret José Luís Guerín titula “Historias del buen valle” la seva no ficció rodada al barri de Vallbona (Vallbona – ‘buen valle’…) |
Divendres, 17 d’abril, 19h; dissabte, 18 d’abril, 18h; diumenge, 19 d’abril, 19h; dilluns, 20 d’abril de 2026, 11h i 19h, Cinema Edison.
De Víctor GARCÍA LEÓN, Altas capacidades.
Més informació: Associació Cultural Granollers → Altas capacidades | Imdb, Filmaffinity.
—
Dissabte, 18 d’abril de 2026, 20h, Cinema Edison, en VOSE. Cinema per Sant Jordi.
D’ Amy HECKERLING, Clueless.
Més informació: Associació Cultural Granollers → Clueless | Imdb,
Diumenge, 19 d’abril de 2026, 18.30h, Auditori Sixto Mir.
De Luís G. BERLANGA, Plácido.
Més informació: Wikipedia, FilmAffinity, Imdb.
Dijous, 16 d’abril de 2026, 20.30h, Teatre de Lloret.
De Kleber MENDONÇA FILHO, O agente segreto — El agente secreto.
Més informació: Cineclub Adler → El agente secreto. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Recull d’articles d’altri: Altres veus | Entrevistes i declaracions | Especial Ressons de Canes 2025: Serà brasilera la Palma d’Or d’enguany? |
Dijous, 16 d’abril de 2026, 19h, Auditori Plana de l’Om.
De Cesc Gay, Mi amiga Eva.
Més informació: Cineclub Manresa → Mi amiga Eva. En aquest blog: Comentari sobre el film.
—
Diumenge, 19 d’abril de 2026, 18.30h, Auditori Plana de l’Om.
De Julia DUCOURNAU, Alpha.
Més informació: Cineclub Manresa → Alpha. En aquest blog: Recull d’articles sobre el film.
Divendres, 17 d’abril de 2026, 21.30h.
De Shih-Ching TSOU, Left-Handed Girl – La chica zurda.
Més informació: Cineclub Olot → La chica zurda. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Recull d’articles sobre el film.
Divendres 17 d’abril i dissabte 18 d’abril de 2026, a les 18h, 20.15h i 22.30h; Diumenge 19, dilluns 20, dimarts 21 i dijous 23, a les 18.00 i 20.15; dimecres 22 a les 18.00. Cines El Teler.
De Petra Biondina VOLPE, Late Shift – Turno de guardia – – – Heldin.
Més informació: Cineclub Utiye → Turno de guardia. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Perfil de Petra Volpe | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
Dissabte, 18 d’abril i diumenge, 19 d’abril de 2026, 17h i 19.15h, Teatre Municipal de Palafrugell.
De Paolo SORRENTINO, La Grazia.
Més informació: Cineclub Garbí (Palafrugell) → La Grazia . En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Recull d’articles d’altri: Altres veus | A Perpinyà, 27.01.2026.
Dimarts, 14 d’abril de 2026, 21h, Cinéma Le Lido. Pre-estrena.
De Paolo SORRENTINO, La Grazia.
Més informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Recull d’articles d’altri: Altres veus | A Perpinyà, 27.01.2026.
—
Divendres, 17 d’abril i dissabte, 18 d’abril.
SEGONA PRIMAVERA DEL CINE CATALÀ.
Dijous, 16 d’abril de 2026, 20.30h, Teatre Bartrina.
De Manuel GÓMEZ PEREIRA, La cena.
Més informació: Cineclub Centre de Lectura → La cena | Filmaffinity | Imdb.
Dijous, 16 d’abril de 2026, 20.00h i 22.30h, Cinema Imperial.
De Franklin J. SCHAFFNER, Planet of the Apes — El Planeta de los simios.
Més informació: Cineclub Sabadell → El Planeta de los simios | Imdb.
Diumenge, 19 d’abril de 2026, 18h, al Centre Cultural i d’Esbarjo. En homenatge al traspassat David Lynch, en el 25è aniversari del film. En el cinefòrum es connectarà en vídeo-conferència amb Roger Ferrer, professor d’història de l’art i editor del llibre Oculto David Lynch.
De David LYNCH, Mulholland Drive.
Més informació: Imdb | Filmaffinty | Festival de Canes.
Dimarts, 14 d’abril de 2026, 16.30h, 18h i 19.30h, Cines Lys
De Víctor GARCÍA LEÓN, Altas capacidades.
Més informació: Cine Club Lys → Altas capacidades | Imdb, Filmaffinity.
Dimarts, 14 d’abril de 2026, 20h, Espai ETC.
De Louise COURVOISIER, “Vingt Dieux! — La recepta perfecta — La receta perfecta — Tutto in un’estate! — Holy Cow.
Més informació: Cineclub Vic → La recepta perfecta. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Comentari | Recull d’articles sobre el film.
Dijous, 16 d’abril, 20.15h; divendres, 17 d’abril de 2026, 21h. Sala Zazie-Casal.
De Mona FASTVOLD, The Testament of Ann Lee — El testamento de Ann Lee — Le Testament d’Ann Lee — .
Més informació: Cineclub Vilafranca → El testamento de Ann Lee. En aquest blog: Fitxa de la pel·lícula | Recull d’articles d’altri: Altres veus.
—
Divendres, 17 d’abril, 18.30h; dissabte, 18 d’abril, 18h; diumenge, 19 d’abril, 19h; dimecres, 22 d’abril, 20h. Sala Zazie-Casal.
De David SERRANO, Lapönia.
Més informació: Cineclub Vilafranca → Lapönia| Filmaffinity | Imdb.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!