Setmana de la Crítica de Canes 2025: els curtmetratges

La Selecció dels Curtmetratges de la Setmana de la Crítica de Canes de 2025 (14-22 de maig), feta a partir de la visió de 2.340 films visionats, comprèn 13 pel·lícules, de les quals 10 entren en competició i 3 es projectaran en sessions especials. La direcció de la Setmana explica que La selecció de curtmetratges del 2025 centra la nostra mirada en el món. Fantàstiques, absurdes, ‘queer’, misterioses i polítiques, les deu pel·lícules de la competició fan un pas al costat cadascuna per explicar millor la història real.

Més enllà d’aquest mes de maig a Canes, la Setmana de la Crítica continuarà donant suport als cineastes d’aquesta selecció. Cada talent tindrà l’oportunitat d’integrar-se el taller Next Step, un programa de suport cap a llargmetratge.

Curtmetratges en Competició a la Setmana de la Crítica.

De Róisín BURNS, “Wonderwall”.

Producció: França, Anglaterra. Any: 2025. Durada: 0h27.

Sinopsi: Liverpool, agost de 1995, els estibadors estan de vaga. La Siobhan, de 9 anys, i el seu germà gran Rory estan esperant només una cosa: esbrinar si aquesta nit els Oasis guanyaran la batalla de Britpop contra els Blur. Però la Siobhan es discuteix amb el seu germà i fuig, trobant-se sola en la foscor. Decidida a trobar una manera de veure la batalla del segle a la televisió, passeja per la ciutat i s’endinsa en l’estrany món dels adults. Al decurs del seu vagareig, la ciutat en decadència pren un aspecte irreal.

Amb: Tammy Winter, Braden Lane, Aidan Pearson, Roman Amos-Smith, Blake Silcock, Faye McCutcheon, John Michael Rooke.

Guió: Róisín Burns, Anna Cohen-Yanay.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Submergir-se en el passat per observar el present amb més intensitat, això és el que ofereix la intrigant faula musical i social dirigida per per Róisín Burns.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Róisín Burns, que signa ara el seu primer curt de ficció, és irlandesa-anglesa i viu a París. Va créixer a Liverpool, envoltada del ‘Merseybeat’, els càntics dels aficionats al futbol i les onades del mar d’Irlanda.

De Jocelyn CHARLES, “Dieu est timide” / “God is shy”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Durant un viatge en tren, l’Ariel i en Paul s’ho passen bé dibuixant les seves pors més grans quan la Gilda, una estranya passatgera, es convida en les seves confidències. La seva experiència de por, però, no sembla tan innocent com els seus dibuixos.

Amb: Danièle Evenou, Alba Gaia Bellugi, Anthony Bajon..

Guió i Muntatge: Jocelyn Charles.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Encisador. A la cruïlla entre el cinema de gènere i drama existencial, Jocelyn Charles ens endinsa en un viatge al·lucinatori a 300 km/h.

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: Dibuixant i animador. Des del 2020, col·labora amb l’estudi Remembers, creat per Félix de Givry i Ugo Bienvenu, un espai on es troben talents de l’animació, la il·lustració i el cinema.

De Carmen LEROI, “Donne Batterie” / “Free Drum Kit”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h25.

Sinopsi: La Lila rep a casa la seva amiga Agathe, que hi ve a compartir pis. La Lila també s’ha de desfer d’una bateria voluminosa que li va deixar el seu ex. Vendre-ho o regalar-ho, donar-ho a qui i com? L’Agathe i la Lila en parlen. La Lila decideix fer un gest generós donant-la a una plataforma en línia, però aquesta donació la porta a viure aventures que mai no hauria ni sospitat.

Amb: Marie Rosselet Ruiz, Clara Choï, Nicolas Pietri, Lyes Salem.

Guió: pendent. Muntatge: pendent. Fotografia: pendent. Música: pendent.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Carmen Leroi treballa al voltant de les múltiples qüestions ètiques que imposa a la protagonista del film. Un acte de generositat que es converteix en veritable comèdia moral, els girs de la qual seguim amb delit.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Guionista, actriu i cineasta, ha dirigit diversos curtmetratges -un dels quals, La Réputation (2024), l’ha realitzat conjuntament amb Emmanuel Mouret- i ja prepara la seva òpera prima, L’Expérience impossible-.

De Randa MAROUFI, “L’mina”.

Producció: Marroc, França, Itàlia, Qatar. Any: 2025. Durada: 0h26.

Sinopsi: Jerada és una ciutat minera del Marroc on la mineria del carbó, tot i que oficialment es va aturar el 2001, continua informalment fins avui. La pel·lícula recrea el treball real als pous mitjançant una escenografia dissenyada en col·laboració amb els residents del poble, que s’escenifiquen en els seus propis papers.

Amb: Amine Mkallech, Laid Erramly.

Guió: Randa Maroufi.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Ofereix una exploració impressionant a les mines de Jerada, al Marroc. Randa Maroufi reconstrueix un món artificial fascinant, on els treballadors testimonien la dificultat de les seves condicions.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Artista que es mou per la fotografia, el vídeo i la instal·lació, Maroufi dirigeix pel·lícules que tenen una relació elàstica amb la realitat. Molts dels seus projectes impliquen una estreta col·laboració amb comunitats a les quals està connectada sense necessàriament formar-ne part.

De Leonardo MARTINELLI, “Samba Infinito” / “Samba Infinie”.

Producció: Brasil, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Durant el Carnaval de Rio, un netejador de carrers s’enfronta a la pèrdua de la seva germana mentre compleix amb les seves obligacions professionals. Enmig de les festes, troba un nen perdut a qui decideix ajudar..

Amb: Alexandre Amador, Miguel Leonardo, Gilberto Gil, Camila Pitanga..

Guió: Leonardo Martinelli.

Comentari de la Setmana de la Crítica: És enmig del carnaval que el protagonista de “Samba Infinito” reconnecta amb la seva infància. Leonardo Martinelli també ofereix un viatge urbà festiu i alhora melangiós.

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: La seva pel·lícula Fantasma Neon (2021) va guanyar el Lleopard d’Or al Millor Curtmetratge Internacional al 74è Festival de Cinema de Locarno. Les seves pel·lícules, sempre curts, han estat seleccionades en nombrosos festivals d’arreu del món, entre els quals Sant Sebastià.

De Xandra POPESCU, “Erogenesis”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: De resultes d’un misteriós desastre, els pocs humans supervivents es troben incapaços de perpetuar l’espècie. Tota l’esperança recau en cinc dones que han desenvolupat una tecnologia capaç de crear vida humana fora del cos. Però els investigadors no es poden posar d’acord sobre els avantatges i els mètodes del seu desplegament. En absència de consens, s’immergeixen de tot cor en l’estudi del plaer.

Amb: Valerie Renay, Yuko Kaseki, Estelle Widmaier, Greta Markurt, Sasha Deckinger, Cécile Perrot, Helene Albrecht, Leo Silva, Masuod Hossaini, Till Sandkühler, Johannes Weinbacher, Daniel Alonso Fuentealba Pinilla, Xandra Popescu..

Guió: Xandra Popescu, Clara Puhlmann.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Xandra Popescu imagina un univers distòpic on les dones exploren el plaer, mentre que els homes musculen en va. Visions que es mouen entre la serietat i els acudits, oferint una història de les més singulars.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Cinèfila forjada a base de veure films pirates, ha fet estudis diversos, ha publicat novel·les i ha dirigit curtmetratges, entre els quals Sentimental Stories (2023) va ser selccionat a Orizzonti de la Mostra de Venècia i On the Impossibility of an Homage (2024) va participar al Festival de Locarno.

D’ Ananth SUBRAMANIAM, “Bleat!” / “கத்து!”.

Producció: Malàsia, Filipines, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Una parella tàmil-malàisiana d’edat avançada descobreix que la seva cabra, destinada a una ofrena ritual, està embarassada. Entre la seva fe i les expectatives de la seva comunitat, dubten entre realitzar el sacrifici o afrontar la ira dels déus.

Amb: pendent.

Guió: Ananth Subramaniam.

Comentari de la Setmana de la Crítica: L’extravagància per qüestionar el gènere és una missió que podria assumir “Bleat!” d’Ananth Subramaniam, col·locant una cabra embarassada al cor d’un poble que no està realment preparat per acollir-la. Un bel subtil i absurd.

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: Cineasta de Malàsia les pel·lícules de gènere del qual exploren la identitat ancestral tàmil i els llaços familiars. El seu curtmetratge Liar Land (2020), va rebre una Menció Especial al Festival de Locarno. Actualment està desenvolupant el seu primer llargmetratge, The Passport.

De Vasile TODINCA, “Alișveriș”.

Producció: Romania. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: En atur, la Tatiana es passa els dies venent les seves pertinences personals per sobreviure. Avui, l’espera un venciment important i es podria veure obligada a vendre part del seu cos per mantenir un sostre sobre el seu cap.

Amb: Florentina Năstase, Ilinca Manolache, Gabriel Spahiu, Cătălina Romaneț.

Guió: Vasile Todinca.

Comentari de la Setmana de la Crítica: El cinema també és una qüestió de moral, i els personatges d’aquesta pel·lícula en tenen ben poca. Obliguen una dona a desfer-se de tot, en una cursa contrarellotge inexorable que la du a la precarietat.

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: Ajudant de direcció, actor i autor de curts, el romanès Vasile Todinca ha tingut Radu Jude de mentor a la Universitat, on ha estudiat interpretació i direcció.

De YUMI Joung, “Glasses” / “An-Gyeong”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: A la Yujin se li trenquen les ulleres i va a una òptica. Durant l’examen ocular, veu una casa en un camp i s’hi troba transportada. A dins, coneix tres ombres d’ella mateixa, s’hi reconcilia i canvia de punt de vista. Aleshores surt de la casa i rep unes ulleres noves.

Film d’animació.

Guió: Yumi Joung.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Tot comença amb una visita a l’òptica, punt de partida d’un viatge interior on es desperten tots els sentits.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Animadora i delicada dibuixant a llapis, el 2009 va tenir el curt Dust Kid a la Quinzena de Realitzadors de Canes i diverses obres seves han estat seleccionades a Berlinale Shorts.

De Mila ZHLUKTENKO, “Critical Condition”/ “Критичне Становище”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: Inspirada en la vida de Lev Rebet, escriptor i editor del diari a l’exili ‘Ukrainian Independentist’, amb seu a Munic, “Critical Condition” descriu el destí de la diàspora ucraïnesa del passat i del present.

Amb: Yevgen Bondarskyy, Oleksandr Pozharskyi, Gustl, Jasper, Ihor Shulha, Vita Smachelyuk, Sebastian Anton, Lisa Moskalenko, Volodymyr Melnyk, Pnema, Valeriia Berezovska, Valeriia Kuzmenk..

Guió: Mila Zhluktenko.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Amb “Critical Condition”, Mila Zhluktenko col·loca la seva càmera a la redacció del diari ‘Ukrainian Independist’ el 1957. Un viatge a través el temps que qüestiona la vida a l’exili, tan lluny i tanmateix tan a prop.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Nascuda a Ucraïna i havent estudiat Documental a Múnic, és autora de curtmetratges, alguns dels quals han estat presentats a la Berlinale, Sant Sebastià i a d’altres certamens internacionals..

Curtmetratges en Sessions Especials a la Setmana de la Crítica.

De Lili KOSS, “Eraserhead in a Knitted Shopping Bag” / “Eraserhead dans un Filet à Provisions”.

Producció: Bulgària. Any: 2025. Durada: 0h19.

Sinopsi: Durant un estiu lent i enganxós a finals dels 90 a l’Europa de l’Est, la Ro, de 12 anys, s’embarca en una recerca per trobar una còpia pirata d'”Eraserhead”, de David Lynch. El seu recorregut, entre amistats que es disgreguen, cigarrets robats i jocs de poder de l’era VHS, es desenvolupa en un món on la infància es converteix lentament en alguna cosa diferent, i el cinema esdevé l’única escapatòria possible..

Amb: Elena Zdravkova.

Guió: Lili Koss.

Comentari de la Setmana de la Crítica: La sessió especial està tenyida d’una dolça nostàlgia. (..) Amb “Eraserhead in a Knitted Shopping Bag”, Lili Koss marxa al pas de David Lynch tot seguint les aventures d’una adolescent que vol descobrir una pel·lícula a tota costa, i no qualsevol pel·lícula.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: És el primer curt d’aquesta cineasta búlgara establerta a Berlín.

D’ Agnès PATRON, “Une Fugue” / “To the Woods”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La germana recorda que el germà tenia els ulls foscos, els cabells com els seus, les espatlles tan primes com les ales d’un ocell i que se sabia el camí cap al riu de memòria. Del germà, la germana no n’ha oblidat res.

Film d’animació.

Guió: Agnès Patron, Johanna Krawczyk. Animació: Jeanne Girard, Astrid Guinet, Chloé Farr, Morgane Le Péchon, Louise Pignier, Hugo Usa.

Comentari de la Setmana de la Crítica: La sessió especial està tenyida d’una dolça nostàlgia (..). Agnès Patron evoca la infància amb “Une Fugue”, on el bosc esdevé un personatge completament involucrat en aquest joc d’amagatall entre germà i germana.

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: El 2019 va presentar a la Competició del Festival de Canes el curt L’Heure de l’ours, que posteriorment guanyaria el César al millor curtmetratge d’animació.

De Guil SELA, “No skate!”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: París, Jocs Olímpics de 2024. L’Isaac és un home-sandvitx. La Cleo és una dona-sandvitx. Un dia, l’Isaac veu la Cleo llançant un monopatí a l’aigua.

Amb: Michael Zindel, Raïka Hazanavicius.

Guió: Guil Sela, Joséphine Ha.

Comentari de la Setmana de la Crítica: La sessió especial està tenyida d’una dolça nostàlgia. (..) Guil Sela, guanyador de la competició de 2024, ens convida a fer una passejada en un París olímpic amb el seu irresistible “No Skate!”.

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: Guanyador l’any passat a la Competició de Curts de la Setmana de la Crítica amb Montsouris Park, actualment està escrivint el guió del seu primer llarg, Life is a beach!, en què seguirà explorant amb humor i malenconia la ironia que s’amaga darrere de les nostres tràgiques notícies.

Invitació de la Setmana de la Crítica de Canes: Festival Internacional de Morelia.

Creat l’any 2002, el Festival Internacional de Cinema de Morelia es va convertir ràpidament en un dels esdeveniments cinematogràfics més importants del subcontinent llatinoamericà. Presenta tres seleccions competitives: curtmetratges, documentals i primer o segon llargmetratge de ficció, tots exclusivament mexicans. Aquest festival realitza una increïble tasca de descoberta i suport a la creació jove responent als mateixos principis que guien el treball internacional de la Setmana de la Crítica de Canes.



Cada any, la Setmana de la Crítica de Canes convida algunes pel·lícules de la selecció de l’any anterior feta pel Festival de Morelia. Enguany són aquests tres curtmetratges:

De Jose Eduardo CASTILLA PONCE, “Aguacuario”.

Producció: Mèxic. Any: 2024. Durada: 0h20.

Sinopsi: Sota el sol abrasador d’un port remot de Veracruz, Mèxic, un nen de 10 anys que treballa al costat del seu germà gran repartint aigua en un vell tricicle es creua amb una nena de la seva edat. Aleshores s’enfronta a un dilema: complir amb les seves responsabilitats o desobeir el seu germà i embarcar-se en una aventura sobre tres rodes.

De Julia GRANILLO TOSTADO, “Ser semilla”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 0h06.

Sinopsi: Un grup de dones lluita contra la violència que se les campa per la seva ciutat. Tot de dones estan desapareixent.

D’ Adolfo MARGULIS, “Spiritum”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: En Ramiro, un noi drogoaddicte, ingressa en un centre de desintoxicació. Tot i que inicialment es manté allunyat dels altres, els intercanvis i les paraules d’altres pacients el confronten gradualment amb la seva pròpia realitat.

De Juan VINCENTE MANRIQUE, “Buscando un burro”.

Producció: Mèxic, Veneçuela. Any: 2025. Durada: 0h17.

Sinopsi: En un petit poble dels Andes veneçolans, dos bombers filmen un ruc com si fos el president de Veneçuela visitant el seu parc de bombers en ruïnes. El mateix dia, els bombers van ser enviats a la presó; pel que fa al ruc, no està clar què li va passar.

