S’estrenen en català (VOSC) pel·lícules destacades

“La llum que imaginem“, de Payal Kapadia, que va causar autèntica sensació al Festival de Canes (on guanyà el Grand Prix), s’estrena a Catalunya l’1 de gener de 2025, en VOSC.

Sinopsi: El trajecte de la Prabha, una infermera de Bombai enredada en un matrimoni concertat amb un home que se’n va anar a viure a l’estranger i de qui rep un regal que li capgira la vida diària. L’Anu, la seva jove companya d’habitació, busca un lloc on per fi pugui fer l’amor amb el seu xicot. Les dues dones van a un poble costaner balneari. Allà una selva mística es convertirà en el lloc on els seus somnis i desitjos es faran realitat.

El dia de Nadal s’ha estrenat, també en VOSC, “Parthenope“, la nova de Paolo Sorrentino, que el Cinema Truffaut de Girona ens presenta així: Avui estrenem l’últim treball de Paolo Sorrentino, l’aclamat director de “La gran belleza”. A “Parthenope” fa una carta d’amor al seu Nàpols natal en un film ple de sensualitat, amb ressonàncies i una estètica molt mediterrànies. Una filigrana exquisidament fotografiada i filmada.

Sinopsi: El llarg viatge de la vida de Parthenope, des del seu naixement el 1950 fins avui. Una epopeia femenina desproveïda d’heroisme però ple d’una passió inexorable per la llibertat, Nàpols i les cares de l’amor, tots aquests amors veritables, inútils i indicibles. El perfecte estiu de Capri, el desenfadat de la joventut, que s’acaba en emboscada. I després tots els altres: els napolitans, homes i dones, observats i estimats, desil·lusionats i vitals, les onades de malenconia, les ironies tràgiques i les mirades abatudes. La vida, ordinària o memorable, sap ser molt llarga. El pas del temps ofereix un gran repertori d’emocions. I aquí al fons, tan a prop i tan lluny, hi ha Nàpols, aquesta ciutat inefable que encanteri, encanta, crida, riu i sempre sap com fer-te mal.

I igualment per Nadal, ha arribat a les nostres pantalles (en VOSC) “Oh, Canada“, de Paul Schrader, amb Richard Gere, Uma Thurman, Michael Imperioli i Jacob Elordi.

Sinopsi: Leonard Fife, un cineasta al final de la seva vida revisa els seus secrets i decisions del passat. La història està ambientada en el context dels esdeveniments del Vietnam, quan més de seixanta mil desertors nord-americans van fugir al Canadà. A través de confessions íntimes, Fife desmitifica la seva pròpia figura.