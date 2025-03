S’estrena als cines “Wolfgang”, pel·lícula familiar en català i amb en Miki Esparbé

Aquest divendres, 14 de març, ha arribat als cines “Wolfgang (extraordinari)“, pel·lícula familiar en català.

Sinopsi: En Wolfgang, un nen de deu anys amb un quocient intel·lectual de 152 i trastorn de l’espectre autista, després de la mort sobtada de la seva mare es veu obligat a viure amb el seu pare, en Carles, a qui no coneix de res. En Carles afronta el repte amb ganes i voluntat, però el fill no en suporta el desordre ni la desorganització i el considera un “per sota de cent” per la seva falta d’intel·lecte. Així que, d’amagat, en Wolfgang planeja aconseguir el seu somni: entrar a l’acadèmia de música Grimald de París, on va estudiar la seva mare, i esdevenir el millor pianista del món. Quan en Carles ho descobreix, ha de decidir entre la seva gran oportunitat com a actor o convertir-se en el pare que necessita un nen com en Wolfgang.

La protagonitzen: Jordi Catalán (Wolfgang), Miki Esparbé (Carles), Àngels Gonyalons, Anna Castillo (Mia), Nausicaa Bonnín (Ingrid), Berto Romero (Paco), Dafnis Balduz.

L’ha dirigida: Javier Ruiz Caldera, amb guió de Laia Aguilar, Yago Alonso, Carmen Marfà i Valentina Viso, que adapta la novel·la Wolfgang (extraordinari) de Laia Aguilar. Muntatge: Alberto de Toro. Fotografia: Sergi Vilanova Claudín. Música: Clara Peya. Càsting: Mireia Juárez. Direcció artística i disseny de producció: Sol Saban.

Enllaços: Cinema en català, Imdb, Filmaffinity, Letterboxd.

