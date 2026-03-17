S’estrena a Perpinyà, la pel·lícula sobre un periodista francès i sa filla, col·laboracionistes a la França ocupada pels nazis

L’estrena destacada, aquesta setmana, al mercat francès és la nova pel·lícula de Xavier Giannoli, sobre personatges reals que van acabar passant per la justícia, per col·laboradors amb els nazis, als quals donen vida Jean Dujardin i Nastya Golubeva. Tanmateix, no hauria de passar desaparcebut un altre títol que també arriba al Cinema Castillet, de Perpinyà: “La danse des renards”, òpera prima de Valery Carnoy, amb un treball remarcat de l’ascendent actor jove Samuel Kircher i pel·lícula que va rebre el Premi Europa Cinemas i el Premi SACD, a la Quinzena dels Cineastes, de Canes 2025.
♦ Després de Illusions perdues — Il·lusions perdudes —Las ilusiones perdidas — (2021), Xavier Giannoli du a la gran pantalla la història real de Jean i Corinne Luchaire, un pare i la seva filla atrapats en l’engranatge de la col·laboració durant la Segona Guerra Mundial.
Producció: França. Any: 2026. Durada: 3h15. Versió original: en francès.
Sinopsi: En Jean i l’Otto, un periodista francès i un jove alemany francòfil, lluiten per la pau a Europa. La filla d’en Jean, Corinne, inicia una brillant carrera d’actriu en el món del cinema, però esclata la guerra i França és ocupada. Els dos amics tenen un paper clau en aquesta nova França. En Jean esdevé un gran magnat de la premsa i un fervent defensor de la col·laboració amb les forces ocupants, mentre que l’Otto passa a ser l’ambaixador del Reich a París. Mentrestant, la Corinne es troba llançada al cau dels lleons…
Amb: Jean Dujardin (Jean Luchaire), Nastya Golubeva (Corinne Luchaire), August Diehl (Otto Abetz).
Guió: Xavier Giannoli, Jacques Fieschi, Yves Stavrides. Informació: “Les Rayons et les ombres” ressegueix el destí del magnat de la premsa Jean Luchaire, home d’esquerres que esdevingué figura emblemàtica de la col·laboració durant la Segona Guerra Mundial. Detingut a Itàlia, fou condemnat a mort i afusellat el febrer de 1946. Al cap d’uns mesos, la seva filla gran, Corinne, que havia fugit amb ell, comparegué davant la Cambra Cívica del departament del Sena i fou condemnada a deu anys d’indignitat nacional.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Gaumont Distribution, E: 18.03.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent.
Cine: Castillet → Les Rayons et les ombres (Perpinyà).
♦ La vida d’un jove atleta en un internat queda trasbalsada després de sobreviure a un perillós accident. A mesura que es qüestiona la carrera a la boxa i la seva amistat més propera, les guineus emergeixen del bosc proper.
Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h32. Versió original: en pendent.
Sinopsi: En un internat esportiu, a en Camille, jove boxejador virtuós, el salva ‘in extremis’ d’un accident mortal el seu millor amic Matteo. Després d’una ràpida recuperació, li agafa gradualment un dolor inexplicable, amenaçant-li tant els somnis de grandesa com la pròpia relació amb l’equip. Al ring i en el món d’un home, no hi ha lloc per a la debilitat.
Amb: Samuel Kircher (Camille), Fayçal Anaflous (Matteo), Jef Jacobs (LPF), Anna Heckel (Yas), Jean-Baptiste Durand (Bogdan, entrenador de boxa), Hassane Alili (Nasserdine), Salahdine El Garchi (Coreb), Frédéric Clou (metge d’urgències), Yoann Blanc.
Guió: Valery Carnoy. Informació: Òpera prima. «(..) Produïda per Hélicotronc [Bèlgica] amb Les Films du Poisson* [França], “La Danse des renards” marca el pas al llargmetratge de Valéry Carnoy, autor del còmic curt “Titan”. Ambientada en el món ultra contemporani i apassionant dels internats esportius d’alt nivell, (..) Valéry Carnoy hi continua explorant les masculinitats joves, les exigències de les amistats sinceres i tòxiques i les pressions d’un sistema establert» (Wask Cannes Insider).
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat francès, D: Jour2fête, E: 18.03.2026. Mercat espanyol, D: pendent, E: pendent. Mercat italià, D: pendent, E: pendent. Mercat EUA, D: pendent, E: pendent. Vendes internacionals: The Party Film Sales.
Festivals i premis:: Quinzena dels Cineastes 2025 (Premi Europa Cinemas, Premi SACD) | Ressons |
Cine: Castillet → La Danse des renards (Perpinyà).
FOTO DE PORTADA: cartell original de Les Rayons et les ombres (Gaumont Distribution)
