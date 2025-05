Seguiment del millor festival del món

Sobretot des de fa uns anys, la selecció de pel·lícules de Canes estableix en gran mesura jo diria el canon del cinema d’autor que impera arreu. Per això s’ha convingut a dir que el de Canes és el millor festival del món. Els que el tenim com el nostre màxim certamen de referència així ho pensem (i en som força); però, per si de cas algú es despista, els francesos i, els primers de tot, els organitzadors, ho recorden ben sovint: el Festival International du Film, anomenat Festival de Canes, és el ‘millor del món’.

Des d’aquest aquest blog, podem seguir puntualment el desenvolupament de Canes 2025, amb un important desplegament informatiu, recull de cròniques, material gràfic, etc. TOT CANES 2025 es dona accés a l’ Enllaç amb cròniques en català, al Programa diari, als Ressons de Canes i, per descomptat, als diversos apunts sobre les diferents seccions, amb fitxes de totes les pel·lícules (ficcions, documentals, animació, llargmetratges, curts, cinema nou, pel·lícules clàssiques): Competició, Cannes Première, Sessions Especials, Fora de Competició i Cinema de Mitjanit, Un Certain Regard, Cannes Classics, Curts en competició, la Cinef, Quinzena dels Cineastes -Llargmetrtages, Quinzena dels Cineastes – Curtmetratges, Setmana de la Crítica – Llargmetratges, Setmana de la Crítica – Curtmetratges, l’ACID Cannes i fins i tot el Cinema a la Platja i altres esdeveniments al voltant de la selecció oficial. Enguany, hi ha també apunts específics sobre determinats aspectes: les òperes primes de Canes 2025, les pel·lícules de directores a Canes 2025, els documentals a Canes 2025, els films d’animació a Canes 2025. I, per descomptat, hi ha informació sobre premis i jurats.

A partir d’avui, cada dia publicaré dues menes d’apunts, sobre Canes 2025. D’una banda, el Programa diari, que ja el tinc editat (el de cada jornada) i programada la publicació a les 06.00h (visibles al cap d’uns vint minuts i difosos a les xarxes entre 1 hora i 2 després). Per altre cantó, els Ressons de Canes, nom amb què designo el recull de cròniques arribades sobre el certamen i les pel·lícules projectades a totes les seccions. Aquest any, el recull tindrà algunes característiques diferents al que era habitual en edicions anteriors. En primer lloc, afegiré aquest material als mateixos apunts del Programa diari i només tindran article particular de Ressons les pel·lícules més destacades o que ens representin un interès especial. En segon lloc, els reculls seran sobretot de l’enllaç amb als corresponents articles recollits, amb un resum més o menys sencer del seu contingut (especialment quan la font no hi permeti un enllaç). En tercer lloc, vull mantenir la traducció al català (quan s’escaigui), però això m’agafa sovint moltíssim temps i m’estic debatent de si publicar-los en la llengua original (quan no pugui traduir-los) i fer cap a més cròniques i articles.

Fonts de les que recolliré als Ressons de Canes 2025:

El Diari de Girona.

Diari El Punt Avui.

Diari Ara.

Diari El Periódico.

Web Filmtopia.

Web cinemacatala.net i compte de Facebook de Joan Millaret Valls.

Web paris/bcn.

En espanyol:

El compte de Facebook de Sergi Sánchez.

El compte de Facebook d’ Àngel Quintana.

Web de la revista Caiman.

Blog Micropsia, de Diego Lerer.

Web Otros Cines.

Blog Con los ojos abiertos, de Roger Koza.

En francès:

Web Le Polyester.

Diari Libération.

Web revista Cahiers du Cinéma.

Wen Wask – Cannes Insider.

Políglota:

Web Cineuropa.

En italià:

Web Cinematografo.

En anglès, que traduiré (si tinc temps):

Web de la revista Variety.

Web de la revista The Hollywood Reporter.

Web de la revista Screen Daily.

Diari The Guardian.

D’interès:

Rodes de premsa Festival de Canes.

FOTO DE L’APUNT: Un dels dos cartells oficials del Festival de Canes 2025 (Festival de Canes)