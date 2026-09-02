Seguiment de Venècia 2026 en aquest blog

Des d’aquest aquest blog, podem seguir fins a cert punt el desenvolupament de Venècia 2026, amb un desplegament informatiu, recull de cròniques, material gràfic, etc.
Des de TOT VENÈCIA 2026 es dona accés a l’ Enllaç amb cròniques en català, a l’apunt Totes les cròniques de Venècia 2026 i als enllaços amb els corresponents Ressons de Venècia (si n’arribo a publicar!); a més a més, per descomptat, als diversos apunts sobre les diferents seccions, amb petites fitxes de totes les pel·lícules (ficcions, documentals, llargmetratges, curts…):
Concurs | Fora de Concurs | Orizzonti | Focus Venècia | Curtmetratges | Jurats de Venècia 2026 | Premis a Venècia 2026.
I enllaç amb els webs oficials de Venezia Classici | Venice Immersive | Biennale College Cinema | Proiezioni speciali | Giornate degli Autore | Settimana Internazionale della Critica.
Per si és del vostre interès, aquests són els enllaços al programa diari: Programma Cinema 2026 (Pubblico) | Programma Cinema 2026 (Accreditati).
Els mitjans que preveig seguir són els següents (als quals n’hi puc afegir algun altre -o treure’n o modificar-los-):
Diari Ara – Manu Yáñez / Diari Ara – Cinema | Diari El Periódico – Nando Salvà / Diari El Periódico – Oci i Cultura | Micropsia (en espanyol i anglès)| Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès) | The Hollywood Reporter (en anglès).
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PORTADA: Cartell oficial del Festival de Canes 2026
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