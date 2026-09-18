Seguiment de Sant Sebastià 2026 al blog ‘Club 7 Cinema’

Des d’aquest aquest blog, podem seguir fins a cert punt el desenvolupament de Sant Sebastià 2026, amb un (cert) desplegament informatiu, recull de cròniques, material gràfic, etc.
Des de TOT SANT SEBASTIÀ 2026 es dona accés a l’ Enllaç amb cròniques en català de Sant Sebastià 2026, a l’apunt Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 (que congria enllaç amb les diverses publicacions que segueixo) i als enllaços amb els corresponents Ressons de Sant Sebastià (si n’arribo a publicar! Es tractaria d’apunts que recollirien fragments d’articles i crítiques sobre un film concret); a més a més, per descomptat, als apunts dedicats a 2 seccions del certamen (amb petites fitxes de les pel·lícules que hi esmento): Secció Oficial i Zabaltegi·Tabakalera. Així com (segurament) n’hi haurà també sobre els Jurats i els Premis de Sant Sebastià 2026. I hi enllaçaré igualment aquests webs oficials de les seccions a les quals no dedico apunts específics: Perlak | New Directors | Nest | Horizontes Latinos | Zinemira | Made in Spain |
Els mitjans, crítics i/o periodistes que preveig seguir (especialment a l’apunt Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026) són els següents (als quals n’hi puc afegir algun altre -o treure’n o modificar-los-):
Diari El Punt Avui – Imma Merino / Diari El Punt Avui | Diari Ara – Xavi Serra | Diari Ara – Festival de Sant Sebastià | Cinemacatala·net – Joan Millaret Valls / Amic – Joan Millaret Valls | Núvol – Sant Sebastià / Núvol – Zinemaldia | Filmtopia – San Sebastián | Caimán – Festival de San Sebastián | Diari El Periódico – Oci i Cultura | Diari El Periódico – Festival (en espanyol) | Fotogramas– Festival de San Sebastián (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle i Violeta Kovacsics – San Sebastián 2026 (en espanyol) | Micropsia · Diego Lerer – San Sebastián (en espanyol i anglès) | Le Polyester – San Sebastián (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety – San Sebastian FF (en anglès).
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PORTADA: Cartell apaisat del Festival de Sant Sebastià 2026
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