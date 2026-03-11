Segueixen les Palmes d’Or Honorífiques a dojo i a gust de Hollywood
En ben pocs dies de diferència, el Festival de Canes ha anunciat dues Palmes d’Or Honorífiques que es lliuraran al decurs de la 79a edició del certamen, que tindrà lloc del 12 al 23 de maig de 2026.
Amb això dels guardons honorífics, els festivals (tots!) diuen reconèixer i homenatjar figures destacades del cinema; però gairebé ni dissimulen que els són un pretext (preuat, això sí) per comptar amb personalitats, famosos, que aportin brillantor (i, sobretot, interès mediàtic complementari) a l’edició corresponent del certamen.
En el cas de Canes, van treure’s de la màniga l’anomenada Palma d’Or Honorífica el 2002, quan la hi van concedir a un autor que sempre ha rebutjat la competitivitat dels festivals de cinema i, vulgues que no, va ser una manera d’atorgar-li un guardó de reconeixement a la seva llarga i prolífica trajectòria: Woody Allen. Després, en van concedir a dues emblemàtiques actrius franceses: Jeanne Moreau, el 2003, i Catherine Deneuve, el 2005; a les quals va seguir Jane Fonda, el 2007. No la va tornar a rebre un director fins el 2008: mestre Manoel de Oliveira. El 2009, la hi van lliurar a en Clint Eastwood, però no pas al mes de maig ni a Canes; sinó, en un episodi rocambolesc en què s’aprofità una estada a París (en ple hivern!) del cineasta que, havent tingut mots dels seus films a la Croisette i havent-se’n-hi endut un Premi Especial (de la 61 edició) i aconseguit el Premi de Millor Actor i un guardó tècnic, amb Bird (1988), no hi havia hagut manera que hi arreplegués la Palma d’Or a la Millor Pel·lícula: Canes tenia ganes de donar-hi una i l’honorífica va ser una manera de sortir-se’n!
Tanmateix, feien el préssec, els de Canes, ja que Berlín, amb el seu veterà Ós d’Or Honorífic anual, i Venècia, amb el corresponent Lleó d’Or a la Carrera, que també es dona a cada edició, portaven molts anys “homenatjant” figures del setè art! I és així que el 2011, els francesos va instituir amb caràcter anual la seva Palma d’Or d’Honor. I van començar amb Bernardo Bertolucci i amb Jean-Paul Belmondo. El 2015, va ser per a Agnès Varda; el 2016, per a Jean-Pierre Léaud; el 2017, per a Jeffrey Katzenberg; el 2018 no va acabar de ser anomenada Palma d’Or d’Honor, sinó Palma Especial -en reconeixement de la seva aportació al 7è Art-, la que s’atorgà a Jean-Luc Godard, arran de la seva pel·lícula Le Livre d’image; el 2019, la van atorgar a Alain Delon… tot força “de casa”, molt “europeu”
ESPECULACIÓ: A més a més, permeteu que especuli amb una possible tercera Palma d’Or Honorífica: la que potser rebrà en Pedro Almodóvar (la seva Amarga Navidad es dona per fet que serà a Canes 2026; però no crec que vagi a Competició, sinó segurament a Fora de Competició o a Sessions Especials, perquè el manxec ja acumula prou disgustos de no rebre el guardó a Millor Pel·lícula al llarg dels anys, li interessa ser a la Croisette per l’impacte comercial que representa pel seu film -sobretot al mercat francès, però també a escala mundial- i tot em fa pensar que Canes el voldrà envoltar de tots els honors, reservant-li una gala i la parafernàlia que calgui, oimés després que l’Almodóvar els fes el salt a Venècia amb la seva anterior pel·lícula, on va guanyar el Lleó d’Or, per cert, havent-li concedit la Mostra italiana el Lleó d’Or a la Carrera el 2019).
«Artista icònica, encarnació del somni americà en la seva esplendor originària, Barbra Streisand és una estrella. Per celebrar la seva immensa carrera, l’actriu, directora, productora, guionista, cantant i autora-compositora de reconeixement mundial rebrà una Palma d’Or Honorífica durant la cerimònia del Palmarès, que es retransmetrà en directe des de l’escenari del Palau dels Festivals, el dissabte 23 de maig»
Streisand ha declarat:
«És amb orgull i una profunda humilitat que tinc la sort de sumar-me al cercle dels guardonats amb la Palma d’Or Honorífica, el treball dels quals m’inspira des de fa molt de temps», (..) «En aquests temps difícils, el cinema té el poder d’obrir els nostres cors i les nostres ments a històries que reflecteixen la nostra humanitat comuna i a perspectives que ens recorden la nostra fragilitat i la nostra resiliència. El cinema transcendeix fronteres i política, i afirma el poder de la imaginació per construir un món més compassiu»
I els organitzadors del Festival remarquen:
«Moltes vegades, els números diuen poc o, com a mínim, no expliquen prou. I, tanmateix… Pel cinema: 19 interpretacions i 3 direccions, 2 Oscars i primera dona a rebre el guardó a la millor cançó original el 1977, 11 Globus d’Or i primera dona a guanyar el de millor direcció el 1984. Per la música: 37 àlbums d’estudi, 13 bandes sonores, 10 Grammy Awards, única artista a aconseguir el primer lloc en vendes d’àlbums durant 6 dècades consecutives, artista femenina amb el major nombre d’àlbums número 1 en vendes de tots els temps fins al 2023. Barbra Streisand ha assolit el cim de la indústria de l’entreteniment com ningú abans. Però aquesta comptabilitat vertiginosa no és res comparada amb la seva influència sobre la cultura pop de la segona meitat del segle XX».
«Barbra Streisand és tan poderosa com la seva veu clara de mezzo-soprano de dues octaves. Tan lliure i independent, extravagant i inconformista en la seva vida com en la seva obra. Iris Knobloch, presidenta del Festival de Canes, confessa: «Aquest any, teníem molt present homenatjar una artista que s’ha imposat per la força del seu art i l’exigència de la seva llibertat. Com a dona, em complau poder expressar la nostra admiració a aquesta creadora absoluta, a aquesta ciutadana valenta, l’exemple de la qual travessa el temps i continua inspirant».
«Un exemple per a totes les dones, sobretot perquè la dificultat mai no la fa recular. Yentl n’és la perfecta il·lustració. Completament commocionada per un relat d’Isaac Bashevis Singer que descobreix el 1963, en compra els drets, però la pel·lícula no s’estrenarà fins 20 anys després. Determinació, doncs, i també audàcia, ja que Barbra Streisand acaba dirigint-la ella mateixa, a més d’interpretar-la, després d’haver-la produït i adaptat. La seva primera obra marca la història: és la primera vegada que Hollywood concedeix un pressupost de producció tan gran a una dona cineasta. En aquest relat d’emancipació, de disfressa i de pionera que trenca les regles per imposar les seves, com no veure’n una metàfora del seu propi destí? En seguiran dues direccions més: The prince of tides – El príncep de les marees (7 nominacions als Oscars) i The mirror has two faces – L’amor té dues cares (2 nominacions als Oscars), remake del film homònim d’André Cayatte»
Pel delegat general Thierry Frémaux, «Estrella planetària, Barbra Streisand és, abans que res, una artista, que inicia projectes que la reflecteixen, que li pertanyen i que ha compartit amb tot el món. És la síntesi llegendària entre Broadway i Hollywood, entre l’escenari del music-hall i la gran pantalla del cinema. Escoltar-la cantar i veure-la actuar forma part dels nostres anys més bells!»
«Paral·lelament a aquest èxit d’una força insolent, Barbra Streisand s’implica apassionadament. Dona suport, especialment, a la salut cardiovascular de les dones a través del Barbra Streisand Women’s Heart Center del ‘Cedars-Sinai Heart Institute’, així com a nombroses altres causes mitjançant la Fundació Streisand, creada el 1986: la igualtat de gènere i de minories, la defensa dels drets LGBTQ+, la protecció del medi ambient, la recerca mèdica i l’educació artística per a nens desfavorits»
I el comunicat del Festival acaba així:
«El Festival de Canes està, per tant, especialment orgullós d’acollir per primera vegada aquesta mítica ‘Funny Girl’ a la Croisette
«El cineasta neozelandès Peter Jackson rebrà una Palma d’Or Honorífica, per reconèixer una obra que fusiona blockbusters hollywoodians i films d’autor, amb una voluntat artística i una audàcia tecnològica fora de mida»: així ho va fer públic Canes, ja fa uns dies.
En Peter Jackson ha manifestat:
«Rebre la Palma d’Or d’Honor a Canes serà un dels moments més grans de la meva carrera. Canes ha tingut un paper decisiu en el meu recorregut com a cineasta. L’any 1988, vaig participar al Mercat del Film amb el meu primer llargmetratge, Bad Taste, i després, el 2001, vam projectar una seqüència en ‘avantpremière’ de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – El Senyor dels Anells: La Germandat de l’Anell. Estic extremadament agraït amb el Festival de Canes, que sempre ha celebrat un cinema audaç i visionari, per reconèixer-me entre els artistes l’obra dels quals continua inspirant-me»
I el Festival, que sempre escombra cap a casa, ho explica:
L’escepticisme inicial es transforma en entusiasme general. L’èxit arrasador de la saga a la Terra Mitjana comença aquell dia. Encara que apostaven fort, en Peter Jackson i la New Line Cinema (i, a França, la Metropolitan Filmexport dels germans Hadida) inicien un camí de glòria i reconeixement mundial, tant de crítica com de públic, amb 17 Oscars (11 dels quals per l’últim lliurament, empatats amb Ben-Hur i Titanic) i 3.000 milions de dòlars de recaptació (vuitena franquícia més rendible de la història amb una inversió 10 vegades menor)».
I, esclar, així es justifiquen:
«Vint-i-cinc anys més tard, serà durant la seva cerimònia d’obertura, dimarts 12 de maig de 2026, que el Festival de Canes celebrarà en Peter Jackson»
La presidenta del certamen, Iris Knobloch, es mostra satisfeta que, «per a la seva 79a edició, la institució aculli i agraeixi un director d’una creativitat desbordant que ha donat al gènere de la fantasia èpica les seves cartes de noblesa»
Per la seva banda, el delegat general, Thierry Frémaux, diu que hi ha «clarament un abans i un després de Peter Jackson. El cinema de la desmesura és la seva marca de fàbrica i el seu art total de l’entreteniment és especialment ambiciós. Ha transformat de manera duradora el cinema hollywoodià i la seva concepció del gran espectacle. Però en Peter Jackson no és només un gran tècnic; és, sobretot, un narrador excepcional. I un artista imprevisible: quin serà el seu proper univers?»
Acte seguit, els organitzadors s’hi acaben de llançar!:
«De fet, pocs cineastes han aconseguit girs tan decisius en la seva pràctica. En Peter Jackson, director, productor i guionista, n’és un. La seva mítica trilogia d’”El Senyor dels Anells”, començada el 2001, va revolucionar a la gran pantalla la manera de fabricar imatges, crear universos i explicar històries. Una empresa sense equivalent fins aleshores, l’adaptació cinematogràfica del monument de la literatura fantàstica de J.R.R. Tolkien, tot i ser considerada impossible, estava lluny de ser garantida.
Després d’alguns èxits estimables (Bad Taste, 1987; Braindead – Clínicament morta, 1992; Heavenly Creatures, 1994), en Peter Jackson es llença a la preparació dels tres episodis que sortirien amb un any de diferència: La Comunitat de l’Anell (2001), Les Dues Torres (2002) i El Retorn del Rei (2003). Rodada íntegrament i simultàniament en el marc esplèndid de Nova Zelanda, que també n’acull la postproducció dels efectes especials, el muntatge i les mescles, la trilogia representa un repte logístic colossal: 2 anys de preproducció, 274 dies de rodatge, 3 anys de postproducció, 20.602 figurants, 2.400 tècnics i un pressupost d’un milió de dòlars per dia!
Tot hi és, amb una intensitat fenomenal, un realisme colpidor i una fidelitat impressionant en la reconstrucció: les sinistres Mines de la Mòria, l’enfrontament llegendari entre en Gandalf i el Balrog, la batalla apocalíptica de la Gorja d’en Helm, l’espectacular càrrega dels cavallers del Rohan als Camps del Pelènnor o l’enfrontament final a les Portes de Mordor en un diluvi indescriptible de barbàrie. Acompanyat per Wētā FX, el seu estudi d’efectes especials situat a Wellington, que més endavant treballaria a Avatar, en Peter Jackson navega entre un algoritme que permet recrear escenes de multitud i combats èpics, i els trucs antics del cinematògraf amb jocs de posició, decorats naturals i objectius de càmera, sense manipulació digital. Aquest subtil equilibri protegeix l’autenticitat del projecte i permet, sens dubte, que la trilogia travessi les èpoques, alhora que fa que l’univers de Tolkien sigui omnipresent a la cultura popular fins avui.
Després d’aquest èxit mundial, en Peter Jackson dirigeix el 2005 un remake del llegendari King Kong i, uns anys més tard, tornarà a la Terra Mitjana de Tolkien dirigint la trilogia “El Hobbit” entre 2012 i 2014.
Gran narrador d’històries, l’infatigable cineasta ha fet el pas recentment d’embarcar-se en projectes documentals més singulars, però igualment colossals. They Shall Not Grow Old (2018) desempolsa els arxius de la Primera Guerra Mundial a través de 600 hores d’entrevistes i 100 hores de seqüències originals restaurades i acolorides.
La minisèrie The Beatles: Get Back (2021) proposa un muntatge de 60 hores d’imatges inèdites de l’enregistrament de l’àlbum Let It Be, a principis del 1969. Aquell mateix any, aquests quatre nois havien rebut un rebuig del propi Tolkien després de la seva sol·licitud per adaptar El Senyor dels Anells, amb Stanley Kubrick al comandament, en John Lennon com a Gòl·lum, en Paul McCartney com a Frodo, en George Harrison com a Gàndalf i en Ringo Starr com a Sam. El seu gran fan els va oferir una reparació, 32 anys més tard».