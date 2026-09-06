Paul Schrader segueix amb personatge turmentat, la culpa, el perdó i la possibilitat de redempció (Venècia 2026)

«Paul Schrader lluita amb el pecat i Spinoza en el seu darrer drama sobre un home turmentat. Un professor de filosofia es veu abocat a enfrontar-se de manera erràtica amb un acte terrible del seu passat, en un intent sincer i estranyament absorbent de convertir una qüestió controvertida i incòmoda en un drama sobre la culpa i la moral» (Jessica Kiang [§]). «Segur que Paul Schrader no es pren malament que es digui d’ell que sempre explica la mateixa història o almenys diverses variacions. De fet, reconeix sense embuts que la majoria de pel·lícules que ha escrit, començant per Taxi Driver (1976), parlen “d’un individu aïllat i turmentat per una transgressió que va cometre en el passat i que troba refugi en la seva professió fins que la irrupció d’un imprevist posa la seva vida potes enlaire”. Per descomptat, aquesta descripció també val per a la 25a de les pel·lícules que també ha dirigit, Basics of Philosophy, presentada ahir a la Mostra de Venècia [Fora de concurs]. En aquesta, com de costum, se serveix de l’arquetip schraderià per meditar sobre la culpa, el perdó i la possibilitat de redempció. “No puc evitar parlar-ne, té a veure amb la criança que vaig rebre”, explica el nord-americà» (Nando Salvà [§]). «Martin Scorsese presenta (i produeix), Paul Schrader dirigeix. Culpa i redempció, perdó i tragèdia, amb els fantasmes del passat que es fonen amb el present i la filosofia com a única via per desxifrar l’avui. Però el gran director es replica a si mateix, una vegada més» (Gian Luca Pisacane [§]). «Les dimensions espiritual i moral de l’existència configuren els eixos cardinals de la trajectòria de Schrader, que en la seva nova pel·lícula, The Basics of Philosophy, exhibeix la seva faceta més austera i depurada. La idea de convertir un professor de filosofia en el protagonista d’una peripècia vital carregada de secrets corrosius i dilemes irresolubles podria haver donat com a resultat un film ampul·lós i grandiloqüent, afectat i alliçonador. Però res més lluny de la realitat. Amb The Basics of Philosophy, el director d’El reverend assumeix la noble tasca d’apropar la filosofia a un territori proper, familiar, gairebé mundà. Es tracta de fer baixar la filosofia del panteó del saber per convertir-la en una guia de butxaca per a la bona vida» (Manu Yáñez [§]).
Producció: EUA. Durada: 1h34.
Sinopsi: «The Basics of Philosophy representa la continuació d’un relat que desenvolupo des de Taxi Driver: la figura d’un home aïllat i reflexiu, que porta la màscara de la seva professió. Aquesta vegada es tracta d’un professor de filosofia, obligat a enfrontar-se amb la seva pròpia identitat i les seves mentides. Haver comès un acte reprovable generarà profundes conseqüències. The Basics of Philosophy explora el comportament transgressor i l’arquitectura de la consciència», afirma Paul Schrader, en relació amb aquest seu nou film que gira al voltant d’en John Jorissen (Jack Huston). Ensenya filosofia en una petita universitat del mig oest dels Estats Units i està escrivint un assaig sobre Baruch Spinoza. La seva vida es divideix entre la docència, l’escriptura i el temps que passa amb la seva parella, la Becca (Sofia Boutella), també professora, i amb en Willie (Nolan Stewart), el fill adolescent d’ella. En Jorissen és brillant, sever i distant. Alguna cosa del seu passat continua turmentant-lo. Quan mor el seu pare, en Melvyn (Bill Pullman), amb qui mantenia una relació difícil, l’aparició sobtada al funeral d’un jove, Miguel Basque (Daniel Zovatto), trasbalsa en Jorissen. A través de diversos salts enrere, sobreïx un tràgic episodi del passat protagonitzat pel jove professor i en Miguel, fill del jardiner de la família: un accident que el pare d’en Jorissen va encobrir a canvi de diners i de pagar els estudis del noi. Consumit pel sentiment de culpa i convençut que el Déu de Spinoza mai no li perdonarà les accions, en Jorissen aconsegueix Nembutal, un fàrmac potencialment letal, tot i haver demanat a la Becca que es casi amb ell. Quan en Miguel li revela la veritat a la dona, en Jorissen nega qualsevol responsabilitat. Desesperat, localitza en Miguel i li confessa la intenció de suïcidar-se, però és detingut abans de poder consumar el propòsit. La pel·lícula es tanca davant l’altar: mentre en Jorissen i la Becca intercanvien els vots matrimonials, en Miguel els observa en silenci des dels bancs de l’església i el jove Willie lliura l’anell al seu nou pare.
Amb: Jack Huston, Sofia Boutella, Daniel Zovatto, Bill Pullman, Dana Delany, Shiloh Fernandez, Karl Glusman, Elizabeth Petruso, Nolan Stewart
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | Wikipedia (ang), Paul Schrader’s ‘The Basics of Philosophy’ First Look, Martin Scorsese Boards as Executive Producer (World of Reel, 20.08.2026), Martin Scorsese Joins Paul Schrader’s Venice Drama ‘The Basics Of Philosophy’ As EP; Noora Films Boards Sales (Deadline, 20.08.2026). Premis: pendent.
Vendes internacionals: Noora Films.
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PORTADA: The Basics of Philosophy | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026
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