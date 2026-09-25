Sants: el barri de Barcelona i la pel·lícula de Mikel Gurrea (Sant Sebastià 2026)

«El cineasta català d’origen donostiarra [Mikel Gurrea] competeix per segona vegada al festival basc després de la seva pel·lícula de debut, Suro (2022), premi de la crítica internacional FIPRESCI. Sants és una coproducció amb Itàlia que compta amb guió del mateix Gurrea acompanyat per Fran Kosterlitz amb una jove, la Lali (Victoria Luengo), que porta una vida en els marges de la societat i que es veu forçada a tornar a Barcelona per estar al costat de la seva mare malalta terminal (Ariadna Gil). Tenim així un melodrama maternofilial de fractures familiars en què la noia es veu incapaç de cuidar la seva mare. El relat festeja amb el thriller, però també s’impregna de cinema social en el seu retrat humà d’una marginalitat urbana. El resultat és una pel·lícula crua de temperatura estranya i desestabilitzadora que s’esmuny de les etiquetes, una pel·lícula funambulista, que va fent equilibris en diferents territoris cinematogràfics» (Joan Millaret Valls, cinemacatala·net). «Sants és un heterodox drama familiar tenyit de ‘noir’ i carregat d’idees que confirmen Mikel Gurrea com un cineasta singular en el panorama del cinema català. Sants, que s’ambienta al mateix barri barceloní –on també viu el director basc–, pren les convencions del cinema negre i de les pel·lícules de robatoris i les projecta sobre la història d’una dona (Victoria Luengo) que torna a la seva ciutat per cuidar la mare malalta (Ariadna Gil), càrrega que l’ofega i que no sap com gestionar» (Xavi Serra, Ara). «La pel·lícula catalana Sants, està protagonitzada de manera esplèndida per Victòria Luengo, Ariadna Gil i Eulàlia Ramon. Mikel Gurrea construeix un relat que no sembla destinat a causar grans emocions, ni tampoc admiracions, però que, d’una manera discreta, està fet amb sensibilitat i generositat moral» (Imma Merino, El Punt Avui). «El donostiarra Mikel Gurrea resideix des de fa temps al barri de Sants, a Barcelona, on es troba la parròquia de Santa Maria de Sants. “Durant molt temps la vaig voler visitar, però sempre estava tancada”, afirma el director. “Llavors se’m va acudir que una església tancada és gairebé com una caixa forta plena de tresors i en la qual poden entrar delinqüents, i a partir de llavors vaig començar a llegir sobre robatoris d’art religiós. Allà vaig trobar tot un món”. La principal protagonista és a la trentena, Luengo, i es guanya la vida cometent delictes de pa sucat amb oli i que quan la coneixem es veu obligada a tornar a la casa que va abandonar dècades enrere per cuidar la seva mare [Ariadna Gil]], amb qui no té una bona relació i a la qual li queda poc temps de vida; mentrestant, s’incorpora a una banda de lladres dedicats al robatori i comercialització d’estàtues i altres objectes extrets d’esglésies i liderats per una antiga monja, [Eulàlia] Ramon, que utilitza els seus recursos per ajudar necessitats des del punt de vista material i espiritual. Gurrea assegura que Sants és un veïnat idoni per desenvolupar una premissa com aquesta, ja que “té un teixit associatiu molt fort i un component anarquista, però un nom molt religiós”» (Nando Salvà, El Periódico). «Rodada en català, la història [de Sants] parteix del barri català de Sants, on viu el director basc. “Escric quan soc físicament en un lloc i, si Suro em va portar als boscos del nord de Catalunya, aquesta vegada volia trobar la ficció al meu barri, un lloc aparentment tranquil però amb un substrat anarquista i una església que, sempre que hi anava, era tancada i m’imaginava que era com una caixa forta que qualsevol pot robar”, va dir el realitzador en una roda de premsa en què va burxar en la figura d’ Erik el Belga, un dels lladres d’art més prolífics al segle XX» (Astrid Meseguer, La Vanguardia).
«El barri barceloní que s’estén al voltant de l’estació de tren homònima és també el títol de —i l’escenari on transcorre— la seva segona pel·lícula, Sants. Si en el debut de Mikel Gurrea en la direcció de llargmetratges [Suro] eren els escenaris naturals i la llum del sol elements que condicionaven la trama, ara són la foscor i l’entorn urbà components fonamentals de Sants, un nom carregat aquí de doble (fins i tot triple) sentit. En Gurrea ha construït una història de dones que es donen suport mútuament i un film de robatoris immers en la foscor de la nit, amb uns personatges esquerps, toscos, aspres i poc comunicatius, que s’aferren a qualsevol clau roent per continuar (mal)vivint, sigui la fe religiosa o la seva cara B, la delinqüència. Però aquestes tenebres que envolten les actrius [protagonistes] acaben també eclipsant l’emoció d’un film que demana a crits més llum en el seu desenvolupament, perquè els seus personatges no resultin gairebé fantasmals davant d’un espectador que no acaba d’entendre amb claredat els seus actes, ambigus i confusos. I tot i que ofereix moments de bellesa captivadora, una imatge sinistra de Barcelona que podria espantar-ne els turistes (subratllada per l’espontaneïtat dels actors no professionals del mateix barri de Sants que hi intervenen) i aborda temes interessants com la responsabilitat familiar, la fe, la malaltia terminal i les cures, aquests s’insinuen a cau d’orella, afectats per una manca d’energia que no els permet respirar» (Alfonso Rivera, Cineuropa). «Sants té la virtut d’endinsar-se en un territori tan incert com suggeridor: l’atmosfera espessa i ambigua, visualment fosca i moralment ambivalent, en què es mou una banda de lladres d’escultures religioses —capitanejada per una inquietant, esquinçada i magnífica Eulàlia Ramon—, en la qual, de manera imprevista, es veu involucrada la protagonista del relat, la jove cleptòmana Lali (una vibrant i convincent Vicky Luengo, tant en la seva fortalesa com en la seva vulnerabilitat), alhora que ha d’afrontar el deteriorament progressiu i la mort ja propera de la seva mare (una molt solvent Ariadna Gil). Hi ha facetes d’aquesta pel·lícula que delaten el pols d’un cineasta de raça: la fisicitat dels traços, l’energia de la càmera, els enquadraments tancats sobre els personatges, les el·lipsis brusques i, sobretot, la construcció d’un clima envoltant en què l’espectador s’ha de moure amb tan pocs punts de suport com la mateixa Lali en la seva incursió desgavellada per un territori que l’acull i, alhora, la desborda. Són dos elements —el tèrbol gang de traficants d’art sacre que, alhora, ofereix atencions a persones vulnerables, i el retrat d’una outsider situada en una cruïlla personal i familiar desestabilitzadora— els que concentren allò més interessant d’un film afectat per mals equivalents als que ja patia Suro: un guió amb molts caps per lligar, un guisat en què hi ha massa ingredients que no acaben de quallar de manera orgànica, un relat que deambula sense acabar de trobar ni el seu lloc ni la seva direcció» (Carlos F Heredero, Caimán). «Aquest segon llargmetratge del realitzador de Suro oscil·la —no sempre amb la fluïdesa i l’harmonia desitjades— entre el drama familiar, l’espiritualitat i el thriller delictiu amb aires dels germans Safdie. Sants aconsegueix escenes d’indubtable potència dramàtica i impacte emotiu gràcies a les aportacions de Luengo, Gil i Ramon, tot i que hom esperaria una mica més d’un film del cinema espanyol actual, tan estimulant, seleccionat per a la competició oficial d’un festival com el de Sant Sebastià» (Diego Batlle, Otros Cines).
Producció: Catalunya, Itàlia. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en català.
Nota sinòptica: Mentre afronta la imminent mort de la seva mare, la Lali (Victoria Luengo) passa a formar part d’una banda de lladres de figures de sants d’esglésies i cementiris. Sinopsi: La Lali ha tornat a Barcelona, dividida entre tenir cura de la seva mare i unir-se a una banda de lladres que es guanyen la vida robant a les esglésies. Pel camí, descobrirà la seva veritat. Sí, la Lali és una nòmada i lladre, que torna a Barcelona per afrontar la relació amb la seva mare, la Glòria, de qui està distanciada, i tenir-ne cura. Sempre a punt de tornar a fugir, topa amb la Rosario, la carismàtica líder d’una banda que roba objectes religiosos. El que comença com una manera ràpida de guanyar diners es converteix en alguna cosa més profunda quan la Lali estableix un vincle inesperat amb la Rosario i la seva comunitat. Tanmateix, mentre la Glòria empitjora cada vegada més i els atracaments esdevenen més agosarats, la Lali ha de decidir quin és realment el seu lloc.
Amb: Victoria Luengo (Lali), Ariadna Gil, Eulàlia Ramón
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Chicago International FF 2026 · New Directors Competition | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Filmitalia. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: Elastica. Vendes internacionals: M-Appeal World Sales. Companyies productores: Nocturna Pictures (catalana). Coproductores: Lastor Media (catalana), Deliris Films (catalana), Kino Produzioni (italiana).
Diari El Punt Avui · Imma Merino -crítica- | Diari Ara · Xavi Serra -crítica- | Diari El Periódico · Nando Salvà -crítica- | Diari La Vanguardia · Astrid Meseguer -crònica, amb declaracions- | Cinemacatala·net · Joan Millaret Valls -crítica- | Caimán · Carlos F Heredero -crítica- (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Cineuropa · Alfonso Rivera -crítica- (en diversos idiomes) | Variety · Callum McLennan -article, amb declaracions- (en anglès) | Variety · John Hopewell -article- (en anglès) |
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PORTADA: Sants | Foto, gentilesa del Festival de Sant Sebastià 2026
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