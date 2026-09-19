Sant Sebastià 2026: les pel·lícules de la Secció Oficial

Què és la Secció Oficial del Festival de Sant Sebastià? Ells la presenten així: «Selecció de llargmetratges inèdits —només poden haver estat estrenats al seu país de producció— que compleixen les condicions establertes per la Federació Internacional d’Associacions de Productors de Films (FIAPF) per a la categoria de festivals de cinema competitius. Els llargmetratges que competeixen a la Secció Oficial opten a la Conxa d’Or. El Jurat Oficial és l’encarregat de valorar i premiar aquestes pel·lícules.La Secció Oficial també inclou pel·lícules fora de concurs i projeccions especials». Però…
Hi ha una tendència entre els cinèfils veterans que van als festivals de cinema, a anomenar “secció oficial” la que, de fet, és la “secció competitiva”. Certament, és la més destacada, la que genera més interès i rebombori (perquè s’hi sol programar les pel·lícules més remarcables; si més no, les que aspiren a premi gros). Però, de fa anys, que ni la Berlinale, ni el Festival de Canes, ni la Mostra de Venècia parlen de “secció oficial”; en canvi, Sant Sebastià es manté amb aquella denominació, ara antiquada. Permeteu-me, abans de centrar-me en el cas donostiarra, que recordi “l’embolic” terminològic que en Thierry Frémaux i el seu equip directiu de Canes han generat des de ja fa unes quantes (força) edicions: es van empescar que totes, absolutament totes les pel·lícules que ells programen, tinguin la consideració d'”oficials” i és així que parlen de “Selecció oficial”, englobant el que es projecta a totes les seccions del certamen. Evidentment, a l’antigament dita “Secció Oficial”, l’anomenen “Competició” (com a Berlín -mentre que Venècia parla de “Concurs”-); però és que el que va a “Un Certain Regard” o a “Sessions Especials”, per exemple, també forma part de l’emfàtica “Selecció oficial”. I, és clar, això els ha dut, a tots els grans festivals, a crear l’apartat “Fora de Competició” o “Fora de Concurs”… A Sant Sebastià, no…
Al Festival de Sant Sebastià, la seva “Secció Oficial” és un autèntic aiguabarreig de “films a concurs”, “films fora de concurs”, “sèries”… Hi trobes pel·lícules de productores que breguen pel cinema (també el d’autor) i… (ai!) coses que duen al darrere (o al davant) Netflix (i sí, certament, també Movistar+, que a les plataformes els agrada tenir un cert paquet de “cinema del bo”…). I, és clar, com que no compten amb un apartat tipus “Fora de Competició”, per a títols i estrelles de més alt reclam popular, doncs… en Brad Pitt (i el seu gos), a l’Oficial! (per exemple).
Hi hauria moltes coses a comentar (i discutir) d’aquesta cita anual de Sant Sebastià, que és la ventafocs dels festivals (europeus) de cinema de primera categoria, dels quals, Canes és el que aconsegueix les pel·lícules més importants (tot i que els seus criteris de selecció són cada vegada més qüestionables), el segueix Venècia (que darrerament es dedica “a pescar” rebutjos o desencaixos dels seus col·legues francesos, a aprofitar-se també de la negativa ‘cannoise’ a promocionar gaire productes que Netflix no deixa estrenar a sales de cine, i juga la carta, tant com pot, de caure a final d’estiu, més a prop de la ‘temporada de premis’) i en tercer lloc, però ja patint per poder oferir un programa que s’aguanti, hi ha Berlín. O sigui, que pelut, pelut, pelut ho té Sant Sebastià, que va a la cua i quan ja pràcticament està esgotat el material de l’any en curs. En una boníssima entrevista (que no us heu de perdre), d’en Xavi Serra, al diari Ara, amb en José Luís Rebordinos, encara director de Sant Sebastià, aquest ho explica molt bé: «D’entrada, Canes és el gran festival i està per damunt de tot. Però no es tracta de lluitar. Soc amic de Frémaux i tinc bona relació amb Alberto Barbera [director de la Mostra de Venècia]. Ens truquem i ens consultem coses. Les pel·lícules cada vegada volen fer més festivals, i de festivals d’estrenes mundials només quedarà Canes. Berlín ja programa títols de Sundance en competició, i nosaltres juguem amb els de Telluride i Toronto». Sí, com en aquest apunt es pot constatar (si és que calia), diversos títols de la “Secció Oficial” donostiarra són diguem-ne compartits amb els certamens (molt propers en el calendari) de Toronto i Telluride…
Però, malgrat tot, no deixa de ser, el de Sant Sebastià, un festival de categoria A. I, entre el poti-poti de la secció oficial, hi ha algunes coses… com el nou film de Mikel Gurrea, autor de l’estimable ( i “nostra”) film Suro (2022). Com en aquella pel·lícula de fa 4 anys, novament aquest basc resident a Catalunya, Mikel Gurrea, signa un film en català i protagonitzat també per la gran Vicky Luengo (ara, Victoria Luengo): Sants. I, sí, va, com escriu l’Agus Izquierdo, a Núvol: «Enguany, el cinema català [hi] tornarà a tenir un paper significativament protagonista, amb 28 produccions catalanes seleccionades en les diferents seccions del certamen, i amb més de 260 professionals catalans que seran presents durant l’esdeveniment. De les 28 produccions seleccionades un total de 16 han rebut el suport del Departament de Cultura a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)». Doncs, tots contents!
Producció: Alemanya. Any: 2026. Durada: 1h46.
Sinopsi: La Farasha (Mariam Dawoud) i en Faris (Eren M. Güvercin) tenen 20 anys quan es coneixen en una festa de graduació: una sola mirada ho canvia tot. Però Farasha mor aquella mateixa nit. Negant-se a separar-se’n, ella descobreix una manera de creuar la frontera entre els dos mons: durant 40 nits, i només 40, pot trobar-se amb en Faris als seus somnis. I així, el seu amor continua creixent, fins a l’última nit.
Amb: Mariam Dawoud, Eren M. Güvercin, Carlotta von Falkenhayn, Gabriel-Winner Amorim
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Inauguració · Secció Oficial (a concurs) | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: Beta Cinema. Companyies productores: Bombero International (alemanya), Warner Bros. Germany (alemanya), Rialto Film (alemanya)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: País Basc. Any: 2026. Durada: 1h30. Versió original: en basc.
Sinopsi: Quan ets el propietari d’una empresa de funerals laics. Quan t’han retirat el carnet de conduir per conduir begut. Quan t’enamores d’una estudiant en pràctiques 25 anys més jove. Quan la teva filla comença a adonar-se que no ets el pare que ella es pensava que eres. Quan el boxejador retirat a qui vas demanar diners va darrere teu. Quan la mort t’interessa més que la vida… Què pot sortir malament?
Amb: Iñigo Azpitarte, Izaro Nieto, Josean Bengoetxea, Iñaki Beraetxe
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Projeccions especials · Fora de concurs | Basque Audiovisual, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: pendent. Companyies productores: Garabi Films S.L (basca), Txintxua Films S.L. (basca).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h41.
Nota sinòptica: Thriller d’aventures sobre la lleialtat, el coratge i el vincle indestructible entre un soldat i el seu company més fidel davant del seu repte més gran. Sinopsi: Després de sobreviure a un brutal accident aeri, l’oficial de les Forces Especials James Belmont (Brad Pitt) i el seu gos de combat, Odín, queden atrapats al cor indòmit d’Alaska. Davant d’una natura implacable, tots dos hauran de lluitar al límit per sobreviure.
Amb: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: Paramount Pictures Spain. DF: Paramount Pictures France. DI: Eagle Pictures. Companyies productores: Wild Chickens Productions(estatunidenca), Temple Hill Entertainment (estatunidenca), Kino World / Plan B Entertainment (estatunidenca). Coproductores: Domain Entertainment (estatunidenca), Gulfstream Pictures (estatunidenca).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Hong Kong, EUA, Corea del Sud. Any: 2026. Durada: 1h18.
Sinopsi: En un poble oblidat on els homes han après a sobreviure amagant els sentiments i fent servir poques paraules, un jove miner sense diners va silenciosament a la deriva per una vida que amb prou feines sent. La seva rutina anodina es veu trasbalsada per l’arribada d’una noia enigmàtica que li desperta una curiositat adormida i la promesa d’alguna cosa nova. La segueix per un camí fosc, deixant enrere la tranquil·la seguretat de l’únic món que coneix, sense saber que aquesta desconeguda no és el que sembla.
Amb: Zheyan Li (Luo Jia), Feng Qi (Su Qing), Sanming Han (guarda de seguretat), Gang Zheng, Tao Guo
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity. Premis: pendent.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Reel Suspects. Companyies productores: Borderless Films (de Hong Kong), Mala Productions (estatunidenca. Coproductores: Yilu Partners Co. Ltd (sudcoreana), Yangtze Visual Culture Co. Ltd. (japonesa), NOWA Films (estatunidenca).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 2h.
Sinopsi: Després d’anys d’estar distanciats, el cèlebre escriptor i acadèmic Santiago Balmes reuneix els seus tres fills per demanar-los un últim desig: passar les festes de Nadal a la casa on estiuejaven de petits. Per als germans, allunyats del pare des que, anys enrere, va abandonar la família per una altra dona, la invitació es converteix en una oportunitat per afrontar velles ferides i intentar entendre qui és realment el seu pare. Especialment per a l’Alberto, el fill petit, que està a punt de convertir-se en pare per primera vegada.
Amb: Eduard Fernández, Adam Jezierski, Francesco Carril, Meritxell Calvo, Cristina Plazas
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: Caramel Films. Vendes internacionals: Film Factory Entertainment. Companyies productores: Mod Producciones (espanyola), Atresmedia Cine (espanyola), Misent Producciones (espanyola)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: França. Any: 2026. Durada: 2h58.
Sinopsi: Després de passar 19 anys a la presó per haver robat una barra de pa, en Jean Valjean (Vincent Lindon) busca la redempció reinventant-se com un dignatari respectat sota una nova identitat. Promet a la Fantine (Noémie Merlant), una treballadora de fàbrica moribunda, rescatar i protegir la seva filla, Cosette (Megan Northam), que és explotada i maltractada per la deshonesta família Thénardier (Camille Cottin i Benjamin Lavernhe). Mentre en Valjean cria la Cosette com si fos la seva pròpia filla, és perseguit incansablement per l’inspector Javert (Tahar Rahim). Enmig de l’agitació social que sacseja França, els destins d’en Valjean, la Cosette, el seu enamorat Marius (Vassili Schneider) i l’inspector Javert s’entrellacen en un París convuls i revolucionari. A través de lluites, sacrificis i un profund anhel de justícia, en Valjean s’esforça per culminar el seu camí de redempció i oferir a la Cosette un futur d’amor i llibertat.
Amb: Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cottin, Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Vassili Schneider, Megan Northam, Marie Colomb, Louis Peres
Informació: Guió d’en Fred Cavayé que, òbviament, adapta la novel·la ‘Els miserables’, de Victor Hugo | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance | Wikipédia (fr) Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: Beta Fiction Spain. DF: StudioCanal. Vendes internacionals: pendent. Companyies productores: Eskwad (francesa), Curiosa Films (francesa). Coproductores: StudioCanal (francesa), TF1 Films Production (francesa). I també: UMedia, Netflix.
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h45.
Sinopsi: Quan la Mona Friedman (Julianne Moore) aconsegueix un petit paper en un teatre comunitari, passa de ser una mestressa de casa tímida i discreta a convertir-se en una actriu apassionada, disposada a fer qualsevol cosa per protegir la integritat artística del seu paper, encara que això signifiqui entrar en guerra amb el director autoritari de l’obra (Paul Giamatti).
Amb: Julianne Moore, Paul Giamatti, Halle Bailey, Jesse Eisenberg, Cara Buono, Craig Bierko, Eldar Isgandarov, Bernadette Peters
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluiride FF 2026*/ Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒DE: Wanda Vision. DF: Metropolitan FilmExport. DI: I Wonder Pictures. Vendes internacionals: A24. Companyies productores: A24 (estatunidenca), Fruit Tree (estatunidenca), Topic Studios (estatunidenca), Rego Park (estatunidenca)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: França. Any: 2026. Durada: 1h54.
Sinopsi: L’Alice (Marion Cotillard) arriba a una tranquil·la ciutat de províncies i comença a treballar en una cafeteria, integrant-se sense problemes en una vida que no és la seva. Però no hi és per casualitat, sinó per en Milo (Théodore Pellerin), un jove mecànic d’un taller que hi cau a la vora. Per a ell, l’Alice és una forastera. Per a ella, en Milo és algú lligat a un passat que mai no ha deixat enrere. Quan comencen a sobreeixir tensions ocultes i en Milo s’endinsa en terrenys incerts, tots dos es veuen arrossegats cap a un dilema: es pot reconstruir un vincle que es va trencar fa dècades?
Amb: Marion Cotillard, Théodore Pellerin, Artus, Laure Calamy, Alexis Manenti, Anne Brochet, Eric Elmosnino, Charles Berling
Informació: Un guió de Nicole Garcia i Jacques Fieschi | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance | Wikipédia (fr). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DF: StudioCanal. Vendes internacionals: StudioCanal. Companyies productores: Trésor Films (francesa). Coproductores: France 3 Cinéma (francesa), Studiocanal (francesa), Artemis Productions (belga). I també: Marcel Films.
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Catalunya, Itàlia. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en català.
Nota sinòptica: Mentre afronta la imminent mort de la seva mare, la Lali (Victoria Luengo) passa a formar part d’una banda de lladres de figures de sants d’esglésies i cementiris. Sinopsi: La Lali ha tornat a Barcelona, dividida entre tenir cura de la seva mare i unir-se a una banda de lladres que es guanyen la vida robant a les esglésies. Pel camí, descobrirà la seva veritat. Sí, la Lali és una nòmada i lladre, que torna a Barcelona per afrontar la relació amb la seva mare, la Glòria, de qui està distanciada, i tenir-ne cura. Sempre a punt de tornar a fugir, topa amb la Rosario, la carismàtica líder d’una banda que roba objectes religiosos. El que comença com una manera ràpida de guanyar diners es converteix en alguna cosa més profunda quan la Lali estableix un vincle inesperat amb la Rosario i la seva comunitat. Tanmateix, mentre la Glòria empitjora cada vegada més i els atracaments esdevenen més agosarats, la Lali ha de decidir quin és realment el seu lloc.
Amb: Victoria Luengo (Lali), Ariadna Gil, Eulàlia Ramón
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Chicago International FF 2026 · New Directors Competition | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Filmitalia. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: Elastica.. Vendes internacionals: M-Appeal World Sales. Companyies productores: Nocturna Pictures (catalana). Coproductores: Lastor Media (catalana), Deliris Films (catalana), Kino Produzioni (italiana)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Japó. Any: 2026. Durada: 1h49.
Sinopsi: La Satomi (Yu Aoi) treballa en un museu d’art quan rep un sobre que conté una clau misteriosa. Amb aquesta clau obre una habitació que desconeixia i que havia sigut del seu pare, mort en soledat un mes abans. Sota la influència d’aquest petit objecte, rememora els seus darrers dies: un home que aparentment havia estat marginat per la societat, però que es refugiava en la seva devoció silenciosa per la paraula, l’art del te i la bellesa subtil. Seguint el rastre de la seva solitud, Satomi descobreix lentament l’encís serè del món del seu pare.
Amb: Yu Aoi, Issey Ogata, Eita Nagayama, Eri Watanabe
Informació: Guió de la mateixa Maha Harada (escriptora), basat en una obra seva | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: Bitters End. Companyies productores: Suurkiitos Inc. (japonesa), Shuichi Komuro Office (japonesa), Potaufeu Inc. (japonesa), C&I Entertainment Inc. (japonesa).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Suècia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Bulgària. Any: 2026. Durada: 1h37.
Sinopsi: L’Ejva rep en herència el ramat de rens del seu difunt pare. Mentre lluita per tirar-lo endavant, en Heaika, el cap local, se n’enamora i, tot i els dubtes que hi té, l’Ejva se sent obligada a acceptar-lo. Però tot canvia quan arriba en Nejla, cosí d’en Heaika, i l’Ejva descobreix per primera vegada l’amor de debò. Sentint-se traït i gelós, en Heaika reacciona amb duresa i deixa l’Ejva amb un trastorn que fa que li tremolin les mans de manera incontrolable, posant en perill la seva capacitat per tenir cura del ramat.
Amb: Elli Sara Valkeapää, Andte Gaup-Juuso, Vincent Niia
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: TrustNordisk. Companyies productores: Nordisk Film Production Sverige (sueca). Coproductores: Compass Films (islandesa), Forest People (noruega), Invictus (búlgara), Nordisk Film Production Denmark(danesa).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Argentina, Xile. Any: 2026. Durada: 3h07.
Sinopsi: L’Ema, una metgessa acabada de jubilar que pot veure els morts, intenta assimilar la mort de la seva mare i els altres assumptes que té pendents. L’arribada de la seva neboda Julie i l’assassinat de tres adolescents a Piedrabuena, un barri de l’àrea metropolitana travessat per la violència, desencadenen un fenomen estrany que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts. El que fins aleshores havia estat una càrrega per a l’Ema comença a estendre’s per tot el barri: els morts comencen a fer-se presents i ningú no podrà escapar del so dels seus propis fantasmes.
Amb: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Carolina Álvarez
Informació: Minisèrie de 4 episodis, produïda per Fábula per a Netflix, que es presenta al festival com a llargmetratge | Adaptació de 4 contes de l’autora argentina Mariana Enriquez: ‘Mis muertos tristes’, ‘Cuando hablábamos con los muertos’, ‘Julie’ i ‘Un lugar soleado para gente sombría’, en gran part inclosos al recull Un lugar soleado para gente sombría (Anagrama) | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (esp). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ Netflix. Companyies productores: Fabula (xilena), K&S Films** (argentina).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h47.
Sinopsi: Segueix dues treballadores socials, l’Amy (Kate O’Flynn) i la Rosie (Alice Bailey Johnson), que s’enfronten cada dia a una dura realitat: la majoria de les persones que intenten ajudar estan massa enfadades i tancades en si mateixes per plantejar-se tan sols començar a guarir-se. Leigh complica el relat sobre persones crònicament infelices amb els pares de l’Amy (Marion Bailey i Paul Jesson), un matrimoni feliç de llarga durada que sembla capaç de superar fins i tot els reptes irresolubles de l’envelliment.
Amb: Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn, Alice Bailey Johnson
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluride FF 2026*/ Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: Cornerstone Films Limited. Companyies productores: Thin Man Films* (anglesa)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 5h09.
Sinopsi: En Gerardo Liesa (Omar Ayuso), jove inspector de policia que s’acaba d’incorporar a la UCRIF (Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals), i la seva companya, Carmen Osés (Laia Marull), intueixen que alguna cosa està canviant als prostíbuls de tot Espanya. En Suizo (Raúl Arévalo) i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment dones arribades d’arreu del món. Una d’aquestes dones és la Claudia, que, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, acaba d’arribar a Espanya a la recerca d’un futur millor.
Amb: Raúl Arévalo, Valentina Vidal, Omar Ayuso, Laia Marull
Informació: Sèrie de 6 capítols, basada en el llibre de no-ficció ‘El proxeneta’, de Mabel Lozano|, que «explica la història real de l’auge de la màfia proxeneta espanyola. Està creada i escrita per Isabel Peña (Saragossa, 1983), coguionista de Que Dios nos perdone (Secció Oficial, 2016), As Bestas (Perlak, 2022) i El ser querido, i Eduardo Villanueva (Madrid, 1981), productor i coguionista d’Antidisturbios (Secció Oficial fora de concurs, 2020)» [§] | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ Movistar Plus. Companyies productores: Movistar Plus (espanyola). Coproductores: Caballo Films (espanyola) i Mafalda Entertainment (espanyola)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Brasil. Any: 2026. Durada: 2h28.
Sinopsi: Quan l’autobús conduït pel seu fill cau d’un pas elevat i causa la mort de desenes de persones, la Vicentina busca les famílies de les víctimes per demanar-los perdó i acaba descobrint els límits del perdó.
Amb: Rejane Faria, Maíra Azevedo, Renato Novaes, Giovanni Venturini, Giovanna Heliodoro, Grace Passô, Marisa Revert, Fernanda Vianna
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial, Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ Netflix. Companyies productores: Filmes de Plástico (brasilera)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Noruega, Dinamarca, Alemanya. Any: 2026. Durada: 2h35.
Sinopsi: Un desconegut apareix rere les muntanyes, traginant poc més que la seva pròpia determinació. L’Isak (Herbert Nordrum), un home sense passat, busca un lloc on establir-se i construir-se una vida treballant la terra. Més enllà del límit del bosc, troba una extensió de terreny erm, tan hostil com prometedora. La terra el porta al límit, fins que coneix l’Inger (Asta Kamma August), una dona solitària forjada en la resiliència, discreta i silenciosa. Junts desafien els elements i construeixen una vida, conreant la terra i criant la seva família, que creix al ritme de les estacions. Tanmateix, a mesura que passen els anys i el món els ofega, el temps, les adversitats i el desig els transformen.
Amb: Herbert Nordrum, Asta Kamma August, Gard B. Eidsvold
Informació: Guió de Hans Petter Moland i Gard B. Eidsvold, basat en la novel·la ‘Benedicció de la terra’ (Growth of the Soil), de Knut Hamsun, guanyadora del Premi Nobel de Literatura el 1920 | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Special Presentation | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: A Contracorriente. Vendes internacionals: Beta Cinema. Companyia productora: 4 ½ Fiction (noruega). Coproductores: Scanbox Productions (danesa), Nadcon Film (alemanya).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Catalunya, França, País Basc. Any: 2026. Durada: 2h16.
Sinopsi: Any 1974. L’Ana (ZZoe Bonafonte) té 19 anys, viu a Barcelona i és -a ulls de la seva acaudalada família- una noia rebel. Després d’una escapada noctura, el seu pare decideix posar-la en mans del Patronato de Protección a la Mujer, una institució especialitzada en ‘dones caigudes o a punt de caure’. Duen l’Ana a Madrid per a internar-la en un reformatori regentat per monges i sotmesa a un brutal règim disciplinari. Allà intentarà sobreviure, tot buscant consol i recolzament en l’amistat amb altres noies en la seva mateixa situació, especialment la de la Sole (Manuela Calle), una noia de poble amb una vitalitat contagiosa. Aquesta lluminosa amistat serà l’ancoratge clau de l’Ana.
Amb: Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, María Cerezuela, Shiara Fernández, Carla Domínguez, María Gandiaga, Malena Gutíerrez, Belén Cruz, Bea Segura, Xavi Sáez
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Catalan Films, Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné, Unifrance.
Distribuïdores ⇒ DE: Elastica. Vendes internacionals: Film Factory Entertainment. Companyies productores: Arcadia Motion Pictures (catalana). Coproductores: Noodles Production* (francesa), Amalur Pictures AIE* (basca).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Brasil, Argentina. Any: 2026. Durada: 1h46.
Sinopsi: Chivilcoy, 1957. En una tranquil·la ciutat argentina, l’arribada d’un sinistre excomissari de policia i la seva seductora esposa trenca el vincle entre quatre joves que són inseparables. Dècades més tard, el passat ressorgeix i els obliga a enfrontar-se a velles ferides, a la culpa i a la possibilitat de venjança, en un país que ha perdut la seva innocència.
Amb: Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego, Alan Sabbagh
Informació: Guió de Benjamín Naishtat, adaptació de la novel·la ‘Glaxo’ (Hernán Ronsino, 2009) | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial /Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (esp). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: Luxbox. Companyies productores: RT Features (brasilera), Rei Pictures (argentina)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Espanya, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h49.
Sinopsi: Àlaba, segle XIX. Mentre la Tercera Guerra Carlina agonitza, diverses dones apareixen estrangulades als afores de Vitòria. L’Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), germana d’una de les víctimes, arriba a la recerca de justícia, decidida a demostrar que en Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un camperol analfabet, és el responsable dels crims. Tanmateix, en Pío Pinedo (Josean Bengoetxea), cap dels alguatzirs, ha de fer front a la manca de recursos en temps de guerra i a la pressió de les autoritats, que prefereixen ocultar la creixent onada d’assassinats.
Amb: Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz, Josean Bengoetxea, Eneko Sagardoy, Haizea Carneros
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.
Distribuïdores ⇒ Buenavista Internacional. Vendes internacionals: Latido Films. Companyies productores: La Claqueta PC (espanyola), Amania Films* (espanyola). Coproductores: La Cruda Realidad* (espanyola), Caviar (belga)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Bèlgica, França. Any: 2026. Durada: 2h14.
Sinopsi: 1943. Els nazis ocupen Bèlgica i han convertit el diari nacional Le Soir en una eina de propaganda. Coincidint amb les commemoracions prohibides del Dia de l’Armistici de 1918, un grup de membres de la Resistència té una idea esbojarrada: i si, per aixecar la moral del poble belga, imprimissin una edició falsa de ‘Le Soir’? El mateix paper, la mateixa capçalera, el mateix format, però ple d’articles que es burlen de l’ocupant. Un fet real. Un diari fals. El primer hackeig d’un mitjà de comunicació de la història.
Amb: Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou, Mara Taquin, Bouli Lanners, Julien Frison, François Damiens
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Cloenda · Secció Oficial · Fora de concurs / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance | Wikipédia (fr). Premis: pendent.
Distribuïdores⇒ DE: La Aventura. DF: ARP Sélection. DI: Movies Inspired**. Vendes internacionals: Goodfellas. Companyies productores: Frakas Productions (francesa), Rectangle Productions (francesa), Goodfellas (francesa). I també: Harbor Men Pictures.
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Catalunya i Espanya. Any: 2026. Durada: 1h32.
Sinopsi: Un matrimoni en crisi decideix passar un cap de setmana de turisme rural en una aïllada casa de camp. Allà es reuneixen amb un encarregat de l’agència, que els ensenya la casa i els lliura les claus. Però abans que els deixi sols, passa una cosa extraordinària: el temps retrocedeix 5 minuts.
Amb: Javier Cámara (Carlos), Berto Romero (Antonio), Belén Cuesta (Bárbara), Carlos Bernardino (veí), Marc Soler (Ferran), Clàudia Melo (veïna)
Informació: Un guió de Berto Romero | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Market Screening, Festival de Sitges 2026 | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné. Sobre Javier Ruiz Caldera: Viquipèdia (cat). Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DE: Filmax. Vendes internacionals: Filmax International Sales. Companyies productores: El Terrat (catalana), Ikiru Films (catalana), Mediapro Cine (catalana), Movistar Plus (espanyola), La Terraza Films (espanyola).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 2h33.
Sinopsi: L’accident dels Andes no va acabar amb el rescat. Una altra història va començar quan els supervivents van tornar al barri, on els esperaven les famílies d’aquells que no van tornar. Mentre el món convertia la seva tragèdia en un relat universal, ells van haver d’aprendre a conviure amb el pes del que havien fet. Aquesta sèrie recorre mig segle d’una comunitat marcada per la fractura entre vius i morts i descobreix com tornar a explicar una història pot canviar la manera d’afrontar-la.
Informació: Minisèrie documental creada per Juan Antonio Bayona i Carlos Torres, relacionada amb La sociedad de la nieve — Society of the Snow, però centrada sobretot en el que va passar després del rescat | Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Netflix, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Distribuïdores ⇒ Netflix. Companyies productores: Monte Seler Films SL (espanyola)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Espanya. Any: 2026. Durada: 1h52.
Sinopsi: «Bajañí és el nom que rep la guitarra espanyola en caló. Partint d’aquest instrument i, en concret, de la guitarra i l’art de Niño Josele, Fernando Trueba convida els espectadors a escoltar la música com mai abans ho havien fet. Es tracta d’un nou viatge musical dins la seva cinematografia a través de tres planetes musicals: el flamenc, el jazz i la música brasilera, en què Niño Josele i la seva guitarra estableixen un diàleg musical amb Caetano Veloso, Ron Carter, Rubén Blades, Kenny Barron i Marisa Monte» [§]
Informació: Documental | Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Distribuïdores ⇒ pendent. Vendes internacionals: pendent. Companyies productores: Womack Studios (amb seus a Catalunya, Canàries, Espanya, República Dominicana i EUA)
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Turquia, França, Luxemburg, Bulgària. Any: 2026. Durada: 2h06.
Sinopsi: Una poeta s’allibera d’una vida que s’ha tornat asfixiant per reconnectar amb la seva veu interior i la seva consciència, i permetre que la creativitat li torni a fluir. Quan comença a qüestionar les convencions sobre la família, la identitat i el sentit de la vida, el seu camí cap al descobriment d’un mateix empeny les persones que l’envolten a replantejar-se les seves pròpies vides, i condueix tota la família cap a una nova direcció.
Amb: Öykü Karayel (Elif), Metin Akdülger (Mehmet), Ali Kayra Kul (Selim), İlyas Salman (Mustafa)
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance. Sobre Yeşim Ustaoğlu: Wikipedia (ang). Premis: pendent.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory. Companyies productores: Ustaoglu Film Reklamcilik (turca). Coproductores: Cité Films (francesa), Tarantula Luxembourg (luxemburguesa), RFF International (búlgara), MUBI Turquia (turca).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
Producció: Alemanya, Polònia. Any: 2026. Durada: 1h32.
Sinopsi: Inspirada en fets reals, Krux narra la fosca història d’un petit poble del nord-est d’Alemanya al final de la Segona Guerra Mundial, quan el règim nazi va ordenar als seus habitants que no deixessin res amb vida que l’enemic pogués trobar. La majoria dels homes són al front. El que queda és un grapat de dones, infants i els pocs homes a qui es va permetre quedar-se. La vida encara es manté aferrada als seus vells rituals: l’escola, l’església, els casaments, la feina. Els veïns encara creuen que tot acabarà bé. Aleshores, el riu retorna cossos que ningú no sap anomenar. Ningú sap quan arribarà l’enemic ni què passarà quan ho faci. Els rumors omplen el silenci allà on haurien de ser els fets. I d’aquest silenci neix una por més gran que el mateix enemic.
Amb: Jella Haase, Frida-Lovisa Hamann, Clemens Schick, Lukas Miko, Martin Wuttke, Steffi Kühnert, Hans Uwe Bauer, Marlene Franzone, Phileas Heyblom, Hugo Goers
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / TIFF 2026 · Discovery | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné. Premis: pendent.
Distribuïdores ⇒ DF: UFO Distribution**. Vendes internacionals: Global Constellation. Companyies productores: Cala Filmproduktion GmbH (alemanya), Extreme Emotions Bis (polonesa). Coproductores: Cala Film Central GmbH (alemanya), Kineo Film Gmbh (alemanya).
Ressons de Sant Sebastià 2026: Cròniques i altres articles.
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PORTADA: Brad Pitt, a “Heart of the Beast” | Foto, gentilesa de paramount Pictures France
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