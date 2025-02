Sam Riley i Stacey Martin, en un fascinant thriller a Fuerteventura, “Islands”, evocador de “L’Avventura” d’Antonioni

L’illa espanyola de Fuerteventura, on té lloc “Islands” (..) s’ha convertit recentment en un d’aquells destins on una persona pot anar a passar unes vacances assequibles i simplement noquejar-se. Festa boja, beure, breus trobades físiques i molt més a més. Però, què passa si aquest estil de vida esdevé permanent? // No és que a en Tom (Sam Riley) li importi gaire com passa el temps. Durant el dia, és entrenador de tennis en un dels hotels que atenen turistes de classe mitjana. Després d’hores, es barreja amb les seves vides, prenent prestats els seus hàbits. (..) L’aparició d’una dona del seu passat i la posterior desaparició del marit obliguen un entrenador de tennis de platja a enfrontar-se al misteri del que s’amaga. // La fascinant pel·lícula “Islands (..) comença amb una escena que per a molts significaria ‘tocar fons’ (..) // Al llarg d’una pel·lícula magra però reveladora d’un pes existencial inesperat, assistim a la seva trucada d’atenció, quan una família de tres arriba a Fuerteventura, la més gran de les Illes Canàries, i li dóna motius a en Tom per a revalorar les seves eleccions de vida. Des del principi, hi ha una sensació neo-noir (..)

De Jan-Ole GERSTER, “Islands“.

Producció: Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: En Tom és entrenador de tennis en un hotel de luxe i la vida li canvia quan hi arriba una nova família. Les coses prenen un gir fosc quan el marit desapareix i tant en Tom com la dona esdevenen sospitosos.

Amb: Sam Riley (Tom), Stacy Martin, Jack Farthing, Bruna Cusí, Pep Ambrós.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Leonine Studios, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia; a Filmaffinity; a AlloCiné; a MyMovies. Conegut, entre d’altres, per Oh, Boy! (2012) i La professora de piano / Lara (2018). Disponible: a FilminCat i a Filmin.

Ressons:

Ola Salwa, a la crítica per a ‘Cineuropa’: L’illa espanyola de Fuerteventura, on té lloc “Islands” (..) s’ha convertit recentment en un d’aquells destins on una persona pot anar a passar unes vacances assequibles i simplement noquejar-se. Festa boja, beure, breus trobades físiques i molt més a més. Però, què passa si aquest estil de vida esdevé permanent? // No és que a en Tom (Sam Riley) li importi gaire com passa el temps. Durant el dia, és entrenador de tennis en un dels hotels que atenen turistes de classe mitjana. Després d’hores, es barreja amb les seves vides, prenent prestats els seus hàbits. Una nit, podria estar en una discoteca local salvatge; l’endemà, beu una cervesa amb marits de mitjana edat que busquen espai a les seves dones. Com un camaleó humà, en Tom s’adapta als ritmes dels hostes de l’hotel, però sense cap sentiment profund ni una agenda. És a dir, fins que arriba una parella britànica amb un fill de set anys. L’esposa, Anne (Stacy Martin), es comporta com si ella i en Tom s’haguessin conegut abans, tot i que mai explica ni aborda la situació. Llavors, un dia, el marit, Dave (Jack Farthing), desapareix i, com és habitual, en Tom es barreja sense esforç amb la vida dels convidats. // Per a Gerster, dirigint la seva primera pel·lícula en anglès i coescrivint el guió amb Blaž Kutin i Lawrie Doran, en Tom segueix sent un enigma. [En Sam] Riley construeix la seva actuació mitjançant la presència física i mirades subtils i il·legibles. Té l’aspecte d’aquells nois genials sense esforç: ulleres de sol posades, gorra de beisbol portada al revés, que encara no s’han adonat que ja no tenen vint anys. Ell no canvia ni evoluciona; és com un insecte congelat en ambre. // No obstant això, malgrat la naturalesa estàtica d’en Tom, el temps de durada de dues hores de la pel·lícula flueix de manera natural, escampant fragments del seu passat amb l’Anne i de la desaparició de Dave com molles de pa. El públic roman absorbit, tant pel misteri com per la paradoxa d’un home que no té vida real pròpia, però segueix sent estranyament atractiu. A diferència de moltes pel·lícules que suggereixen que els seus protagonistes s’estan escapant de passats foscos, “Islands” no ofereix aquestes pistes. A part d’una partitura plena de tensió que se’t posa a la pell, la pel·lícula en si es manté càlida, assolellada i en gran part a nivell de superfície. Això deixa un ampli espai per a la reflexió: qui és realment en Tom? I és realment possible viure unes vacances permanents, allunyades de la connexió humana significativa? A part de les breus trobades amb turistes, només té un grapat de coneguts locals, però cap d’aquestes relacions sembla especialment profunda. // Tot i que “Islands” pot no convèncer el públic que cerqui una narració més estructurada o personatges que canviïn i evolucionin, és una pel·lícula ben elaborada que demostra l’habilitat de direcció de Gerster. El seu debut, “Oh Boy”, ja va demostrar el seu talent per explicar històries discretes sobre personatges que es neguen a créixer. En el seu món cinematogràfic, els nois segueixen sent nois i, potser, hauríem de deixar-los.



Peter Debruge, a la ressenya per a ‘Variety’: L’aparició d’una dona del seu passat i la posterior desaparició del marit obliguen un entrenador de tennis de platja a enfrontar-se al misteri del que s’amaga. // La fascinant pel·lícula “Islands (..) comença amb una escena que per a molts significaria ‘tocar fons’ (..) // Al llarg d’una pel·lícula magra però reveladora d’un pes existencial inesperat, assistim a la seva trucada d’atenció, quan una família de tres arriba a Fuerteventura, la més gran de les Illes Canàries, i li dóna motius a en Tom per a revalorar les seves eleccions de vida. Des del principi, hi ha una sensació neo-noir al retrat de suspens de Gerster, accentuat per la seva partitura àtona i una mica desconcertant. La introducció solitària i peluda d’en Tom recorda pel·lícules com “Harper” i “The Long Goodbye”, en què un detectiu desgreixat (i possiblement amb ressaca) ensopega amb la seva rutina matinal, un paper pel qual Riley resulta totalment convincent. // Però també hi ha un malestar molt més profund, com si fos cosa d’una pel·lícula d’Antonioni. En Tom va ser una vegada un tennista excepcional (la gent de l’indret encara parlen d’una aposta llegendària que va guanyar contra el campió espanyol Rafael Nadal), però des d’aleshores ha estat navegant per Fuerteventura. Gerster i els coguionistes Blaž Kutin i Lawrie Doran ens donen els detalls suficients per construir una imatge d’algú que segueix el corrent, drogant-se quan se li ofereix, caient al llit amb la porta giratòria dels joves visitants i arribant tard a les seves lliçons del matí, prou sobri per repetir la rutina. És el tipus d’home que et dirà que està vivint el somni, però quan se’ls pressiona, podria admetre que és buit i insatisfactori. // L’Anne Murphy és ben bé la persona indicada per a pressionar-lo. Tal com la interpreta Stacy Martin, la dona rossa i seductorament refinada sembla tenir la seva pròpia vida resolta, impressionant en Tom quan organitza classes de tennis per al seu fill de 8 anys, Anton (Dylan Torrell). A mesura que es desenvolupa la pel·lícula, però, ens assabentem que ella també està improvisant. No hi ha dubte que l’Anne i el seu marit, Dave (Jack Farthing), són rics, però estan satisfets? De tots els destins de vacances elegants que podrien haver triat, per què va triar l’Anne aquest? I per què, a través de certes mirades i gestos subtils, tenim la impressió que ella i en Tom s’han creuat abans, probablement en aquest mateix lloc? // (..) Després d’una borratxera nocturna, en Dave desapareix, però no abans de deixar clar que se sent atrapat per la seva família, cosa que li sembla estrany a en Tom, ja que és fàcil veure que s’imagina com podria ser la seva vida a la pell d’en Dave. // El que segueix es desenvolupa com un thriller discret, una cosa prou psicosexual com perquè ho hagués escrit Patricia Highsmith, ja que Anne es converteix ràpidament en la principal sospitosa del que li hagués passat al seu marit. En Tom també es va desmaiar aquella nit, com de costum, però això no vol dir que no hi estigui involucrat. La policia comença a complicar les coses, així que en Tom estira uns quants fils (..), però en l’ambigu abisme de comunicació tàcita entre ell i l’Anne, el públic és lliure de llegir el que vulgui, fins que, finalment, una cosa sorprenent per a en Tom (però no tant per a l’Anne) l’obliga a prendre una decisió sobre la direcció que vol prendre la seva vida a partir d’aquí. // A Fuerteventura, [Jan-Ole] Gerster ha trobat l’escenari perfecte per a la seva personal “L’Avventura”: una mirada penetrant a un grapat de vides modernes tan alienades les unes de les altres (fins i tot dels seus propis cònjuges) que se senten com illes per a elles mateixes. Aprofitant al màxim la relació d’aspecte ultra-amplia del Cinemascope per a transmetre aquesta idea, la pel·lícula de Gerster no és tan obliqua o inescrutable com la del mestre italià, tot i que deixa molt a la interpretació i resulta meravellosament oberta. Resulta que aquest viatge no es tracta tant del resultat com de trobar la voluntat de superar la inèrcia que ens manté fixos.