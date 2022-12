Sala 2, Fila 9, Butaca 11, dia 20.12.2022; però ho sento…

Fa dies que he comprat l’entrada per Avatar: el sentit de l’aigua al cine que tinc més a prop, a una mitja hora en cotxe, passant per autopista: el Kinépolis Mataró. La fan en 2D, a les 17.15h. L’entrada és par a la Sala 2, Fila 9, Butaca 11, el dia 20 de desembre, com dic, a les 17.15h. Així he col·laborat econòmicament amb una estrena comercialment molt important doblada al català. Però no hi aniré. No en retornaré pas l’entrada -si és que es podia, que tampoc ho faria-.

No sóc un professional dels comentaris cinematogràfics i no em sento obligat a veure-ho tot. En particular no solc anar al cine a veure blockbusters i un dels darrers que m’he posat pel televisor, Top Gun: Maverick, no el vaig aguantar ni mitja hora.

Fent una excepció, al seu dia vaig passar per Mataró per veure Avatar, la primera, que no em va desagradar, però no en recordo gairebé res.

Ara estava disposat a empassar-me Avatar: el sentit de l’aigua, per militància lingüística; però quan he vist que dura més de 3 hores, que els crítics diuen que és un espectacle immersiu espectacular sense gairebé argument, n’he vist el tràiler i al damunt l’hauria d’admirar en 2D… me n’he refredat del tot. No tinc cap ganes de veure-la, ni de parlar-ne.

Però l’entrada l’he comprada, per fer quota d’espectador interessat en el cinema en català. I per les xarxes faig difusió de la causa i del fet que hi és en la nostra llengua, per a engrescar el públic potencial i també als militants lingüístics. Per als poc disposats a passar per taquilla -o comprar-ne entrada per internet-, no sé si els valdrà el meu galdós exemple; però, per si interessava algú, n’he volgut deixar constància, mal que, tot plegat, ho sento.