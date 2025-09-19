S’acosta una de les pel·lícules de l’any!

Dels Estats Units, ens arriben notícies immillorables sobre One battle after another / Una batalla tras otra / Une bataille après l’autre / Una battaglia doppo l’altra, la nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson, que protagonitzen Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benício Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti, i s’estrenarà, el 26 de setembre al mercat espanyol; el 24 de setembre, al francès, i el 25 de setembre, a l’italià.
De Paul Thomas ANDERSON, One Battle After Another.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h42.
Gènere: Comèdia d’acció, de la mena d’ “Alguna cosa salvatge” (Jonathan Demme, 1986). Referència sinòptica: En Sean Penn interpreta al coronel Steven J. Lockjaw i és un “suprematista blanc” que d’alguna manera va tenir una aventura amb el personatge de Teyana Taylor. Ella acaba deixant-lo, ajuntant-se amb el “Bob” de Leonardo Dicaprio i és llavors quan en Lockjaw els rastreja a tots dos… És una pel·lícula de persecució de gairebé 3 hores, però malgrat els seus temes foscos, és molt divertida, plena d’elements còmics, inclòs el slapstick (World of Reel).
Sinopsi: En Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) és un exrevolucionari la vida del qual fa un tomb quan un enemic del seu passat (Sean Penn) li segresta la filla. Desesperat per recuperar-la, en Bob es veu obligat a confrontar velles ferides i recórrer a un grup d’antics companys revolucionaris liderats per l’experimentat Sensei Sergio (Benício del Toro). Junts planegen enfrontar-se a forces perilloses, combinant astúcia, estratègia i habilitats adquirides en el passat militant. La història barreja acció, suspens i redempció mentre en Bob lluita per salvar la seva filla i reconciliar-se amb la seva història.
Tràiler VO:
Amb: Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson), Sean Penn (coronel Steven J. Lockjaw), Benicio del Toro (Sensei Sergio), Regina Hall (DeAndre), Teyana Taylor (Perfidia Beverly Hills), Chase Infiniti (Willa Ferguson, la filla), Alana Haim, Wood Harris, Shayna McHayle.
Guió: Paul Thomas Anderson, lleugerament inspirat en la novel·la ‘Vineland‘ -1990- de Thomas Pynchon (de qui anteriorment Anderson va adaptar “Vici inherent”). Fotografia: Michael Bauman. Música: Jonny Greenwood.
Informació: Rodat en 35mm, amb càmeres VistaVision.
