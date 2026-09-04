Rooney i Kate Mara, dues solitàries i inseparables germanes, en mans de Werner Herzog (Venècia 2026)

«Bucking fastard, pel·lícula que presenta dues noves figures essencials de l’univers de Werner Herzog: Jean i Joan Holbrooke, dues germanes que parlen, caminen, somien i s’enamoren a l’uníson. Els personatges estan inspirats en les germanes bessones Freda i Greta Chaplin –que van guanyar notorietat en la dècada del 1980 per la seva peculiar sincronia i pels seus problemes amb la justícia–, però a Venècia, Herzog ha assegurat que Bucking fastard “és una obra de ficció”. El film de l’autor d’Aguirre, la còlera de Déu (1972) brilla gràcies a la fascinant tasca actoral de les germanes Rooney i Kate Mara, que componen un mosaic gestual farcit de sincronies i desajustos subtils», informa un Manu Yáñez que aplaudeix la pel·lícula, al diari Ara. Una opinió que no comparteix en Nando Salvà, des del diari El Periódico: «Gairebé segur que no hi haurà l’altra aspirant al Lleó d’Or [en rl cas de] Bucking fastard, malgrat estar protagonitzada per Kate i Rooney Mara –totes dues categoritzables com a estrelles–»
Producció: Irlanda, EUA. Durada: 1h49.
Sinopsi: Dues germanes, Jean i Joan Holbrooke, tan unides que parlen alhora, estimen el mateix home i tenen els mateixos somnis. Fins i tot cometen alhora els mateixos lapsus. No podem veure el món tal com elles el veuen, però sí que veiem com el món reacciona davant seu: a través dels tribunals i de la premsa, dels qui les volen ajudar i dels qui les volen utilitzar, a través dels ulls de bèsties, tant domèstiques com salvatges, i fins i tot a través dels seus propis ecos en el cor de la terra.
Amb: Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom, Domhnall Gleeson
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb.
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PORTADA: Rooney Mara i Kate Mara, a Venècia 2026 | Foto, Getty Images
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